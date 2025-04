Koper włoski (Foeniculum vulgare), inaczej zwany fenkułem, jest wieloletnią rośliną z rodziny baldaszkowatych. Ma pierzaste liście (do 40 cm) i wytwarza żółte kwiaty. Jej łodygi są puste w środku, a cała roślina dorasta do 2,5 m wysokości. Nasiona kopru włoskiego mają od 4 do 10 mm. Fenkuł pochodzi z basenu Morza Śródziemnego, ale obecnie jest uprawiany w wielu częściach świata, także na suchych glebach w pobliżu mórz i rzek.

Bulwa, liście i nasiona kopru włoskiego są stosowane w celach kulinarnych i leczniczych w wielu częściach świata. Istnieje wiele przepisów z koprem włoskim. Najbardziej znaną właściwością kopru włoskiego jest jego działanie wiatropędne. Ale to nie jedyny efekt, na jaki można liczyć, stosując różne części tej wyjątkowej rośliny.

Spis treści:

Świeża bulwa kopru włoskiego zawiera w 100 g:

Poza makroskładnikami w 100 g bulwy fenkułu obecne są mikroelementy i witaminy:

oraz w mniejszych ilościach: żelazo, cynk, mangan i selen.

Fenkuł zawiera kilka olejków eterycznych (estragol, fenchol, anetol, kwas anyżowy), których ilość w roślinie zależy od warunków, w jakich wyrosła. Znajdują się one we wszystkich częściach kopru włoskiego. Wykazują działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze, zwalczając np. grzyby z rodziny candida.

Roślina wykazuje także działanie przeciwrodnikowe (antyoksydacyjne), które jest wyraźnie silniejsze niż w przypadku kopru leczniczego i jadalnego.

Rozcieńczone ekstrakty z kopru włoskiego zwalczają roztocza i mogą być skutecznym repellentem, gdyż odstraszają komary. Szczególnie skutecznie działają ekstrakty z owoców tej rośliny.

Uwaga! Koper włoski należy do produktów fotouczulających!

Zaparzone suszone ziele kopru włoskiego stosowane jest na:

Napar należy parzyć 10 minut pod przykryciem, aby olejki eteryczne nie ulotniły się. Można pić 2-3 napary dziennie, nie więcej.

Podobnie do naparu działa sok z kopru włoskiego, który przygotowuje się z bulwy rośliny.

Olejek z owocu kopru włoskiego wykazuje działanie antybakteryjne. Działa też przeciwoksydacyjnie. Owoce można także zaparzać – taki napar działa podobnie do naparu z suszu z kopru.

Nasiona kopru włoskiego mają wyraźny anyżowy aromat. Używane są do przyprawiania ciast, mięs, ryb, a nawet lodów czy alkoholi i mieszanek ziołowych. Gdy suszone nasiona są świeże, mają brązową lub zieloną barwę, ale z upływem czasu stają się coraz ciemniejsze. Do celów kulinarnych najlepiej używać zielonych nasion.

Olejek z nasion kopru włoskiego wykazuje działanie antybakteryjne. Nasiona można zaparzać podobnie do suszu.

Bulwa kopru włoskiego jest chrupiąca i można ją dusić, smażyć lub jeść na surowo. W kuchni śródziemnomorskiej najczęściej wykorzystuje się bulwy i liście. Gotuje się je lub stosuje na surowo, jako dodatek do warzyw, makaronów i sałatek. Sprawdź, co zrobić z kopru włoskiego.

Z bulw pozyskuje się sok, który działa bardzo podobnie do naparu z suszu czy nasion fenkułu.

Olejki eteryczne pozyskiwane z kopru włoskiego mają nie tylko kulinarne właściwości. W badaniach naukowych udało się stwierdzić, że mają też:

W pewnym badaniu zaobserwowano, że metanolowy ekstrakt z kopru włoskiego działa przeciwnowotworowo w przypadku czerniaka typu B16F10 i chroni niektóre komórki układu odpornościowego (limfocyty).

Z kolei kremy z olejkami z kopru włoskiego powstrzymują porost włosów, co potwierdzono w badaniu na osobach cierpiących na hirsutyzm.

Niestety większość z leczniczych właściwości kopru włoskiego odkryto w badaniach in vitro lub na zwierzętach, dlatego nie można tych wniosków przenosić bezpośrednio na ludzi. Tym bardziej nie należy leczyć się olejkami eterycznymi z kopru na własną rękę.

Uwaga! Roślina zawiera estragol, który oskarżany jest o działanie rakotwórcze i genotoksyczne, dlatego nie powinno się jej stosować u dzieci poniżej 4. roku życia oraz u ciężarnych i karmiących piersią.