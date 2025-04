Finał Voice of Poland 2014

Juan Carlos Cano zwyciężył Voice of Poland 2014! Zgadzacie się z ostatecznym wynikiem? Zobaczcie zdjęcia z finału Voice of Poland 2014! Kto wam się najbardziej podobał w programie?



Meksykanin Juan Carlos Cano został najlepszym wokalistą Polski. W finale pokonał Katarzynę Sawczuk. Sam niedowierzał właśnemu wykonaniu i typował koleżankę z drużyny Justyny Steczkowskiej na zwyciężczynię

Gwiazdy uśiwetniły finał Voice of Poland. Uczestnicy wystąpili w duetach ze znanymi wykonawacami. Kasia Sawczuk zaśpiewała z Kasią Nosowską, Ola Węglewicz gościła na scenie Edytę Górniak, a Maja Gawłowska miała jako wsparcie Igora Herbuta i zespół Lemon! Juan Carlos Cano zaśpiewał "You Shook Me All Night Long" wspólnie z Tomaszem "Titusem" Pukackim. Jak wypadły te duety waszym zdaniem?

Zobaczcie fotorelację z finału Voice of Poland 2014: