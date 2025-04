Czas przygotowania: 60 min

Ilość porcji: 6

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

1,5 kg kiszonej kapusty,

50 g suszonych grzybów,

2 cebule,

3 łyżki oleju,

10 dag śliwek kalifornijskich,

2 listki laurowe,

po kilka ziaren ziela angielskiego i pieprzu,

kminek,

sól,

pieprz.

Przygotowanie:

Babcina kapusta z grzybami to nieco zapomniane danie – miejsca ustąpiło głównie pierogom o takim farszu oraz grochowi z kapustą. Jednak nie można zapominać, że jest to jedna z 12 potraw wigilijnych. Do tego jest bardzo smaczna i prosta w przygotowaniu!

Klasyczny smak tradycyjnej kapusty z grzybami przełamują suszone kalifornijskie śliwki – te same, które wkłada się np. w bigos. Wystarczy namoczyć grzyby i śliwki, ugotować i... tyle. Jak zrobić babciną kapustę z grzybami i dodatkiem śliwek?

Grzyby dokładnie wypłucz, zalej wodą, namocz. Ugotuj w wodzie z namaczania. Cebulę obierz, pokrój w kostkę, lekko zrumień na oleju. Kapustę wypłucz, zalej wodą z grzybami, dodaj opłukane śliwki, zrumienioną cebulkę i przyprawy. Gotuj na małym ogniu, aż będzie miękka. W razie potrzeby uzupełniaj płyn wrzątkiem. Dopraw solą, pieprzem oraz kminkiem. Smacznego!

Babciną kapustę z grzybami podaj na ciepło. Niektóre babcie podają wigilijną kapustę z grzybami z dodatkiem śmietany lub pajdą chleba.

Różne wersje babcinej kapusty z grzybami

Tradycyjna kapusta z grzybami z babcinego przepisu powstaje z kiszonej kapusty, suszonych grzybów i dodatków. Można jednak stworzyć tradycyjną kapustę wigilijną z nietypowymi dodatkami. Oto wersje:

Zamień część kapusty kiszonej na kapustę świeżą : potrawa będzie słodsza.

: potrawa będzie słodsza. Wypłucz część kapusty kiszonej pod bieżącą wodą . Pozbędziesz się kwaśnego smaku kapusty.

. Pozbędziesz się kwaśnego smaku kapusty. Zamiast suszonych grzybów wykorzystaj do kapusty z grzybami obgotowane grzyby mrożone , lub pieczarki.

, lub pieczarki. Dodaj do kapusty z grzybami łyżeczkę miodu : przełamie kwaśny smak wigilijnej kapusty.

: przełamie kwaśny smak wigilijnej kapusty. Do babcinej kapusty z grzybami dodaj łyżeczkę koncentratu pomidorowego, który zapewni wigilijnemu klasykowi ciekawy smak.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 3.12.2019.

