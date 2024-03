Żurek z ziemniakami i kiełbasą - prosty przepis

Żurek z ziemniakami i kiełbasą to tradycyjna polska zupa, którą zwykle podaje się na Wielkanoc, lecz niekoniecznie. Żurek na zakwasie często gości na polskich stołach również z okazji innych świąt lub spotkań rodzinnych. Jest sycący, dzięki dodatkowi ziemniaków i kiełbasy, a do tego aromatycznych i pyszny. Warto pokusić się o samodzielne przygotowanie zakwasu (zobacz przepis na zakwas do żurku), lecz można również kupić gotowy.

Warzywa umyj i obierz ze skórki. Ziemniaki pokój na niewielkie kawałki. Kiełbasy zalej wodą, gotuj przez około 20 minut. Do wywaru dodaj warzywa i przyprawy (oprócz majeranku). Całość gotuj 15-20 minut. Wyjmij marchewkę i seler. Dodaj zakwas oraz pokrojoną w plasterki szynkę. Gotuj, aż ziemniaki będą miękkie. W międzyczasie ugotuj jajka na twardo. Pod koniec gotowania dopraw zupę majerankiem, pieprzem i solą. Obierz jajka, pokój je na połówki lub ćwiartki. Wyjmij z zupy kiełbasę, pokój ją w plasterki. Ułóż jajka i kiełbasę na talerzach, a następnie zalej gorącym żurkiem.

