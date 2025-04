Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

250 g makaronu świderki lub kokardki,

350 g pieczarek,

50 g masła,

cebula,

150 g śmietanki 18%,

50 g żółtego sera,

jajko,

szczypta soli,

zioła prowansalskie,

słodka papryka,

szczypta pieprzu.

Reklama

Przygotowanie:

Makaron ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Cebulę posiekaj w kostkę. Pieczarki obierz, pokrój na plasterki i podduś na maśle. Pod koniec duszenia dodaj cebulę. W miseczce roztrzep jajko i wymieszaj ze śmietaną. Dopraw. Ser zetrzyj na tarce. Makaron wymieszaj z pieczarkami, sosem i połową startego sera. Naczynie żaroodporne wysmaruj masłem i oprósz bułką tartą. Makaron z pieczarkami przełóż do formy. Na wierzch wysyp resztę żółtego sera. Zapiekaj przez 25 minut w temperaturze 180 stopni C. Gotową zapiekankę makaronową z pieczarkami warto posypać natką pietruszki lub szczypiorkiem. Smacznego!

fot. Zapiekanka makaronowa z pieczarkami/Adobe Stock, nerudol

Z czym podawać zapiekankę makaronową?

Zapiekanka makaronowa z pieczarkami to pomysł na prosty, bezmięsny obiad, który przygotujesz bez żadnego wysiłku. To co prawda to danie samo w sobie pyszne i sycące, ale odpowiednio dobrane dodatki mogą uczynić posiłek jeszcze smaczniejszym.

Świetnie sprawdzą się np. lekkie sałatki warzywne z orzeźwiającym dressingiem (np. domowego winegret). Pysznym dodatkiem będzie także chrupiące pieczywo lub gęsty i aromatyczny dip - możesz wykorzystać też ulubiony sos do mięs.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 25.03.2020.

Czytaj także:

Zapiekanka gyros

Zapiekanka ziemniaczana z mięsem mielonym

Reklama

Zapiekanka makaronowa z kurczakiem