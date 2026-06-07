Barcelona przywitała nas żarem lejącym się z nieba i zapachem pieczonych kasztanów, który unosił się nad zatłoczonymi uliczkami. To miały być nasze wymarzone wakacje, pierwszy wspólny wyjazd od dwóch lat. Piotr pracował w dużej korporacji, był wiecznie zestresowany, ciągle pod telefonem. Ten wyjazd miał być długo wyczekiwanym momentem oddechu, czasem, w którym znów skupimy się na sobie.

To miały być romantyczne chwile

Pamiętam, jak staliśmy na słynnej La Rambla, otoczeni tłumem turystów, artystów ulicznych i sprzedawców pamiątek. Trzymałam go za rękę i przez krótką chwilę czułam się tak, jak na początku naszego związku.

– Zobacz, jak tu pięknie – powiedziałam, uśmiechając się do niego szeroko. – Dobrze, że w końcu wyrwaliśmy się z tego naszego codziennego biegu.

Piotr skinął głową, choć jego wzrok wciąż błądził gdzieś w oddali, jakby szukał zasięgu w telefonie.

– Tak, jasne. Muszę tylko jeszcze wysłać jednego maila do szefa. Obiecałem, że zerknę na te raporty przed weekendem.

Westchnęłam cicho, ale nie chciałam psuć nastroju. Zgodziłam się, by usiadł na chwilę na ławce, podczas gdy ja podeszłam do pobliskiego stoiska z lokalną ceramiką. Mój mały, skórzany plecak, w którym mieliśmy wszystko – paszporty, portfele, karty płatnicze i gotówkę – wisiał luźno na moim ramieniu. Byłam tak zafascynowana kolorowymi misami, że na moment zupełnie straciłam czujność.

Zgubił nas moment nieuwagi

Nie poczułam szarpnięcia. Nie usłyszałam kroków. Pamiętam tylko, że kiedy sięgnęłam ręką do paska, by poprawić plecak, zorientowałam się, że go tam nie ma. Zrobiło mi się gorąco, a serce zabiło tak mocno, że aż zaparło mi dech. Rozejrzałam się w panice po tłumie, ale widziałam tylko setki obcych, spieszących się ludzi.

– Piotrek! – krzyknęłam, podbiegając do ławki, na której siedział. – Piotr, mój plecak! Ktoś mi go ukradł!

Podniósł wzrok znad ekranu telefonu. Jego twarz w ułamku sekundy zmieniła wyraz z obojętności na czystą wściekłość.

– Jak to ci ukradł? – syknął, podnosząc się gwałtownie. – Przecież mówiłem ci, żebyś uważała! Ostrzegałem cię, że tu roi się od złodziei!

– Ja... ja nie wiem, jak to się stało. Miałam go na ramieniu... Tam były nasze paszporty! Wszystkie pieniądze!

Zamiast mnie przytulić, zamiast powiedzieć, że nic się nie stało i jakoś to rozwiążemy, Piotr zaczął krążyć wokół ławki, chwytając się za głowę. Ludzie patrzyli na nas z zaciekawieniem, a ja czułam, jak po policzkach płyną mi łzy bezsilności.

– Jesteś po prostu nieodpowiedzialna! – podniósł głos. – Jak mogłaś do tego dopuścić? Co my teraz zrobimy? Przecież ja muszę być w poniedziałek w biurze na kluczowym spotkaniu!

Jego słowa bolały bardziej niż sama strata dokumentów. W chwili, gdy najbardziej potrzebowałam wsparcia męża, on traktował mnie jak wroga, jak przeszkodę, która zrujnowała jego idealny plan. Najważniejsze było jego spotkanie w pracy, a nie ja i moje odczucia.

Zrzucał na mnie całą winę

Udało nam się dotrzeć na najbliższy komisariat policji. Był to mały, duszny budynek, pełen innych zdesperowanych turystów. Usiadłam na plastikowym krześle w poczekalni, wciąż szlochając. Piotr stał przy oknie, nerwowo stukając palcami o parapet.

– Musimy to zgłosić – powiedziałam cicho, ocierając twarz chusteczką, którą podał mi jakiś starszy pan siedzący obok.

– Zgłosić? Wiesz, ile to potrwa? – Piotr odwrócił się do mnie z chłodnym wyrazem twarzy. – Oni nic nie znajdą. To strata czasu. Muszę dostać się do konsulatu i załatwić dokument tymczasowy. Inaczej nie wsiądę do samolotu w niedzielę.

– Przecież pojedziemy tam razem – odpowiedziałam, czując rosnący niepokój.

– Nie ma mowy. Będziesz mnie tylko spowalniać. Ty tu zostań, zgłoś kradzież, a ja pojadę załatwić to po swojemu. Nie mogę pozwolić, żeby twoja nieuwaga kosztowała mnie karierę.

Zamarłam. Spojrzałam na niego, nie wierząc w to, co właśnie usłyszałam. Zostawiał mnie? W obcym mieście, bez znajomości języka, bez centa w kieszeni, na posterunku policji?

– Piotrek, błagam cię, nie zostawiaj mnie tu samej... – szepnęłam, łapiąc go za rękaw koszuli.

Wyrwał rękę, poprawił kołnierzyk i spojrzał na mnie z góry.

– Przestań dramatyzować, Anka. Jesteś dorosła. Złóż zeznania, a ja wrócę po ciebie, jak tylko coś załatwię.

Zanim zdążyłam cokolwiek dodać, odwrócił się i wyszedł z komisariatu. Zostałam zupełnie sama, wciśnięta w róg poczekalni, otoczona obcymi głosami.

Czekałam tam osiem godzin

Czas płynął w przerażającym tempie, a jednocześnie zdawał się stać w miejscu. Złożenie zeznań zajęło mi ponad trzy godziny. Policjant był uprzejmy, ale wyraźnie dał mi do zrozumienia, że szanse na odzyskanie rzeczy są zerowe. Kiedy formalności dobiegły końca, wróciłam na plastikowe krzesło w poczekalni. Nie miałam telefonu, żeby zadzwonić do Piotra. Nie miałam pieniędzy, by kupić sobie choćby butelkę wody. Czułam ogromne pragnienie i narastające zmęczenie, ale bardziej niż to dręczył mnie strach.

Mijały kolejne godziny. Piąta, szósta, siódma. Za oknem zaczęło się ściemniać. Słońce, które rano wydawało się tak piękne, teraz schowało się za horyzontem, ustępując miejsca chłodnemu wieczorowi. Każdy dźwięk otwieranych drzwi sprawiał, że podrywałam głowę z nadzieją, że to on. Że zaraz wejdzie, przeprosi za swoje zachowanie i zabierze mnie w bezpieczne miejsce.

Byłam naiwna. Kiedy minęła ósma godzina mojego czekania, drzwi w końcu się otworzyły, a w nich stanął Piotr. Wyglądał na zmęczonego, ale na jego twarzy malował się dziwny rodzaj ulgi.

Kupił bilet w jedną stronę

Zerwałam się z miejsca i podbiegłam do niego.

– Gdzie ty byłeś?! Odchodziłam od zmysłów! – wybuchnęłam, nie mogąc już dłużej powstrzymywać emocji. – Masz jakieś dokumenty? Możemy wracać do hotelu?

Piotr spojrzał na mnie, a potem odwrócił wzrok, unikając mojego spojrzenia. Sięgnął do kieszeni marynarki i wyciągnął z niej pojedynczą kartkę. To była karta pokładowa. Jedna.

– Co to jest? – zapytałam, czując, jak grunt osuwa mi się spod nóg.

– Słuchaj, Anka... W konsulacie był straszny bałagan. Udało mi się ubłagać urzędnika o wydanie tymczasowego dokumentu, ale tylko dla mnie, bo miałem ksero swojego dowodu w chmurze na służbowym telefonie, którego nie miałem w twoim plecaku.

– Tylko dla ciebie? A co ze mną?

– Ty musisz poczekać do poniedziałku. Wtedy otworzą normalne biuro i potwierdzą twoją tożsamość.

Patrzyłam na niego, a jego słowa docierały do mnie jak przez gęstą mgłę.

– Do poniedziałku? Ale gdzie ja będę spać? Za co kupię jedzenie?

Piotr westchnął ciężko, jakby tłumaczył coś niezbyt mądremu dziecku.

– Poprosisz kogoś o pomoc. Albo skontaktujesz się ze swoimi rodzicami z jakiegoś komputera, niech wyślą ci przelew. Ja nie mogę tu zostać. Przebukowałem lot na dzisiejszy wieczór. Mam to spotkanie w poniedziałek z rana, nie mogę zawieść firmy.

Zrobiłam krok w tył. Ten człowiek, z którym dzieliłam całe życie, dom, plany na przyszłość, mówił do mnie tak, jakbym była obcym człowiekiem na ulicy. Wolał ratować swoją pozycję w pracy, niż zostać z własną żoną, która znalazła się w skrajnie trudnej sytuacji.

– Zostawiasz mnie? – mój głos drżał tak bardzo, że ledwie mogłam mówić. – Zostawiasz mnie tutaj samą, bez grosza, na pastwę losu?

– Nie przesadzaj, Anka. Poradzisz sobie. Zawsze sobie radzisz. Ja muszę jechać na lotnisko.

Odwrócił się i po prostu wyszedł. Zostawił mnie po raz drugi tego samego dnia. Tym razem jednak wiedziałam, że to koniec. Nie tylko naszych wakacji, ale całego naszego małżeństwa. Miałam powyżej uszu takiego traktowania.

Obcy ludzie mieli więcej serca

Wyszłam z komisariatu w chłodną noc. Ulice Barcelony wciąż tętniły życiem, ale dla mnie stały się przerażającym labiryntem. Szłam przed siebie, płacząc bezgłośnie. Zmęczenie i głód dawały o sobie znać coraz mocniej. Usiadłam na krawężniku niedaleko jakiegoś placu, chowając twarz w dłoniach.

Nagle poczułam, jak ktoś delikatnie dotyka mojego ramienia. Podniosłam wzrok i zobaczyłam starszą kobietę. Uśmiechała się ciepło.

– Wszystko w porządku, kochanie? – zapytała po angielsku z wyraźnym akcentem.

Po chwili wahania opowiedziałam jej wszystko. O kradzieży, o czekaniu, o mężu, który odleciał, by ratować swoją pracę. Kobieta słuchała w milczeniu, a potem pokręciła głową z niedowierzaniem.

– Chodź ze mną, pomogę ci – powiedziała po prostu.

Zabrała mnie do małej kafejki, którą prowadziła jej córka. Nakarmiono mnie gorącym posiłkiem, pozwolono zadzwonić do rodziny w Polsce z ich prywatnego telefonu i zaoferowano kanapę na zapleczu, bym mogła bezpiecznie przetrwać noc i weekend do otwarcia konsulatu.

Leżąc w ciemności, na prowizorycznym posłaniu przygotowanym przez zupełnie obcych ludzi, uświadomiłam sobie brutalną prawdę. Dla Piotra byłam tylko zbędnym bagażem, dodatkiem do jego idealnego, poukładanego życia, który można porzucić, gdy staje się niewygodny. Kradzież w Barcelonie zabrała mi dokumenty i pieniądze, ale dała mi coś znacznie cenniejszego – prawdę o człowieku, z którym zamierzałam spędzić resztę życia.

Marlena, 29 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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