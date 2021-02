Rodzaje makaronów - poznaj wszystkie kształty włoskich makaronów

fot. Adobe Stock

Rodzaj makaronu ma nie tylko wpływ na wygląd dania, ale również na jego smak. Do niektórych z nich lepiej „przylega" sos, dzięki karbowanej lub delikatnie nierównej powierzchni, a inne lepiej nadają się do zapiekania. Poznaj najpopularniejsze kształty włoskich makaronów.

Bucatini

Makaron typowy dla kuchni środkowych Włoch. To cienkie i długie rurki o gładkiej powierzchni. Kształtem przypomina spaghetti, ale jest nieco grubszy i pusty w środku.

Campanelle

Jeden z najbardziej finezyjnych kształtów. Nadaje się do gęstych sosów. Przypomina wydłużony kwiat w kształcie dzwonu.

Cannelloni

Rurki o średnicy 2–3 cm i długości ok. 10 cm. Po podgotowaniu przez 2–4 minuty nadziewa się je farszem mięsnym lub warzywnym, zalewa sosem np. beszamelowym i zapieka ok. 25 minut.

Cavatappi

Cavatappi po włosku oznacza korkociąg - to makaron w kształcie spiralnej rurki.

Cavatelli

To krótki, drobny makaron, który kształtem przypomina podłużną bułeczkę. Charakterystyczny dla kuchni południowych Włoch.

Conchiglie

To muszelki różnej wielkości - rowkowane lub gładkie. Drobne podaje się z sosami lub dodaje do zup, duże można nadziewać i podawać na przystawkę. Małe gotuj 7 minut, duże 10 minut.

Penne

Po polsku pióra. To średniej grubości rurki, skośnie ścięte na końcach. Doskonałe z gęstymi sosami, a także do zapiekanek. Gotuje się ok. 8 minut.

Lasagne

To płaty ciasta różnej wielkości. Podgotowane przez 2–4 minuty układa się warstwami w żaroodpornym naczyniu, przekładając farszem mięsnym lub warzywnym. Całość zalewa się sosem, posypuje serem i zapieka ok. 20 min.

Farfalle

W Polsce znane jako kokardki, są bardzo dekoracyjne. Można je dodawać do sałatek, np. z tuńczykiem, podawać z gęstymi sosami. Gotuje się 8–10 minut.



fot. Adobe Stock

Fusilli

W Polsce znane jako świderki. Niezbyt grube, można je podawać z sosem pomidorowym lub mięsnym, dodawać do zup, sałatek.

Linguine

To makaron pochodzący z Ligurii, bardzo podobny do spaghetti, ale w przekroju nie jest kołem, a wąskim prostokątem.

Orecchiette

Drobne, o średnicy 1-2 cm uszka, najczęściej robione w domowej kuchni. Kształt bardzo popularny w południowych Włoszech.

Orzo

To drobny makaron, który swoim kształtem przypomina ryż. Świetnie nadaje się do zup lub do dań jednogarnkowych.

Pappardelle

To bardzo szeroki i płaski makaron, dużo szerszy niż tagliatelle. Typowy dla kuchni toskańskiej.

Pipe rigate

Zaokrąglone „kolanko" puste w środku, z jednej strony spłaszczone. Powierzchnia makaronu pokryta jest rowkami.

Ravioli

To makaron z nadzieniem - mięsnym, warzywnym lub serowym. Ma kształt małych kwadratów z ozdobną falbanką.

Rigattoni

Przypominają penne, ale w przeciwieństwie do nich nie są ścięte pod skosem, tylko na prosto.

Ruote

Kształt makaronu inspirowany jest... kołem samochodowym i kolejowym. Świetnie sprawdza się w sałatkach.

Spaghetti

Bardzo długi i cienki makaron, idealny do sosów pomidorowych i mięsnych. Gotuje się go 6–8 minut.

Tagliatelle

Długie, płaskie wstążki o grubości około 1,5 cm. Istnieje kilka szerokości makaronu, ale zawsze jest płaski i szerszy niż spaghetti, o nierównej strukturze.

Jak gotować włoski makaron?

Makaron gotuj zawsze w dużej ilości wody (5 l wody na 1 kg makaronu). Wodę posól (pół łyżeczki soli na 1 l wody). Sól nie tylko doda smaku, ale sprawi, że sos nie będzie spływał z makaronu. Wrzucony na wrzątek makaron zamieszaj i przykryj. Gdy woda zawrze, zdejmij pokrywkę i gotuj bez przykrycia. Wrzuć naraz cały makaron przewidziany do gotowania. Wtedy ugotuje się równomiernie.

Przepisy na dania z makaronem: