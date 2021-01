Muffinki z borówkami - przepis tak prosty, że wychodzi nawet dzieciom

Jeśli choć raz skosztowałaś klasycznych muffinów, możesz mieć duże oczekiwania wobec własnych wypieków i nadzieje. Zacznij od prostego przepisu na muffiny z borówkami, który wykonasz z dzieckiem.

Muffiny z owocami mają to do siebie, że pod wpływem wilgoci z owoców, ich ciężaru, są trudniejsze w pieczeniu, niż np. muffinki czekoladowe. Nie zrażaj się tym wstępem, a przygotuj na to, że z tego przepisu wyrosną miękkie, delikatne babeczki, ale nie będą to okazałej wielkości muffiny.

Rozgrzej piekarnik do 180°C, przygotuj przygotuj blachę na muffinki oraz wypełnij miejsca papilotkami (to świetne zadanie dla dziecka, nawet 2-letniego). Do miski wlej mokre składniki: olej, miód i jogurt. Wymieszaj i dodaj owoce. Do mokrych składników wsyp mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i sodą. Całość wymieszaj - niezbyt dokładnie, tylko do połączenia się składników. Do tej czynności możesz zaprosić najmłodszych domowników. Za pomocą dwóch łyżeczek napełniaj papilotki masą do 3/4 wysokości. Piecz muffinki z borówkami w piekarniku ok 20 minut.

