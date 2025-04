Czas przygotowania: 10 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

300 ml śmietany 30%,

1 mała cebula,

2 ząbki czosnku,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1 łyżeczka ziół prowansalskich,

1 łyżka mąki pszennej,

2 łyżki oleju,

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

Sos do kurczaka z ryżem idealnie sprawdzi się, gdy nie masz zbyt wiele czasu na przygotowanie obiadu. Zacznij od umycia mięsa i pokrojenia go w kostkę. Przełóż do miski, dopraw solą i pieprzem i smaż na oleju roślinnym przez 3 minuty.

Przepis na sos śmietanowy do ryżu jest szybki i prosty. Wystarczy podsmażyć posiekaną cebulę i czosnek, dodać przyprawy i zalać całość śmietanką. Aby sos był bardziej treściwy, możesz go wzbogacić warzywami np. pieczarkami albo czerwoną papryką.

Cebulę obierz i bardzo drobno posiekaj. Wrzuć na rozgrzany olej i smaż 2 minuty. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i smaż jeszcze chwilę. Całość zalej śmietaną. Dodaj zioła prowansalskie, słodką paprykę i gotuj całość około 2-3 minuty. Sos śmietanowy do ryżu zagęść łyżką mąki.

Smak sosu do kurczaka z ryżem możesz dodatkowo urozmaicić odrobiną startego sera np. parmezanu albo dodać mu odrobinę pikanterii wykorzystując papryczkę chili (przed dodaniem jej do sosu przekrój ją na pół i pozbądź się pestek).

