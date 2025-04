Czas przygotowania: 120 min

Ilość porcji: 6

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

1,2 kg karpia

1 l piwa

pęczek włoszczyzny

2 cebule

5 ziaren ziela angielskiego

1/2 cytryny

skórka żytniego chleba

łyżka masła

łyżka mąki

100 ml wytrawnego czerwonego wina

2 łyżki cukru

10 dag rodzynek

suszony podgrzybek

sól

pieprz

Przygotowanie:

1. Rybę oczyść, oprósz solą i odstaw do lodówki.

2. Włoszczyznę obierz, włóż do piwa (ew. osolonej wody) razem z suszonym podgrzybkiem, cebulą, zielem angielskim i solą.

3. Ugotuj do miękkości.

4. Wywar ostudź, przecedź.

5. Do rondla włóż rybę razem z głową, wlej wywar z warzyw.

6. Dodaj kawałek skórki z cytryny, skórkę z chleba żytniego.

7. Gotuj 30 minut na wolnym ogniu.

8. Odstaw w wywarze do ostudzenia, wyrzuć głowę.

9. Rybę wyjmij, pokrój na 6 dzwonek, usuń kręgosłup i ości, ułóż na półmisku.

10. W rondlu zrumień cukier na karmel.

11. Wlej przecedzony wywar z ryby, wino i sok z cytryny.

12. Mieszaj, aż karmel się rozpuści.

13. Dodaj rodzynki, gotuj na małym ogniu, aż sos odparuje i zgęstnieje.

14. Porcje ryby zalej sosem i odstaw do wystudzenia.

Przepis z "Pani domu"