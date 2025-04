11 sierpnia w Warszawie odbyła się konferencja muzycznego talent show "The Voice of Poland, na ktorej nie mogło zabraknąć jurorskiego składu. Same dobrze wiecie, kto prawdopodobnie się pojawił! Jak wypadło jury programu na konferencji muzycznego show?

Reklama

"The Voice of Poland" już jesienią

Warszawski klub "Temat Rzeka" tętnił życiem i dobrą muzyką. Na konferencji pokazały się m.in. Maria Sadowska w białej, obszernej kreacji, Edyta Górniak zaskoczyła fanów swoją fikuśną fryzurą, a Halina Mlynkova bardzo casualową stylizacją. Andrzejowi Piasecznemu nie dopisywał zbytnio humor, czego nie można powiedzieć o prowadzącym show, Tomaszu Kammelu.

Zobaczcie, jak prezentowało się jury i prowadzący "The Voice of Poland"! Oglądacie ten program?

Reklama

Zobacz:

Socha bez makijażu! Ma się czego wstydzić?

Spot do TzG już gotowy. Kto go pokazał?

Agnieszka (już) Hyży z obrączką na palcu