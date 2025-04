Pączki z kremem pistacjowym to prawdziwa słodka uczta we włoskim stylu. Idealnie sprawdzą się nie tylko na Tłusty Czwartek, ale także na co dzień. Domowy krem pistacjowy to pyszny dodatek także do croissantów, słodkich bułeczek, a także naleśników i pancake'ów. Sprawdź, jak go zrobić.

Reklama

Spis treści:

Ten krem idealnie sprawdzi się jako nadzienie do pączków lub dodatek do naleśników, a nawet możesz go włączyć do przepisu na owsiankę. Najlepsze będą pistacje niesolone, ale jeśli chcesz nieco "ubarwić" przepis, możesz sięgnąć także po solone.

Składniki:

100 g obranych pistacji,

150 ml mleka,

50 g cukru pudru,

łyżka masła,

łyżeczka mąki ziemniaczanej,

pół łyżeczki ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Pistacje zmiel w malakserze na drobny proszek. W rondelku podgrzej mleko z cukrem, podgrzewaj aż się rozpuści. Dodaj pistacje i gotuj na małym ogniu, często mieszając. W osobnym naczyniu wymieszaj mąkę ziemniaczaną z odrobiną mleka i wlej do masy. Gotuj do zgęstnienia, następnie dodaj masło i wanilię, dokładnie wymieszaj. Gdy krem lekko ostygnie, przełóż go do rękawa cukierniczego i nadziewaj pączki.

fot. Krem pistacjowy do pączków: przepis/Adobe Stock, shaiith

Krem pistacjowy z białą czekoladą jest jeszcze słodszy i bardziej aksamitny. Może być nie tylko pysznym nadzieniem, ale także polewą do tradycyjnych pączków lub amerykańskich donutów.

Składniki:

100 g obranych pistacji,

100 g białej czekolady,

100 ml śmietanki 30%,

łyżka masła,

łyżeczka ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Pistacje zmiel w malakserze na drobny proszek. Śmietankę podgrzej w rondelku, ale pilnuj, aby nie doprowadzić do wrzenia. Dodaj połamaną białą czekoladę i mieszaj, aż cała się rozpuści. Następnie dodaj zmielone pistacje, masło i wanilię. Całość energicznie wymieszaj, aby wszystkie składniki dobrze się połączyły. Gdy masa zgęstnieje, zdejmij z ognia i lekko ostudź. Gotowy krem wykorzystaj do nadziania lub polania pączków. Jeśli decydujesz się na drugą opcję, całość udekoruj posiekanymi orzechami.

fot. Krem pistacjowy z białą czekoladą/Adobe Stock, Danil

Reklama

Zobacz też inne pomysły na pączki: