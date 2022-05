Wino z rabarbaru: przepis na orzeźwiający napój alkoholowy

Jak zrobić wino z rabarbaru? To czasochłonny proces, ale efekt zaskoczy wszystkich. Wino rabarbarowe jest orzeźwiające i soczyste. Możesz przygotować je z mniejszą ilością cukru lub na słodko, aby pasowało do wieczorów ze znajomymi czy rodziną. Przygotuj więc butlę do wina, rabarbar i działaj.