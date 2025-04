Do zrobienia małego słoiczka pesto z pokrzywy potrzebujesz ok. 2-3 garści świeżych liści. Pokrzywę można jeść na surowo, a także po obróbce cieplnej. W formie pesto świetnie sprawdza się do dań mięsnych, makaronowych oraz jako dressing do sałatek.

Niezwykłe właściwości pokrzywy sprawiają, że jest ona pomocna w przypadku wielu dolegliwości: wspiera pracę układu moczowego, leczenie trądziku oraz pomaga utrzymać właściwy poziom cukru we krwi. Dodatkowo wzmaga apetyt, pomaga przy alergiach, a nawet zaburzeniach snu.

Oprócz właściwości leczniczych świetnie sprawdza się także w kuchni. Możesz ją wykorzystać do przygotowania orzeźwiającej zupy z pokrzywy, soku oraz pysznego pesto.

Składniki:

ok. 3 garści liści pokrzywy,

80 ml oliwy z oliwek,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki prażonego słonecznika,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Liście pokrzywy opłucz pod bieżącą wodą, a następnie zblanszuj na wrzątku przez ok. 2 minuty. Następnie odsącz i przełóż do miski lub kielicha blendera. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, słonecznik oraz oliwę, a następnie całość zblenduj. Jeśli pesto wyjdzie za gęste, możesz dodać odrobinę oliwy i ponownie zmiksować. Na koniec całość dopraw solą i pieprzem do smaku. Przełóż do słoiczka lub od razu wykorzystaj do potraw. Pesto przechowuj w lodówce w zamkniętym pojemniku.

fot. Pesto z pokrzywy przepis/Adobe Stock, Melica

Pesto z pokrzywy świetnie sprawdzi się do dań z makaronem. Przygotuj tagliatelle, pappardelle, spaghetti lub penne rigate, a następnie połącz z pesto oraz pokrojonymi pomidorkami koktajlowymi. Całość posyp twardym, startym serem (pecorino lub parmigiano).

Wykorzystasz pesto także do przygotowania szybkiej bruschetty. Posmaruj chrupiące, podpieczone pieczywo świeżym pesto i dodaj pokrojone pomidorki koktajlowe oraz świeże zioła i przyprawy.

Pesto z pokrzywy sprawdzi się też świetnie do dań mięsnych i rybnych. Wykorzystaj go jako sos i polej upieczone ryby (idealnie pasuje tu łosoś), a także udekoruj warzywne lub ziemniaczane placki. Pesto możesz też połączyć z niewielką ilością jogurtu naturalnego i stworzyć genialny dressing do przekąsek oraz dań obiadowych.

W połączeniu z niewielką ilością wody stworzysz także świetny dressing do sałatek. Możliwości jest naprawdę dużo!

fot. Pesto z pokrzywy do czego/Adobe Stock, Stepanek Photography

Pokrzywa to roślina jednoroczna, którą dobrze jest zbierać wcześnie - gdy jest jeszcze młoda. Kiedy zaczyna kwitnąć, traci też część wartości odżywczych. Najlepiej więc zbierać ją na przełomie kwietnia i maja, najpóźniej w pierwszej połowie czerwca.

Po zebraniu liście opłucz pod bieżącą wodą, osusz, a dopiero później przygotuj z nich pyszne dania. Pamiętaj też, aby nie zbierać pokrzywy rosnącej tuż przy ruchliwych drogach - może być ona wówczas mocno zanieczyszczona.

