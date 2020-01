Tradycyjne łazanki. Idealne do zupy lub jako osobne danie

Łazanki to danie, które najbardziej kojarzy się z Bożym Narodzeniem. W końcu to wtedy podaje się łazanki z kapustą, makiem lub jako dodatek do zupy grzybowej. Wiele osób korzysta wyłącznie z gotowych łazanek – w końcu to o wiele szybsze i prostsze. My jednak polecamy zrobienie domowego makaronu. To wcale nie jest trudne!

Łazanki można zrobić z ciasta, które zostało po lepieniu pierogów. Jeśli robisz je z ciasta bez jajka, po pokrojeniu możesz je także wysuszyć i zachować na później! Jak zrobić tradycyjne łazanki?

Mąkę przesiej przez sito. Dodaj sól. Stopniowo dolewaj wrzątek i mieszaj ciasto za pomocą drewnianej łyżki (wtedy nie ma szans, że się oparzysz). Przełóż ciasto na oprószoną mąką stolnicę. Przykryj ściereczką i zostaw na około 5 minut Rozwałkuj ciasto na grubość 1 mm i oprósz mąką. Zwiń je w rulon i pokrój na centymetrowe plastry. Każdy z plastrów pokrój w kwadraty. Gotuj w osolonej wodzie do miękkości – przez około 5 minut. Smacznego!

