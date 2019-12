Zapiekanka ziemniaczana z mięsem mielonym. Pyszny przepis na obiad

Zapiekanka ziemniaczana z mięsem mielonym to bardzo szybkie danie, które z przyjemnością zje cała twoja rodzina. Do mięsa możesz dodać ulubione warzywa, np. fasolkę szparagową, paprykę czy kukurydzę – dodaj je razem z pomidorami i duś do miękkości. Jak zrobić ten pyszny obiad?

Ziemniaki obierz i ugotuj do miękkości. Odcedź i odstaw do wystygnięcia. W tym czasie przygotuj mięsny farsz zapiekanki. Rozgrzej dwie łyżki oleju na patelni. Podsmaż na złoty kolor drobno posiekaną cebulę. Dodaj mielone mięso i przeciśnięty przez praskę czosnek. Smaż na brązowy kolor, co jakiś czas mieszając. Dodaj pomidory z puszki (razem z całym sokiem) i igiełki rozmarynu. Wymieszaj. Możesz teraz dodać też wybrane warzywa. Duś na małym przez około 10 minut. Co jakiś czas mieszaj i uważaj, by mięso się nie przypaliło. Blaszkę lub inną formę do pieczenia wysmaruj olejem. Ziemniaki pokrój w cienkie plastry. Układaj kolejno warstwami plastry ziemniaków i mięsny farsz. Przygotuj beszamel. Na patelni rozpuść masło, dodaj taką samą ilość mąki i dokładnie wymieszaj. Gdy zasmażka zacznie się pienić, stopniowo wlewaj mleko i cały czas mieszaj trzepaczkę lub rózgą, by nie powstały grudki. Dopraw gałką muszkatołową, solą i pieprzem. Gdy beszamel będzie odpowiednio gęsty, polej nim zapiekankę. Górę możesz posypać także startym serem. Piecz przez około 30 minut w temperaturze 180 stopni. Smacznego!

