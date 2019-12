Grzane piwo z sokiem malinowym. Idealny przepis na zimowy wieczór

Grzane piwo to nie tylko pyszny sposób na podanie piwa zimą, ale i... doskonałe lekarstwo na przeziębienie – oczywiście dla pełnoletnich osób. Ma bardzo głęboki smak, a dzięki sokowi malinowemu traci swoją charakterystyczną goryczkę.

Do robienia grzańca użyj jasnego piwa – może być to lager, ale lub pszeniczne piwo. Dołóż do niego cynamonu i goździków – doskonale będzie też tam pasować anyż gwiaździsty. Jak zrobić pyszne grzane piwo? Nic prostszego!

W garnku podgrzej piwo razem z przyprawami. Do kufla wlej sok malinowy i włóż kilka plastrów pomarańczy. Wlej piwo do kufla. I to tylko tyle – smacznego!

