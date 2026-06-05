Słońce odbijało się od morza tak intensywnie, że nawet w okularach musiałam mrużyć oczy. Byliśmy a Chorwacji w małym, urokliwym miasteczku. To miała być nasza dziesiąta rocznica ślubu. Idealna rocznica.

Byłam szczęśliwa

Maciek był w doskonałym nastroju. Czułam się bezpieczna. Czułam się kochana. Wydawało mi się, że te ostatnie miesiące, kiedy był nieco nieobecny, zrzucając wszystko na karb trudnego projektu w firmie, to już przeszłość. Tamtego dnia Maciek pojechał nurkować z instruktorem. Zanim wyszedł, pocałował mnie w czoło. To był ostatni raz, kiedy go widziałam żywego. Pomachałam mu, gdy ruszał w stronę samochodu.

W hotelu wzięłam długą kąpiel, wyszykowałam się na kolację. Włożyłam sukienkę, którą kupił mi na urodziny. Czekałam. Godzina 17. Nie było go. Godzina 18. Telefon nie odpowiadał, ale nad morzem to się zdarza. Godzina 18:30. Zaczęłam czuć niepokój. Wtedy usłyszałam pukanie do drzwi. Nie był to jednak charakterystyczny, energiczny stukot Maćka. To było pukanie ostrożne, oficjalne. Kiedy otworzyłam i zobaczyłam dwóch policjantów oraz menadżera hotelu z bladą twarzą, wiedziałam już wszystko, choć nie padło jeszcze ani jedno słowo.

Wypadek. Głupi, tragiczny błąd. Mówili o zbyt dużej prędkości. Nie słuchałam szczegółów. Mój mózg wyłączył się w trybie awaryjnym. Pamiętam tylko urywki: identyfikacja rzeczy, podpisywanie dokumentów, których w ogóle nie rozumiałam, i tę przerażającą samotność w pokoju hotelowym, w którym jeszcze rano planowaliśmy przyszłość.

Zostałam wdową

Powrót do Polski był koszmarem. Musiałam zorganizować transport ciała, powiadomić rodzinę. Teściowa wpadła w histerię. Maciek był jej jedynym synem, jej „złotym dzieckiem”.

– Dlaczego on?! Dlaczego taki dobry człowiek?! – krzyczała na pogrzebie, wisząc na moim ramieniu.

Wszyscy powtarzali to samo. „Wspaniały mąż”, „cudowny przyjaciel”, „wzór cnót”. Stałam nad grobem, patrząc na wiązanki i czułam się pusta w środku. Czułam się winna, że nie zatrzymałam go wtedy na tarasie. Że nie powiedziałam: „Nie jedź, zostań ze mną na kawę”. Przez pierwsze dwa tygodnie po pogrzebie dom był pełen ludzi. Przyjaciele przynosili jedzenie, teściowa przesiadywała w salonie, przeglądając albumy ze zdjęciami. Ale w końcu wszyscy wrócili do swojego życia. Zostałam sama w domu, który nagle stał się dla mnie za duży.

Musiałam zająć się formalnościami. Banki, ubezpieczenia, zamknięcie jego jednoosobowej działalności gospodarczej. Maciek był konsultantem finansowym, dużo podróżował, zarządzał wieloma projektami. Zawsze mówił, że „papierologia” to jego domena i nie muszę się tym martwić. Ufałam mu bezgranicznie. Nigdy nie zaglądałam do jego komputera, nie znałam haseł do jego prywatnych kont.

Znalazłam wiadomość

Problemy zaczęły się, gdy próbowałam dostać się do chmury, w której trzymał dokumenty firmy. Potrzebowałam faktur dla księgowej. Informatyk, kolega Maćka, pomógł mi zresetować hasło do jego laptopa. Setki nieprzeczytanych wiadomości. Newslettery, oferty, spam. Zaczęłam to sortować. Nagle moją uwagę przykuło powiadomienie z serwisu rezerwacyjnego. Tytuł: „Potwierdzenie rezerwacji: Rodzinny pobyt w termach, 14–16 maja”.

To było dwa miesiące temu. Maciek powiedział mi wtedy, że jedzie na konferencję do Poznania. „Rodzinny pobyt”? Kliknęłam w e-mail. Rezerwacja była na nazwisko Macieja, ale w rubryce „Goście” widniały trzy osoby: Maciej, Paulina oraz Kacper, lat 6. Może to pomyłka? Może rezerwował to dla klienta? Często załatwiał różne rzeczy dla swoich kontrahentów.

Zaczęłam wpisywać w wyszukiwarkę maila słowo „Paulina”. Wyskoczyły dziesiątki wiadomości. „Kacperek tęskni, kiedy przyjedziesz?”, „Musimy zapłacić za przedszkole, przelew nie doszedł”, „Kocham Cię, uważaj na siebie w trasie”. Daty sięgały siedmiu lat wstecz. Siedmiu lat. Byliśmy małżeństwem od dziesięciu. Przez większość naszego wspólnego życia on prowadził drugie, równoległe życie.

Miał inną kobietę

Zaczęłam przeszukiwać komputer jak detektyw, a nie jak żona. Znalazłam folder ukryty głęboko w systemie, nazwany myląco „Archiwum 2018”. W środku były zdjęcia. Maciek na rowerze z małym chłopcem o blond włosach. Maciek zdmuchujący świeczki na torcie z napisem „5 lat”. Maciek obejmujący szczupłą brunetkę na tle jakiegoś pensjonatu nad morzem. Na tych zdjęciach wyglądał na szczęśliwego. Inaczej szczęśliwego niż ze mną. Tam był swobodny, wymięty, w dresie. Ze mną zawsze był „elegancki”, „reprezentacyjny”.

Patrzyłam na twarz tego chłopca. Miał jego oczy. Ten sam kształt nosa. Nie było wątpliwości. To był jego syn. Przez lata staraliśmy się o dziecko. Bezskutecznie. Maciek zawsze mnie pocieszał: „Mamy siebie, to wystarczy. Nie potrzebujemy niczego więcej”. Okłamał mnie. On nie potrzebował niczego więcej, bo już to miał. Miał syna. Miał rodzinę.

Sprawdziłam historię przelewów. Miał drugie konto, o którym nie wiedziałam. Przelewał tam regularnie spore sumy. Kiedy ja oszczędzałam na remoncie łazienki, on finansował życie innej kobiety. Kiedy ja siedziałam sama w domu, martwiąc się, że on tak ciężko pracuje i wraca późno z „delegacji”, on bawił się klockami ze swoim synem.

Poczułam obrzydzenie

W jednym z maili znalazłam adres. Mieszkanie w Łodzi. Następnego dnia rano wsiadłam w samochód. Zaparkowałam pod blokiem na nowym osiedlu. Nie było to luksusowe miejsce, ale zadbane. Siedziałam w samochodzie przez dwie godziny. W głowie układałam scenariusze. Pójdę tam, zapukam i powiem: „Cześć, jestem żoną człowieka, z którym sypiasz”? A może: „Maciek nie żyje, a ty jesteś jego utrzymanką”?

Około 14 drzwi klatki otworzyły się. Wyszła z nich kobieta. Rozpoznałam ją ze zdjęć. Była drobna, miała ciemne włosy. Wyglądała na zmęczoną, smutną. Była ubrana na czarno. Prowadziła za rękę chłopca. Musiała dowiedzieć się o jego śmierci. Może ktoś z jego znajomych wiedział o jej istnieniu i ją powiadomił? A może po prostu przestał się odzywać, a ona znalazła nekrolog w internecie? Czy była na pogrzebie?

Stała gdzieś z tyłu, ukryta za drzewami cmentarza, podczas gdy ja przyjmowałam kondolencje jako „jedyna” wdowa? Wyszłam z samochodu. Nogi miałam jak z waty. Nie panowałam nad tym, co robię. Podeszłam do nich, gdy kobieta zapinała dziecko w foteliku.

– Paulina? – zapytałam.

Pojechałam do niej

Kobieta zastygła. Powoli odwróciła się w moją stronę. Jej oczy rozszerzyły się z przerażenia. Poznała mnie. Musiała wiedzieć, kim jestem. Może Maciek pokazywał jej moje zdjęcia? A może śledziła mnie w mediach społecznościowych?

– Pani Iwona… – szepnęła. Jej głos był pełen strachu i… wstydu.

– Musimy porozmawiać – powiedziałam twardo.

Spojrzała na syna, który patrzył na nas z zaciekawieniem przez szybę.

– Kacper, posiedź chwilkę, mamusia zaraz przyjdzie – powiedziała przez uchylone drzwi i odeszła ze mną kilka kroków dalej.

– Wiedziałaś? – zapytałam wprost. – Wiedziałaś, że ma żonę?

– Tak – powiedziała cicho. – Od początku. Powiedział mi, że jesteście w separacji. Że mieszkacie razem tylko ze względu na kredyt i jego matkę, która jest chora. Mówił, że to tylko kwestia czasu, kiedy weźmiecie rozwód.

– W separacji? Planowaliśmy dziecko. Byliśmy na wakacjach na Sardynii, kiedy zginął. To była nasza rocznica.

– Powiedział mi, że jedzie na wyjazd integracyjny z firmy… – wyszeptała. – Że musi tam być, żeby dostać awans, który pozwoli nam w końcu kupić większe mieszkanie.

Oszukiwał nas

Stałyśmy naprzeciwko siebie. Dwie kobiety oszukane przez tego samego mężczyznę. Ja – oficjalna żona, kobieta do pokazywania się w towarzystwie. Ona – matka jego dziecka, kobieta, do której uciekał, by być „sobą”.

– Kacper… to jego syn? – zapytałam, choć znałam odpowiedź.

– Tak. Ma sześć lat. Maciek był dla niego wszystkim.

W jej oczach pojawiły się łzy.

– Dowiedziałam się z internetu – kontynuowała. – Czekałam na telefon, nie odzywał się dwa dni. Zaczęłam szukać wiadomości o wypadkach. Znalazłam artykuł. Nie mogłam przyjechać na pogrzeb. Bałam się. Nie chciałam robić scen. Nie chciałam, żeby Kacper widział… to wszystko.

Patrzyłam na nią i nagle cała moja złość wyparowała. Został tylko ogromny, przytłaczający smutek. Nie nienawidziłam jej. Ona też była ofiarą. Wierzyła w bajki o nieszczęśliwym małżeństwie, tak jak ja wierzyłam w bajki o zapracowanym, wiernym mężu. Maciek był mistrzem manipulacji. Stworzył dwa idealne światy, w których był królem, a my byłyśmy tylko statystkami.

Nic nie zostawił

– Czego pani ode mnie oczekuje? – zapytała Paulina, ocierając twarz. – Nie chcę pieniędzy. Radzę sobie. Chcę tylko, żeby Kacper mógł zachować dobre wspomnienie o tacie.

Spojrzałam w stronę samochodu. Chłopiec machał do mnie.

– On nie zapisał nic w testamencie – powiedziałam chłodno, wracając do roli „tej od formalności”. – Wszystko dziedziczę ja. Dom, oszczędności, ubezpieczenie.

– Wiem – kiwnęła głową. – Nie będę walczyć. Nie mam siły.

– Ale on jest jego synem – przerwałam jej. – Prawo jest po jego stronie. Jeśli zrobisz badania DNA…

Paulina pokręciła głową.

– Nie chcę wywlekać tego na wierzch. Pani teściowa by tego nie przeżyła. Maciek zawsze mówił, że jego matka jest tradycjonalistką, że by go wydziedziczyła, gdyby wiedziała. Nie chcę niszczyć jej pamięci o synu. I pani życia też nie chcę bardziej niszczyć.

Sprzedałam dom

Przez kolejne tygodnie biłam się z myślami. Mogłam udać, że to się nie wydarzyło. Mogłam skasować te zdjęcia, spalić notatki, zapomnieć o Paulinie i Kacprze. Zostać bogatą wdową, która co roku zapala znicz na grobie idealnego męża. Ale nie potrafiłam. Ten chłopiec istniał. Był krwią z krwi Maćka. Był jedynym, co po nim zostało – tym prawdziwym, biologicznym śladem. Maciek był draniem. Zrozumiałam to. Ale Kacper nie był winny grzechów ojca.

Nie powiedziałam teściowej. Paulina miała rację – to by ją zabiło. Ona żyje w świecie iluzji o świętym synu i niech tak zostanie do jej śmierci. Nie mam serca odbierać jej jedynej rzeczy, która trzyma ją przy życiu. Skontaktowałam się jednak z prawnikiem. Założyłam fundusz powierniczy dla Kacpra. Przekazałam tam znaczną część pieniędzy z ubezpieczenia Maćka. To nie jest jałmużna. To sprawiedliwość.

Sprzedałam dom. Nie mogłam tam mieszkać. Kupiłam małe mieszkanie w centrum, z dala od wspomnień. Moja żałoba jest inna niż u większości wdów. Nie tęsknię za mężem, którego znałam, bo on nie istniał. Tęsknię za iluzją, którą straciłam. Czasami wchodzę na profil Pauliny w mediach społecznościowych. Widzę, jak Kacper rośnie. Widzę, że pojechali na wakacje, że kupiła mu nowy rower. Czuję wtedy dziwny spokój.

Iwona, 44 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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