Halina Mlynkova na konferencji The Voice of Poland

6. edycja "The Voice of Poland" powróci na antenę już we wrześniu tego roku. Do grona gospodarzy show dołączyła przepiękna Halina Młynkova, która poprowadzi program u boku Tomasza Kammela i Macieja Musiała. Wokalistka i świeżo upieczona żona wyglądała zniewalająco na konferencji.

Zmiany w "The Voice"

6. edycja "The Voice of Poland" zapowiada się wyjątkowo. Głównie za sprawą nowej prowadzącej programu - Haliny Młynkovej. "The Voice" wzbogaciło się także o nowszy skład trenerów.

Oprócz biorących udział w poprzedniej edycji Edyty Górniak oraz duetu Tomson i Baron, w fotelach trenerskich zasiądzie Maria Sadowska i Andrzej Piaseczny.

Halina Mlynkova na konferencji show prezentowała się bardzo oryginalnie. Jej dopasowana spódnica w butelkowozielonym kolorze podkreślała zgrabną sylwetkę. Zobacz sama!

Nowy skład 6 edycji "Voice of Poland"