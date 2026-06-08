Od kilku miesięcy nasze życie przypominało jazdę na karuzeli, której nikt nie potrafił zatrzymać. Razem z moją żoną, Anną, prowadziliśmy niewielkie biuro architektoniczne. Byliśmy na rynku od lat, ale dopiero teraz otrzymaliśmy szansę, na którą czekaliśmy całe życie. Duży inwestor z zagranicy zaprosił nas do przetargu na projekt ogromnego osiedla ekologicznego. To było coś, co mogło zapewnić nam stabilizację na lata i pozwolić na rozwinięcie skrzydeł. Problem polegał na tym, że termin oddania wstępnych koncepcji zbliżał się nieubłaganie, a my tonęliśmy w poprawkach i analizach.

Musieliśmy coś wykombinować

Nasze dzieci, siedmioletnia Zosia i pięcioletni Janek, były dla nas całym światem. Staraliśmy się, jak mogliśmy, by nie odczuły naszej pracy, ale doba ma tylko dwadzieścia cztery godziny. Zbliżały się wakacje, a my wiedzieliśmy, że nie będziemy w stanie połączyć opieki nad nimi z czternastogodzinnym dniem pracy przed ekranami komputerów. Potrzebowaliśmy pomocy. Kogoś zaufanego, kto zająłby się dziećmi, ugotował im obiad, poszedł na spacer i po prostu dał im trochę uwagi, której my w tym kluczowym momencie nie mogliśmy im poświęcić w stu procentach.

Naturalnym wyborem wydawała się moja matka, Elżbieta. Od pół roku była na emeryturze. Miała mnóstwo wolnego czasu i, co najważniejsze, od dawna wypominała nam, że zbyt rzadko widuje wnuki.

Liczyłem na teściową

Pamiętam dokładnie jej przyjęcie z okazji przejścia na emeryturę. Zebraliśmy się całą rodziną w eleganckiej restauracji za miastem. Teściowa tryskała energią, odbierała gratulacje i kwiaty. Wtedy, wznosząc toast wodą mineralną, mówiła głośno, żeby wszyscy słyszeli, jak bardzo cieszy się na ten nowy etap. Zapewniała, że wreszcie będzie mogła być prawdziwą babcią, taką z obrazka.

– Koniec z pobudkami o świcie, koniec ze stresem i gonitwą – mówiła, uśmiechając się do Zosi, która siedziała na jej kolanach. – Teraz wreszcie będę miała czas dla moich najdroższych skarbów. Będziemy piec ciasteczka, chodzić do parku, a wy, drogie dzieci, będziecie mogli wreszcie trochę odetchnąć. Zawsze możecie na mnie liczyć.

Te słowa dźwięczały mi w uszach, kiedy wspólnie z Anną zastanawialiśmy się, jak rozwiązać nasz kryzys opiekuńczy. Byliśmy przekonani, że z radością przyjmie propozycję spędzenia dwóch tygodni z wnukami. Przecież tak bardzo na to czekała. Postanowiłem zaprosić ją do nas na niedzielny obiad, aby w spokojnej atmosferze przedstawić naszą sytuację i poprosić o wsparcie. Nie przypuszczałem, że ten obiad na zawsze zmieni nasze relacje.

Poprosiliśmy teściową o pomoc

Niedzielne popołudnie zapowiadało się przyjemnie. Anna przygotowała pieczonego kurczaka z ziemniakami i mnóstwo warzyw, a na deser upiekła szarlotkę. Dzieci biegały po ogrodzie, ciesząc się piękną, słoneczną pogodą. Teściowa przyjechała punktualnie. Wyglądała inaczej niż zwykle. Zamiast swoich ulubionych, wygodnych swetrów, miała na sobie elegancką bluzkę i nowy, jedwabny szal. W jej postawie było coś stanowczego.

Po obiedzie, kiedy Zosia i Janek poszli na górę układać klocki, nalałem matce herbaty. Anna usiadła obok mnie, lekko zdenerwowana, ale pełna nadziei.

– Mamo – zacząłem, starając się nadać głosowi ciepły ton. – Zaprosiliśmy cię, bo chcieliśmy z tobą porozmawiać o czymś dla nas bardzo ważnym. Jak wiesz, mamy teraz w biurze ogromny projekt. To dla nas szansa życia, ale wymaga od nas pełnego zaangażowania przez najbliższe dwa tygodnie.

Matka upiła łyk herbaty, nie przerywając mi.

– Dzieci mają teraz przerwę, a my nie damy rady zająć się nimi tak, jak byśmy chcieli. Pomyśleliśmy o tobie. Pamiętasz, jak mówiłaś, że brakuje ci czasu z wnukami? Czy mogłabyś nam pomóc i zająć się Zosią i Jankiem przez te dwa tygodnie? Od rana do późnego popołudnia. Oczywiście zrobimy wszystkie zakupy, przygotujemy, co trzeba, po prostu potrzebujemy kogoś, kto fizycznie z nimi będzie.

Matka odstawiła filiżankę na spodek z cichym brzęknięciem. Poprawiła szal na szyi, a jej twarz nie wyrażała ani entuzjazmu, ani troski. Była całkowicie opanowana.

– Rozumiem – powiedziała powoli. – Spodziewałam się, że o to zapytacie. Ostatnio często wspominaliście o tym projekcie.

Sięgnęła do swojej skórzanej torebki, która leżała na krześle obok. Wyjęła z niej błękitną teczkę i położyła ją na stole przed nami. Spojrzeliśmy z Anną na siebie w całkowitym niezrozumieniu.

– Co to jest, mamo? – zapytałem, marszcząc brwi.

– To są moje warunki – odpowiedziała spokojnie, patrząc mi prosto w oczy.

Miała absurdalne warunki

Otworzyłem teczkę drżącymi dłońmi. Wewnątrz znajdowało się kilka kartek spiętych spinaczem. Na samej górze widniał nagłówek: „Umowa o świadczenie usług opiekuńczych”. Moje serce na chwilę przestało bić. Zacząłem czytać tekst, który wyglądał jak dokument wygenerowany przez profesjonalną kancelarię prawną.

Znalazłem tam wszystko. Była określona stawka godzinowa, która znacznie przewyższała rynkowe ceny za opiekę nad dziećmi. Był dodatek za nadgodziny, gdybym spóźnił się z pracy. Był punkt o zwrocie kosztów paliwa za ewentualne wyjazdy z dziećmi do parku czy kina. Był nawet zapis o wyżywieniu – matka zażądała zryczałtowanej kwoty na posiłki dla niej samej podczas godzin opieki.

Przewracałem kolejne strony, nie wierząc własnym oczom. Anna siedziała obok, wpatrując się w dokument z otwartymi ustami. Zapadła głucha, ciężka cisza, przerywana jedynie odgłosami zabawy dzieci dochodzącymi z piętra.

– Mamo... – wykrztusiłem w końcu, czując, jak zasycha mi w gardle. – Co to ma znaczyć? Przecież to są twoje wnuki. Myślałem, że chcesz z nimi spędzać czas.

Matka westchnęła ciężko, jakby tłumaczyła coś niezbyt pojętnemu uczniowi.

– Krzysztofie, czasy darmowych babć już minęły. Pracowałam ciężko przez całe życie. Teraz jest mój czas. Mój wolny czas ma określoną wartość. Jeśli chcecie, żebym zrezygnowała z moich planów, spotkań z koleżankami i odpoczynku, musicie mi za to zrekompensować. To tylko uczciwe.

– Uczciwe? – wtrąciła się Anna, a jej głos drżał z oburzenia. – Przecież jesteśmy rodziną. Kiedy potrzebowałaś pomocy przy remoncie mieszkania, Krzysztof spędził tam cztery weekendy, pracując od rana do wieczora. Nie wystawił ci rachunku za robociznę.

Matka machnęła ręką, jakby odganiała natrętną muchę.

– To co innego. Ppieka nad dwójką żywiołowych dzieci to ciężka praca. To etat. A ja na etacie już byłam.

Teściowa chciała na nas zarobić

Siedziałem wpatrzony w cennik. Kwota, która widniała w podsumowaniu za dwa tygodnie opieki, była astronomiczna. Nie chodziło jednak o pieniądze, choć stanowiły one dla nas w tym momencie spore obciążenie. Chodziło o sam fakt wyceny relacji. O to, że miłość i więź rodzinna zostały zredukowane do tabelki w arkuszu kalkulacyjnym.

– Z czego wynika ta stawka? – zapytałem cicho, wciąż mając nadzieję, że to jakiś ponury żart.

– Z moich planów – odpowiedziała dumnie matka. – Zawsze marzyłam o luksusowych podróżach. O ciepłych krajach w środku naszej jesieni. Zbieram fundusze na wyjazd. W takich miejscach nie ma krzyku, nie ma biegania. Jest tylko cisza, ocean i wygoda. Jeśli mam z tego zrezygnować na dwa tygodnie, muszę mieć z tego wymierną korzyść.

Spojrzałem na nią, jakbym widział ją po raz pierwszy w życiu. Gdzie podziała się kobieta, która zaledwie kilka miesięcy wcześniej zapewniała, że wnuki to jej największy skarb? Zdałem sobie sprawę, że to wszystko było tylko grą pozorów. Obrazkiem, który chciała pokazać znajomym na przyjęciu. W rzeczywistości rodzina stała się dla niej ciężarem, który można znosić jedynie za odpowiednią opłatą.

Zamknąłem błękitną teczkę i przesunąłem ją powoli w stronę matki.

– Nie podpiszemy tego, mamo – powiedziałem stanowczo. Mój głos nie drżał. Zamiast rozpaczy, poczułem chłodny, krystaliczny spokój. – Nie dlatego, że nas nie stać. Ale dlatego, że nie będę płacił własnej teściowej za to, by udawała miłość do swoich wnuków.

Matka wzruszyła ramionami, schowała teczkę do torebki i wstała od stołu.

– Wasza decyzja. Jeśli zmienicie zdanie, wiecie, gdzie mnie szukać. Ale pamiętajcie, że moja oferta nie będzie czekać w nieskończoność.

Musieliśmy poradzić sobie inaczej

Wyszła, nie zaglądając nawet na górę, by pożegnać się z Zosią i Jankiem. Zostaliśmy z Anną sami w jadalni. Reszta niedzieli minęła nam w ponurym milczeniu. Wieczorem usiedliśmy przed komputerem i zaczęliśmy szukać profesjonalnej opiekunki. Znaleźliśmy młodą, energiczną dziewczynę, która studiowała pedagogikę. Zapłaciliśmy jej uczciwą stawkę, a ona zajęła się naszymi dziećmi z ogromnym zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy. Projekt udało nam się oddać w terminie, a inwestor był zachwycony naszymi propozycjami.

Jednak coś we mnie pękło i wiedziałem, że już nigdy nie da się tego naprawić. Relacje z matką ochłodziły się drastycznie. Przestała do nas dzwonić, a my nie narzucaliśmy się z kontaktem. Kiedy kilka miesięcy później wysłała nam pocztówkę z egzotycznej wyspy, przedstawiającą luksusowy hotel, wyrzuciłem ją do kosza.

Zrozumiałem, że niektóre więzy istnieją tylko na papierze, a prawdziwa miłość nie potrzebuje cennika ani umowy. Myślałem, że mogę liczyć na wsparcie rodziny w najtrudniejszych chwilach. Okazało się, że czasem łatwiej i uczciwiej jest zapłacić obcemu, niż prosić o łaskę kogoś, kto powinien kochać bezwarunkowo.

Krzysztof, 40 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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