Rozpoczęły się przesłuchania w ciemno w show The Voice of Poland. Jako że do grona jury-trenerów dołączyła Natalia Kukulska, uczestnikom otworzyła się muzyczna furtka możliwości, z której skorzystała Magdalena Żaczek. Co mamy na myśli? Dziewczyna zaśpiewała w programie piosenkę Anny Jantar "Radość najpiękniejszych lat", nieżyjącej już mamy Kukulskiej.

Kamery były zwrócone głównie na Kukulską. Czy artystka się wzruszy? Ucieszy? Jak zareaguje na cover piosenki wykonywanej przez jej mamę? 17-latka zdecydowała się na odważny krok, ale w pełni świadomy. Umiejętności wokalne zeszły na dalszy plan, kiedy to wśród trenerów pojawiła się atmosfera ciekawości i oczekiwania. "Ciekawe, jak to jest słuchać piosenek mamy" - zapytał retorycznie na wizji Tomasz Kammel, znajdujący się za kulisami.

17-latka zaśpiewała utwór Anny Jantar

Magdalena Żaczek uczy się w szkole muzycznej i chce zostać w przyszłości piosenkarką. Kukulska słuchała jej interpretacji utworu w ogromnym skupieniu. Była wzruszona, ale i uśmiechała się. Nie dawała po sobie poznać, czy utwór odciska się emocjonalnie na jej decyzji i czy odbiór nieco zmanierowanej wersji piosenki jest zakłócony przez wspomnienia.

Być może przymusowo nikt nie wciskał "grzybka" i wszyscy nadal słuchali w skupieniu, komentowali głos dziewczyny. Andrzej Piaseczny jako pierwszy wcisnął przycisk. Równocześnie z nim grzybka nacisnęła Natalia Kukulska. Przypadek?

Magdaleno, były momenty wyjątkowo wyśmienite, szczególnie w delikatnych, subtelnych górach. To mi się bardzo podobało. Pomyślałem sobie, że gdybyśmy mieli okazję razem pracować, to pewnie usiedlibyśmy i może zaśpiewali więcej piosenek tego rodzaju.

– mówił Andrzej Piaseczny.

Natalia Kukulska także zaczęła chwalić 17-latkę.

Bardzo emocjonalnie rozprowadziłaś cały utwór. Pięknie weszłaś na refren i cieszę się, że nie był bohaterski, tylko że wszystko było utrzymane w jednej liryce. Dla mnie minimalnie za rzewnie i prawdopodobnie, gdybyśmy miały szansę razem pracować, to może szukałabym repertuaru, który pokazałby trochę inną twoją stronę.

– powiedziała artystka.

Dziewczyna miała wybór między dwójką artystów. Wybrała oczywiście Natalię Kukulską i dołączyła do jej grupy utalentowanych wokalistów. Posłuchajcie jej wykonania piosenki "Radość najpiękniejszych lat".

