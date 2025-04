Uczniowie na nauce zdalnej spędzili prawie cały poprzedni semestr. Ze względu na dużą liczbę zakażeń została ona ponownie wprowadzona także i w tym roku szkolnym. Chociaż znaczna cześć uczniów jest zadowolona z tego, że może uczyć się z własnego pokoju, wielu rodziców i nauczycieli martwi się, że może mieć to fatalne skutki dla ich edukacji.

Zdalnie uczy się także córka Natalii Kukulskiej, 15-letnia Anna. Co piosenkarka uważa o tym trybie nauki jako mama i jak odnalazła się w tej roli?

Natalia Kukulska o nauce zdalnej

Jak mówi Natalia Kukulska, potrzeba łączenia roli rodzica i nauczyciela na szczęście jej nie dotyczyła. Je 15-letnia córka jest już samodzielna, 3-letnia Laura jeszcze nie chodzi do szkoły, a 20-letni Jan już studiuje. Jednak bardzo współczuje swoim znajomym, których dzieci wymagają większej pomocy, ponieważ wie, że opiekowanie się domem, dziećmi i ich edukacją jest wyjątkowo wymagającym zadaniem.

Piosenkarka czasem jedynie zagląda córce przez ramię, by zobaczyć, jak zajęcia przebiegają i, jak sama się śmieje, czy jej córka jest na nich w ogóle obecna, a nie siedzi z telefonem w ich czasie.

Jest jednak jedna rzecz, która dotyka dzieci piosenkarki i co wyjątkowo jej przeszkadza. Zdaniem Natalii Kukulskiej dzieci w każdym wieku powinny mieć kontakt z rówieśnikami, a jego brak może mocno odbić się na ich przyszłym życiu. Brak relacji z kolegami i koleżankami z klasy odczuwa także jej córka. Chociaż kiedyś narzekała, że musi dojeżdżać do szkoły, dziś marzy o tym, by wrócić do klasy.

Wszyscy w rodzinie Natalii Kukulskiej starają się jak najlepiej zorganizować wspólny czas, by nikt nie poczuł się osamotniony czy pozbawiony kontaktu z innymi. Okazuje się, że na tej całej sytuacji najbardziej skorzystała... najmłodsza córka piosenkarki, która cieszy się, że całą rodziną w końcu są razem w domu.

