Produkty wzdymające – znasz je wszystkie? Poznaj listę pokarmów najbardziej wzdymających brzuch

Produkty wzdymające to nie tylko warzywa kapustne i strączkowe. Do tej kategorii należą też tłuste potrawy ciężkostrawne, zawiesiste sosy, fast foody, ale też obfitujące we fruktozę owoce oraz produkty pełnoziarniste. Lista produktów wzdymających może być inna w przypadku różnych osób, gdyż na ilość wytwarzanych w jelitach gazów wpływa także stan zdrowia, w tym np. alergie.