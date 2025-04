Przygotowanie 3 dni * gotowanie 3 razy po 15–20 min * 1 słoiczek – ok. 800 kcal

Składniki na 5–6 niedużych słoiczków:

- 1 kg czereśni zważonych po umyciu, oberwaniu ogonków i wyjęciu pestek

- 1 kg cukru

- pół łyżeczki kwasu cytrynowego lub 2 łyżki soku z cytryny

Sposób wykonania:

1. 30 dag cukru zalej 1/4 szklanki wody, podgrzewaj, aż się rozpuści, przestudź, wrzuć do syropu wydrylowane czereśnie, podgrzewaj 20 min, nie dopuszczając do wrzenia, przykryj, zostaw do następnego dnia.

2. Wyjmij owoce, do syropu dodaj 40 dag cukru, rozpuść go, znów wrzuć czereśnie i podgrzewaj 15 min, zostaw do następnego dnia. Wyjmij, dosyp do syropu resztę cukru, gdy się rozpuści, wrzuć ponownie owoce, podgrzewaj 20 min, dosyp kwas cytrynowy.

3. Owoce wysusz, np. na patyczkach, włóż do słoików.