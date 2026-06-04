Od dłuższego czasu czułem, że między mną a Magdą rośnie niewidzialny mur. Mijaliśmy się w korytarzu naszego przestronnego mieszkania, wymienialiśmy zdawkowe uwagi o pogodzie i rachunkach, ale brakowało w tym wszystkim dawnego ciepła. Kiedyś potrafiliśmy godzinami rozmawiać o wszystkim i o niczym, śmiać się do łez i planować wspólną przyszłość. Teraz każdy wieczór spędzaliśmy w osobnych pokojach, zapatrzeni w ekrany swoich telefonów. Czułem, że tracę kobietę, którą poślubiłem osiem lat temu.

Chciałem zacząć od nowa

Postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce. Wiedziałem, że zwykła kolacja w restauracji czy bukiet róż nie wystarczą, by naprawić to, co psuło się przez lata. Potrzebowaliśmy wstrząsu, całkowitej zmiany otoczenia, czasu tylko dla siebie, z dala od codziennych obowiązków i rutyny. Przeglądając oferty biur podróży, natrafiłem na coś idealnego – luksusowy, dwutygodniowy rejs po Morzu Śródziemnym. Trasa obejmowała Rzym, Barcelonę, urokliwe greckie wyspy i słoneczne wybrzeża południowej Europy. Wyobrażałem sobie nas dwoje na pokładzie potężnego statku, podziwiających zachody słońca z balkonu naszej prywatnej kajuty.

Cena była astronomiczna. Znacznie przekraczała nasz standardowy budżet wakacyjny, ale byłem zdeterminowany. Zdecydowałem, że użyję naszych wspólnych oszczędności, które odkładaliśmy na remont kuchni. W końcu co jest ważniejsze – nowe szafki czy uratowanie małżeństwa? Wpłaciłem pierwszą, bardzo wysoką ratę i z niecierpliwością czekałem na odpowiedni moment, by wręczyć Magdzie ten wyjątkowy prezent.

– Co dzisiaj robisz po pracy? – zapytałem ją pewnego poranka, próbując brzmieć swobodnie.

– Mam spotkanie z klientem, a potem muszę pojechać do centrum handlowego – odpowiedziała, nawet nie podnosząc wzroku znad filiżanki z kawą. – Będę późno. Nie czekaj na mnie z kolacją.

– Dobrze, w takim razie załatwię kilka swoich spraw – rzuciłem, starając się ukryć rozczarowanie.

To właśnie tego dnia mijał termin zapłaty drugiej, decydującej raty za nasz wymarzony rejs. Chciałem pojechać do biura podróży osobiście, by odebrać pięknie wydrukowane bilety i kolorowe foldery. Planowałem położyć je wieczorem na jej poduszce. Wyobrażałem sobie jej łzy wzruszenia, uśmiech, który tak rzadko ostatnio gościł na jej twarzy, i ten moment, w którym rzuca mi się na szyję, dziękując za niespodziankę.

Zobaczyłem coś dziwnego

Popołudnie było słoneczne, a ja szedłem w stronę biura podróży z sercem pełnym nadziei. Pracownica agencji, pani Anna, uśmiechnęła się na mój widok. Pamiętała mnie z poprzedniej wizyty, kiedy to z wypiekami na twarzy wybierałem standard kabiny i opcje dodatkowych wycieczek.

– Dzień dobry, panie Krzysztofie! – przywitała mnie radośnie. – Wszystko już na pana czeka. Dokumenty są gotowe, pozostaje nam tylko sfinalizować płatność.

– Dzień dobry. Oczywiście, załatwmy to szybko. Nie mogę się doczekać, żeby pokazać to wszystko żonie – odpowiedziałem, wyciągając z portfela naszą wspólną kartę debetową.

Pani Anna wpisała kwotę na terminalu, a ja przyłożyłem plastik do czytnika. Maszyna pomyślała przez chwilę, po czym wydała z siebie krótki, ostrzegawczy dźwięk. Na ekranie pojawił się czerwony napis: „Odmowa”.

– Ojej, chyba mamy jakiś problem z połączeniem – stwierdziła pracownica, marszcząc brwi. – Spróbujmy jeszcze raz.

Sytuacja powtórzyła się. Kolejny raz usłyszałem ten sam irytujący dźwięk. Poczułem delikatne ukłucie niepokoju, ale szybko je zignorowałem. To musiał być błąd systemu, chwilowa awaria w banku. Przecież na naszym wspólnym koncie było mnóstwo pieniędzy.

– Proszę dać mi chwilę, zaloguję się do aplikacji bankowej na telefonie i sprawdzę, czy nie mam nałożonych jakichś limitów – powiedziałem, uśmiechając się przepraszająco.

Odszedłem na krok od biurka, odblokowałem ekran smartfona i otworzyłem aplikację. Kółko ładowania kręciło się przez kilka sekund, które wydawały się wiecznością. Kiedy w końcu zobaczyłem stan konta, zamarłem. Mój oddech uwiązł mi w gardle, a świat wokół nagle zawirował. Saldo wynosiło równe zero.

Nie mogłem w to uwierzyć. Odświeżyłem stronę raz, drugi, trzeci. Nic się nie zmieniło. Sprawdziłem historię operacji. Z samego rana cała suma, co do grosza, została przelana na nieznany mi rachunek. Tytuł przelewu brzmiał po prostu: „Przekazanie środków”. Przelew został wykonany z loginu mojej żony.

– Panie Krzysztofie, wszystko w porządku? – Głos pani Anny docierał do mnie jak zza grubej szyby. Zbladłem tak bardzo, że kobieta zaniepokojona wstała ze swojego miejsca.

– Ja... muszę to wyjaśnić. Zaszła jakaś pomyłka w banku. Przepraszam, wrócę później – wydukałem, odwracając się na pięcie. Wybiegłem z biura podróży, czując, jak ogarnia mnie rosnąca panika.

Puste konto to był dopiero początek

Próbowałem dodzwonić się do Magdy, ale jej telefon milczał. Poczta głosowa włączała się po kilku sygnałach. Z każdym kolejnym krokiem w stronę samochodu w mojej głowie rodziły się coraz gorsze scenariusze. Może padliśmy ofiarą oszustwa? Może ktoś zhakował nasze konto? A może to był błąd systemu bankowego? Żadna z tych myśli nie potrafiła jednak zagłuszyć tego cichego, przerażającego głosu z tyłu głowy, który podpowiadał mi coś zupełnie innego. Wsiadłem do auta i ruszyłem w stronę domu. Musiałem zobaczyć się z Magdą. Musiałem zrozumieć, co się dzieje.

Kiedy włożyłem klucz do zamka w drzwiach naszego mieszkania, moje ręce drżały. Wszedłem do środka i natychmiast uderzyła mnie nienaturalna cisza. Przedpokój wyglądał inaczej. Zniknęły buty Magdy, jej ulubiony płaszcz, a także duża walizka, która zawsze stała w kącie obok szafy.

– Magda?! – krzyknąłem, ale odpowiedziało mi tylko echo.

Szybkim krokiem przeszedłem do sypialni. Drzwi do jej części garderoby były szeroko otwarte, a wieszaki świeciły pustkami. Zniknęły jej ubrania, kosmetyki, a nawet książki z nocnej szafki. Czułem się, jakbym oglądał film, w którym główny bohater powoli odkrywa straszną prawdę o swoim życiu. Każdy kolejny krok był jak cios prosto w serce.

Wróciłem do salonu i wtedy to zauważyłem. Na dużym, dębowym stole, przy którym jeszcze niedawno jedliśmy wspólne posiłki, leżała gruba, biała koperta, a na niej położony był komplet kluczy do mieszkania. Zbliżyłem się powoli, jakby koperta miała zaraz wybuchnąć. Rozpoznawałem jej charakter pisma. Zanim otworzyłem list, mój wzrok padł na dokumenty wystające ze środka.

„Sąd Okręgowy. Pozew o rozwód”. Opadłem ciężko na krzesło. Litery skakały mi przed oczami, gdy czytała dołączony do dokumentów krótki, odręczny list. „Krzysztof. Nie potrafię już dłużej udawać. Nasze małżeństwo od dawna jest fikcją. Odchodzę. Wynajęłam mieszkanie i zaczynam wszystko od nowa. Zabrałam swoją połowę naszych wspólnych oszczędności, a resztę przeznaczyłam na opłacenie prawnika i kaucję. Nie dzwoń do mnie. Wszelkie sprawy załatwiajmy przez pełnomocników. Magda”.

Została mi samotność i długi

Siedziałem w pustym mieszkaniu przez wiele godzin, wpatrując się w kartkę papieru, która przekreśliła osiem lat mojego życia. Moja żona, kobieta, dla której byłem gotów poświęcić wszystko, planowała swoje odejście od miesięcy. Kiedy ja przeglądałem oferty romantycznych rejsów, by ratować nasz związek, ona pakowała swoje rzeczy i przelewała nasze pieniądze.

Zrozumiałem też jeszcze jedno, brutalne zjawisko. Umowa z biurem podróży. Wpłaciłem ogromną zaliczkę z moich własnych środków, które miałem na oddzielnym, prywatnym koncie. Resztę miałem pokryć ze wspólnych oszczędności. Zgodnie z regulaminem, rezygnacja na tym etapie oznaczała utratę całej wpłaconej kwoty. Zostałem nie tylko bez żony i oszczędności życia, ale również z długami, bo wziąłem na siebie część kosztów wycieczki, na którą nigdy nie pojadę.

Kolejne dni były koszmarem. Musiałem zmierzyć się z biurokracją, prawnikami i bezdusznym systemem. Biuro podróży nie chciało słyszeć o zwrocie pieniędzy – umowa była wiążąca. Zostałem sam w zbyt dużym mieszkaniu, otoczony echem wspomnień i rachunkami, których nie miałem z czego zapłacić.

Zrozumiałem, że miłości nie da się kupić. Żaden luksusowy rejs, żadna grecka wyspa ani spacer po Rzymie nie uratowałyby czegoś, co dawno już umarło. Byłem ślepy na sygnały, które Magda wysyłała mi od dawna, a moja próba ratowania związku była tylko desperackim chwytaniem się brzytwy. Teraz, patrząc na foldery reklamowe z uśmiechniętymi parami na pokładzie statku, czuję tylko pustkę. Mój rejs się skończył, zanim jeszcze statek odbił od brzegu.

Krzysztof, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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