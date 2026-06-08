Algarve powitało nas słońcem i zapachem oceanu. Po latach ciężkiej pracy, odchowaniu dzieci i ciągłym odkładaniu naszych własnych potrzeb na później, w końcu mieliśmy czas tylko dla siebie. Zbliżała się nasza trzydziesta rocznica ślubu, a ten wyjazd miał być symbolicznym nowym początkiem. Krzysztof planował tę podróż od miesięcy. Przewodniki, mapy, rezerwacje w urokliwych miejscach – wszystko było zapięte na ostatni guzik. Zawsze lubił mieć kontrolę, a ja chętnie mu ją oddawałam, wierząc, że dzięki temu jesteśmy bezpieczni.

Długo czekaliśmy na te wakacje

Tego wieczoru wybraliśmy się na spacer po starym mieście w Faro. Wąskie, brukowane uliczki, białe fasady kamienic i kwitnące bugenwille tworzyły iście bajkową scenerię. Spacerowaliśmy powoli, ciesząc się ciepłym powietrzem i swoim towarzystwem. W pewnym momencie postanowiliśmy zejść z głównego turystycznego szlaku, by poczuć prawdziwy klimat miasta. Krzysztof był przekonany, że zna drogę powrotną. Zawsze ufałam jego orientacji w terenie. Przecież to on był moim życiowym przewodnikiem.

Z każdym krokiem gwar kawiarni i śmiech turystów stawały się coraz cichsze. Latarnie uliczne świeciły słabiej, a radosne fasady ustępowały miejsca obdrapanym murom i opuszczonym budynkom. Nie czułam jeszcze niepokoju, ufałam, że za rogiem znów trafimy na tętniący życiem plac. Jednak kolejne zakręty prowadziły nas coraz głębiej w labirynt, który z minuty na minutę stawał się coraz bardziej nieprzyjazny.

Wystarczył krok w złą stronę

W pewnej chwili zorientowaliśmy się, że weszliśmy w ślepy zaułek, z którego odchodziły tylko wąskie, ciemne przejścia. Zaczęłam odczuwać delikatny niepokój. Chłodny wiatr, który nagle zawiał od strony portu, sprawił, że zadrżałam. Spojrzałam na Krzysztofa, szukając w jego oczach pewności siebie, do której przez lata zdążył mnie przyzwyczaić.

– Chyba powinniśmy zawrócić – powiedziałam cicho, łapiąc go za ramię.

– Spokojnie, Magda. Wiem, gdzie jesteśmy. Przejdziemy tym skrótem – odpowiedział, wskazując na wyjątkowo nieoświetloną, wąską uliczkę.

Zawaham się, ale ostatecznie ruszyłam za nim. Krok za krokiem, zagłębialiśmy się w cień. Wtedy usłyszeliśmy podniesione głosy. Z naprzeciwka, z głębi mroku, wyłoniła się grupa kilku postawnych mężczyzn. Byli głośni, zachowywali się nieprzewidywalnie i zajmowali całą szerokość przejścia. Z każdym ich krokiem czułam, jak narasta we mnie strach. Byliśmy w obcym kraju, w miejscu, o którym nie mieliśmy pojęcia, odcięci od jakiejkolwiek pomocy. Mężczyźni zauważyli nas i zwolnili krok, przypatrując się nam z uwagą.

Serce podeszło mi do gardła. Wyciągnęłam rękę, by chwycić dłoń Krzysztofa, by poczuć, że jesteśmy w tym razem, że zaraz mnie uspokoi i bezpiecznie wyminiemy tę grupę. Szukałam jego wsparcia.

Zobaczyłam tylko plecy

Moja dłoń trafiła jednak w pustkę. Odwróciłam głowę i zamarłam. Zamiast mojego męża, zobaczyłam jedynie jego zarys znikający w ciemności, z powrotem w kierunku, z którego przyszliśmy. Biegł. Rzucił się do ucieczki z taką prędkością, jakby goniło go stado dzikich zwierząt. Zostawił mnie. Po prostu odwrócił się na pięcie i uciekł, nie oglądając się za siebie, nie mówiąc ani słowa.

Zostałam sama. Sparaliżowana strachem, stałam naprzeciwko grupy mężczyzn, którzy właśnie do mnie dotarli. Zatrzymali się, mierząc mnie wzrokiem. Czas zwolnił. Czułam, jak krew pulsuje mi w skroniach. Zamknęłam oczy, przygotowując się na najgorsze, nie wiedząc, co powinnam zrobić. Nie miałam dokąd uciec, moje nogi były jak z ołowiu. Nic się nie działo, ale czułam napięcie w powietrzu.

Nagle usłyszałam skrzypienie ciężkich, drewnianych drzwi tuż za moimi plecami. Ktoś mocno chwycił mnie za ramię i pociągnął do tyłu. Zanim zdążyłam krzyknąć, znalazłam się w oświetlonym, niewielkim patio, a drzwi zatrzasnęły się z głuchym hukiem, odcinając mnie od ulicy.

Pomogła mi obca osoba

Otworzyłam oczy i zobaczyłam starszą kobietę o głębokich zmarszczkach i ciepłym spojrzeniu. Ubrana była w ciemną suknię, a na ramiona miała narzucony szary wełniany szal. Patrzyła na mnie z troską, gładząc mnie po ramieniu. Mówiła coś szybko i melodyjnie po portugalsku, czego zupełnie nie rozumiałam, ale ton jej głosu podziałał na mnie jak balsam.

Zalałam się łzami. Płakałam nie tylko ze strachu przed tym, co mogło się wydarzyć na ulicy, ale przede wszystkim z przeraźliwego bólu, jaki rozdzierał moje serce. Mój mąż, człowiek, z którym spędziłam większość życia, ojciec moich dzieci, uciekł w obliczu zagrożenia, zostawiając mnie na pastwę losu.

Kobieta posadziła mnie na drewnianym krześle i przyniosła szklankę wody. Siedziałam tam dłuższą chwilę, próbując uspokoić oddech. Gdy wreszcie przestałam drżeć, uśmiechnęła się łagodnie i wzięła mnie za rękę. Wyprowadziła mnie z domu tylnym wyjściem, które prowadziło na znacznie szerszą, dobrze oświetloną ulicę. Gestem dłoni wskazała kierunek, w którym słychać było muzykę i szum miasta. Podziękowałam jej ze łzami w oczach. Była moim aniołem stróżem w najgorszym momencie mojego życia.

Wiedziałam o nim już wszystko

Ruszyłam przed siebie, kierując się w stronę centrum. Szłam mechanicznie, jak zaprogramowana maszyna. Moje myśli krążyły wokół jednego obrazu: znikających w mroku pleców Krzysztofa. Przez trzydzieści lat wierzyłam, że w trudnych chwilach mogę na niego liczyć. Przez trzydzieści lat budowałam w swojej głowie obraz silnego, odpowiedzialnego mężczyzny. Ten obraz rozpadł się w jednej chwili.

Dotarłam na główny plac Faro. Tłumy turystów, muzyka na żywo, gwar kawiarni – to wszystko wydawało się teraz absurdalne i nierealne. Zaczęłam rozglądać się wokół. Wtedy go zobaczyłam. Siedział w ogródku jednej z restauracji, przy dobrze oświetlonym stoliku. W dłoni trzymał menu, a przed nim stała szklanka z wodą. Wyglądał na zupełnie spokojnego.

Podeszłam do stolika i stanęłam nad nim. Podniósł wzrok. Przez ułamek sekundy na jego twarzy malowało się zaskoczenie, które szybko ustąpiło miejsca nerwowemu uśmiechowi.

– Magda! Dzięki niebiosom, nic ci nie jest – powiedział, próbując złapać moją dłoń. Wyrwałam ją, jakby mnie poparzył.

– Uciekłeś – powiedziałam cicho, ale mój głos brzmiał jak ostre cięcie szkła. – Zostawiłeś mnie tam samą.

Krzysztof zaczął nerwowo poprawiać kołnierzyk koszuli. Zrobił się czerwony na twarzy, unikając mojego wzroku. Patrzył na obrus, na przechodniów, byle tylko nie spojrzeć mi w oczy.

– Ja... ja nie uciekłem, Magda. Ja tylko... pobiegłem po pomoc! Chciałem kogoś znaleźć, wezwać kogoś, kto mógłby nam pomóc. Przecież sam bym sobie nie poradził z taką grupą.

Słuchałam jego słów, ale do mnie nie docierały. To były puste, żałosne wymówki. Doskonale wiedziałam, co widziałam. Widziałam panikę i instynkt przetrwania, w którym nie było miejsca dla mnie.

– Poszedłeś po pomoc do restauracji z menu w ręku? – zapytałam, czując, jak ostatnie resztki szacunku do tego człowieka wyparowują w ciepłym powietrzu Algarve.

Nic nie odpowiedział. Siedział w milczeniu, wpatrzony w blat stołu. W tej jednej chwili zrozumiałam wszystko. Nasze małżeństwo było zbudowane na iluzji. W obliczu prawdziwego zagrożenia zawsze będę na drugim planie. Jego własne bezpieczeństwo zawsze będzie ważniejsze niż moje.

Nie powiedziałam już nic więcej. Odwróciłam się i odeszłam w stronę hotelu. Wiedziałam, że to koniec. Wakacje w Faro miały być nowym początkiem naszej miłości, a stały się początkiem końca. I choć serce pękało mi z żalu, po raz pierwszy od bardzo dawna wiedziałam dokładnie, dokąd zmierzam.

Magdalena, 50 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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