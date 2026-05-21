Problem z łazienką zaczął się od wilgotnej plamy na ścianie tuż przy podłodze. Potem odeszła jedna płytka, następnie druga. Marek, który zawsze uważał się za głowę domu, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Niestety, jego chęci były odwrotnie proporcjonalne do umiejętności.

– Zostaw to, proszę. Wezwijmy kogoś, kto się na tym zna – prosiłam, patrząc z przerażeniem, jak próbuje skuwać ścianę, robiąc przy tym więcej szkody niż pożytku.

– Daj mi spokój, przecież wiem, co robię. To tylko kilka kafelków. Nie będę płacił obcym ludziom za coś, co mogę zrobić sam – odburknął, nie odrywając wzroku od ściany.

Dwa dni później łazienka wyglądała jak po przejściu tornada. Rura przeciekała jeszcze bardziej, woda zaczęła podchodzić pod pralkę, a na ścianie był zdarty tynk. Marek rzucił narzędzia w kąt, umył ręce i bez słowa zamknął się w pokoju. Zostałam sama z bałaganem, złością i bezradnością.

Nie mogłam tak tego zostawić. Wiedziałam, że jeśli sama czegoś nie zorganizuję, będziemy myć się w kuchni przez najbliższe pół roku. Wtedy przypomniałam sobie o Kamilu. Wprowadził się do klatki obok zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Widziałam nieraz, jak wnosił profesjonalne skrzynki z narzędziami. Był uprzejmy, zawsze mówił mi „dzień dobry” z uśmiechem.

Poszłam do sąsiada

Zebrałam w sobie resztki odwagi i zapukałam do jego mieszkania. Otworzył mi w zwykłym szarym dresie. Był odrobinę wyższy od mojego męża.

– Przepraszam, że nachodzę w taki sposób – zaczęłam niepewnie, czując, jak na policzki wstępuje mi rumieniec. – Mamy małą awarię w łazience. Mój mąż próbował to naprawić, ale sytuacja wymknęła się spod kontroli. Zauważyłam, że masz narzędzia. Czy mógłbyś rzucić na to okiem? Oczywiście zapłacę za pomoc.

Kamil uśmiechnął, co natychmiast rozładowało moje napięcie.

– Nie ma problemu. Zobaczmy, co tam się wydarzyło.

Kiedy stanął w naszej zrujnowanej łazience, nie skrytykował Marka. Po prostu ocenił sytuację, wymienił, co musimy kupić, i zadeklarował, że po godzinach swojej pracy pomoże wyprowadzić to na prostą. Mój mąż przyjął tę wiadomość z chłodną obojętnością. Rzucił tylko, że pokryje koszty materiałów, i zniknął w swoim domowym biurze. Remont miał potrwać około tygodnia.

Lubiłam z nim rozmawiać

Kamil pojawiał się u nas każdego popołudnia. Wchodził, przebierał się w odzież roboczą i zaczynał działać. W domu wreszcie coś się działo. Zamiast grobowej ciszy przerywanej klikaniem klawiatury Marka, słyszałam szum mieszarki do zaprawy, stukot młotka i cicho grające radio, które Kamil stawiał obok.

Zaczęłam parzyć mu herbatę. Zwykły gest wdzięczności szybko przerodził się w mój ulubiony rytuał. Opierałam się o framugę drzwi łazienki, podając mu parujący kubek, a on przerywał pracę. Zdejmował robocze rękawice, wycierał dłonie i zaczynaliśmy rozmawiać.

– Skąd masz tyle cierpliwości do tych krzywych ścian? – zapytałam pewnego wtorku, patrząc, jak z niesamowitą precyzją poziomuje każdą nową płytkę.

– Lubię przywracać rzeczom porządek – odpowiedział, patrząc mi prosto w oczy. – Kiedy coś jest zepsute, najłatwiej to wyrzucić albo zakryć. Ale prawdziwa satysfakcja przychodzi, gdy włożysz wysiłek w naprawę od podstaw.

Miałam wrażenie, że nie mówi tylko o kafelkach, ale o życiu w ogóle. O tym wszystkim, z czego mój mąż dawno zrezygnował.

Dni mijały, a ja zaczęłam żyć tylko dla tych popołudni. Łapałam się na tym, że przed jego przyjściem poprawiałam włosy, nakładałam delikatny makijaż, wybierałam ładniejsze swetry. Czekałam na dźwięk dzwonka do drzwi z niecierpliwością, która mnie samą przerażała.

Kiedy wchodził, dom wypełniał się pozytywną energią. Rozmawialiśmy o wszystkim – o książkach, o podróżach, o tym, jak trudne bywa życie w wielkim mieście. Słuchał mnie. Naprawdę mnie słuchał. Kiedy mówiłam, nie zerkał w telefon, nie potakiwał machinalnie. Skupiał na mnie całą swoją uwagę.

Wyobrażałam sobie inne życie

Każdego wieczoru, kiedy zamykałam oczy w sypialni, leżąc obok odwróconego plecami męża, wyobrażałam sobie inne życie. Życie, w którym rano budzę się obok kogoś, kto potrafi mnie dostrzec. Wyobrażałam sobie wspólne spacery alejkami parku, trzymanie się za ręce w chłodne jesienne dni, długie rozmowy przy kuchennym stole. Marzyłam o tym, by Kamil zobaczył we mnie nie tylko sąsiadkę, której pomaga w remoncie, ale kobietę. Ta iluzja była moim jedynym ratunkiem przed szarą, przytłaczającą codziennością.

Jednego dnia, kiedy podawałam mu narzędzie, nasze dłonie przypadkowo się zetknęły. Zastygłam. Czułam szorstkość jego skóry i dziwne ciepło, które rozlało się po całym moim ciele. Spojrzał na mnie, a ja miałam wrażenie, że świat na moment się zatrzymał. Czekałam na jakiś znak, na słowo, które zmieniłoby wszystko.

– Dziękuję – powiedział po prostu, zabierając klucz z mojej dłoni i wracając do pracy.

Nadszedł przedostatni dzień remontu. Łazienka wyglądała pięknie. Nowe płytki lśniły, rury były szczelnie schowane, a wszystko zostało idealnie wykończone. Kamil właśnie mocował duże lustro nad umywalką. Zrobiłam nam herbatę i przyniosłam domowe kruche ciastka. Stanęłam w progu, czując dziwny ucisk w gardle na myśl, że to już koniec. Że jutro spakuje swoje narzędzia i nasze wspólne popołudnia odejdą w zapomnienie.

– Kawał dobrej roboty – powiedziałam cicho.

– Zgadza się. Zostało tylko uszczelnienie sylikonem wokół wanny i gotowe – odparł z uśmiechem, schodząc z małej drabinki. – Powiem ci szczerze, że miło mi się tu pracowało. Masz bardzo spokojny dom.

Wzięłam głęboki wdech

Może to był ten moment? Może powinnam mu powiedzieć, jak bardzo mi na nim zależy? Jak bardzo to, że tu był, zmieniło moje postrzeganie samej siebie?

– Ja... będę tęsknić za tymi popołudniami – wyrzuciłam z siebie, czując, jak serce podchodzi mi do gardła.

Kamil spojrzał na mnie zaskoczony. Otarł dłonie o spodnie.

– Ja też będę miło wspominał te rozmowy – powiedział ciepło. – Brakuje mi takiego zwykłego kontaktu. Moja narzeczona od roku pracuje na kontrakcie w innym mieście. Widujemy się rzadko, a ja wciąż nie potrafię się przyzwyczaić do pustego mieszkania. Dlatego tak chętnie zaoferowałem pomoc. Fajnie było pobyć w domu, w którym toczy się życie.

Słowo „narzeczona” zadziałało jak wiadro lodowatej wody. Zamrugałam szybko, czując, jak cała moja skrupulatnie budowana fantazja rozsypuje się w drobny mak. Spojrzałam w jego twarz i nagle zobaczyłam go takiego, jakim był naprawdę. Nie był księciem z bajki, który miał mnie uratować z nieszczęśliwego małżeństwa. Był po prostu dobrym, samotnym człowiekiem, który z grzeczności i własnej potrzeby spędzał czas z sąsiadką.

Był dla mnie miły, bo taki miał charakter. A ja, wygłodniała jakiegokolwiek zainteresowania, dopowiedziałam sobie całą resztę. Pomyliłam zwykłą empatię i kulturę osobistą z romantycznym uczuciem.

– Ojej, to na pewno trudne – wykrztusiłam, siląc się na najbardziej naturalny ton. – Życzę wam wszystkiego dobrego, żebyście szybko mogli być znowu razem.

– Dziękuję. Został nam jeszcze miesiąc i wraca.

Karolina, 36 lat

