Szybki przepis na proste ciasto z orzechami włoskimi i miodem. Jego smak zachwyci każdego łasucha

Rozgrzej piekarnik do 180°C, grzanie góra-dół. W garnku rozpuść masło na bardzo małym ogniu. Następnie odstaw do lekkiego przestygnięcia. Do miski wbij jajka, dodaj miód, mleko i przestudzone masło. Wymieszaj do połączenia składników. W oddzielnej misce wymieszaj przesianą mąkę, cukier oraz soda. Stopniowo dodawaj suche składniki do mokrych, mieszając, aż utworzy się jednolite ciasto. Zagnieć je, aż będzie elastyczne. Gotowe ciasto podziel na 3 równe części. Każdą z nich rozwałkuj na cienki prostokąt i wyłóż na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Piecz każdy blat w rozgrzanym piekarniku przez około 10-12 minut, aż się delikatnie zarumieni. Po upieczeniu odstaw do ostygnięcia.

Masa orzechowa do ciasta miodowego z orzechami

W rondelku rozpuść masło na małym ogniu. Do roztopionego, jeszcze mocno ciepłego masła dodaj cukier oraz miód. Mieszaj, aż cały cukier się rozpuści. Do ciepłej mieszanki dodaj posiekane orzechy włoskie. Całość wymieszaj i gotuj na małym ogniu przez 2-3 minuty, aż masa lekko zgęstnieje. Gdy masa orzechowa lekko ostygnie, rozsmaruj ją na jednym z upieczonych blatów ciasta.

Krem do orzechowca z miodem

W 0,5 litra mleka ugotuj 2 budynie według instrukcji na opakowaniu, ale bez dodatku cukru Przykryj folią spożywczą, aby nie zrobił się kożuszek i odstaw budyń do całkowitego ostygnięcia. W misie miksera ubij masło na puszystą masę. Stopniowo dodawaj cukier zwykły i wanilinowy, cały czas ubijając. Do ubitego masła dodawaj po łyżce ostudzonego budyniu, cały czas miksując, aż powstanie gładki krem. Na pierwszym blacie ciasta (bez orzechów) rozsmaruj 1/3 masy budyniowej. Nałóż drugi blat, posmaruj kolejną warstwą kremu. Na wierzch połóż trzeci blat, ten z masą orzechową. Gotowe ciasto wstaw do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc, aby dobrze stężało i nasiąkło kremem. Po schłodzeniu ciasto pokrój na kwadraty lub prostokąty i podawaj. Smacznego!

fot. Proste ciasto z miodem i orzechami/Adobe Stock, qwartm

Ciasto z miodem i orzechami to idealna propozycja dla miłośników klasycznych, domowych wypieków. Połączenie delikatnych, maślanych blatów z kremowym budyniem oraz chrupiącą warstwą miodowo-orzechową sprawia, że ten deser zachwyca nie tylko smakiem, ale i wyglądem. To idealna propozycja na podwieczorek czy spotkanie rodzinne, ale także na Boże Narodzenie.

Dodatkowo to szybka propozycja na tanie ciasto do kawy. Jesień to sezon na orzechy, więc możesz je dostać w atrakcyjnych cenach albo samodzielnie zebrać z własnego drzewa.

Zamiast masy budyniowej możesz użyć kajmaku, dodać bakalie czy powciskać do kremu kawałki cukierków typu toffi lub krówka. Świetnie sprawdzi się także domowa konfitura albo dżem. Ciasto możesz także udekorować ciasteczkami-sezamkami.

