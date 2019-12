Jak upiec dobrą pieczeń wołową?

fot. Fotolia

Pieczeń wołowa - przepis

Wbrew obiegowym opiniom, nie wybieraj jasnoczerwonej wołowiny na pieczeń wołową. Jest ona co prawda świeża, ale nie zdążyła jeszcze skruszeć. A nam chodzi o mięso skruszałe. Dlatego szukaj ciemniejszych, ale nie zeschniętych kawałków pieczeni wołowej. Na dobrą pieczeń wystarczy nam kilogram mięsa.

Będziesz potrzebować:

1 kg wołowiny,

kilku gałązek świeżego lubczyku (jeśli nie masz, wybierz inne świeże zioło np. szałwię lub kolendrę),

odrobinę oliwy lub oleju,

dwie łyżki masła (ale nie jest to konieczne),

sól, pieprz oraz przyprawę do mięs pieczonych.

Zamiast gotowej przyprawy możesz wykorzystać szczyptę rozmarynu suszonego, kolendry, kminku, utłuczonego ziela angielskiego i pokruszonych listków laurowych.

Przygotowanie pieczeni wołowej

Rozgrzej piekarnik do 220°C. Na patelni rozgrzej masło i oliwę, lub sam olej, jeśli to właśnie olej wybrałaś. Dodaj posiekany lub rozgnieciony czosnek. Gdy jego zapach rozejdzie się po kuchni, połóż na patelnię cały kawałek wołowiny (koniecznie ją umyj i OSUSZ). Nie sól. Podsmażaj z każdej strony, aż się mocno zrumieni. Smażenie ma za zadanie zamknąć pory mięsa i wydobyć smak.

Na formę do pieczenia połóż folię aluminiową (najlepiej 2 paski w poprzek, tak aby zachodziły na siebie i sporo wystawały na zewnątrz), a na nią gałązki świeżych ziół. Na ziołach połóż obsmażony kawałek wołowiny. Teraz wlej na rozgrzaną patelnię, na której smażyła się wołowina, dwie łyżki wody. Tak powstałym sosem polej mięso. Następnie dokładnie owiń mięso folią, dobrze dociskając. Włóż do piekarnika na 3-4 godziny.

Jeśli sos wyciekł z folii (ma zapobiegać wysuszeniu się mięsa), można wlać na spód naczynia pół szklanki bulionu lub wody z masłem. Ale nie wolno otwierać folii. W przypadku pieczeni wołowej używam specjalnego termometru do mierzenia temp. mięsa (gdy mięso ma 180 °C to znaczy, że jest dobra). Warto w takie urządzenie zainwestować – jest do kupienia praktycznie w każdym hipermarkecie. Ale jeśli nie macie akurat termometru – odczekajcie te 3 godziny i pilnujcie tylko, żeby wołowina wam nie wyschła.

Po upieczeniu mięsa na dnie naczynia do zapiekania pojawi się sos. Zlejcie go do rondelka, dodajcie pół szklanki wody lub bulionu i zredukujcie całość o połowę. Warto do sosu dodać troszkę masła, ale nie jest to konieczne.

Pieczeń wołową kroimy na plastry i podajemy polaną sosem i posypaną solą. Najlepiej grubą. Samo przygotowanie mięsa, zanim włożysz je do piekarnika, zajmuje kilkanaście minut. Potem trzeba tylko zaczekać, aż się upiecze.

