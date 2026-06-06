Zawsze wierzyłam, że małżeństwo to partnerstwo. Dzielenie się obowiązkami, radościami, ale przede wszystkim odpowiedzialnością za wspólną przyszłość. Kiedy brałam ślub z Jankiem, wiedziałam, że ma przeszłość. Miał byłą żonę i dwie dorastające córki, które były dla niego całym światem. Nigdy nie miałam z tym problemu. Wręcz przeciwnie, podziwiałam go za to, jak bardzo starał się być obecny w ich życiu, jak dbał o ich edukację i rozwój. Nie przypuszczałam jednak, że ta jego ojcowska troska zostanie opłacona moim poczuciem bezpieczeństwa i moją przyszłością.

Walczyłam o każdy grosz

Nasze finanse od początku były ułożone w specyficzny sposób. Janek wziął na siebie koszty związane z prywatnymi szkołami swoich córek, ich zajęciami dodatkowymi, wyjazdami i wszystkim, czego potrzebowały, by wejść w dorosłe życie z jak najlepszym startem. Ja z kolei wzięłam na swoje barki całe utrzymanie naszego wspólnego domu. Opłacałam czynsz, prąd, wodę, gaz, kupowałam jedzenie, środki czystości, dbałam o naprawy. Na początku wydawało się to sprawiedliwe. Przecież zarabialiśmy podobnie, a on miał wobec swoich dzieci ogromne zobowiązania.

Jednak z każdym rokiem koszty życia rosły, a ja coraz bardziej odczuwałam ciężar tej umowy. Z trudem wiązałam koniec z końcem. Podczas gdy Janek z dumą opowiadał znajomym o sukcesach swoich córek na prywatnych uczelniach, ja w supermarkecie z kalkulatorem w ręku zastanawiałam się, czy mogę pozwolić sobie na droższą kawę. Odmawiałam sobie nowych ubrań, wyjść do kina, a nawet drobnych przyjemności. Każdy zaoszczędzony grosz szedł na domowe rachunki, które zdawały się pęcznieć z miesiąca na miesiąc.

Kiedy próbowałam z nim o tym porozmawiać, zawsze zbywał mnie ciepłym, uspokajającym tonem.

– Kochanie, wiesz, że to tylko przejściowe – mówił, gładząc mnie po dłoni. – Dziewczynki niedługo skończą szkoły, usamodzielnią się, a wtedy wszystko się zmieni. Będziemy mieli mnóstwo pieniędzy tylko dla siebie. Zresztą, mamy nasz fundusz emerytalny. Tam nasze pieniądze bezpiecznie rosną.

Ten fundusz był moją kotwicą. Naszym wspólnym kontem oszczędnościowym, na które przez lata odkładaliśmy każdą wolną kwotę. To tam lądowały moje premie roczne, to tam trafiały pieniądze z dodatkowych zleceń, które brałam, pracując po nocach, gdy moje oczy zamykały się ze zmęczenia. Wiedziałam, że teraz jest ciężko, ale wizja spokojnej przyszłości, wolnej od zmartwień finansowych, trzymała mnie w pionie.

Pozory wspólnej przyszłości

Mijały lata, a ja coraz bardziej zapadałam się w rutynę oszczędzania. Stałam się mistrzynią planowania domowego budżetu. Znałam na pamięć wszystkie promocje w okolicznych sklepach. Moje życie kręciło się wokół tabelek, w których zapisywałam każdy wydany grosz. Janek zdawał się tego nie zauważać. Jego życie toczyło się w innym rytmie. Kiedy dziewczynki potrzebowały nowego sprzętu na zajęcia fotograficzne, po prostu wyciągał kartę. Kiedy starsza córka wymarzyła sobie wyjazd na obóz językowy za granicą, on bez wahania opłacił zaliczkę.

– To inwestycja w jej przyszłość, Beata – tłumaczył, gdy delikatnie sugerowałam, że może powinniśmy trochę przystopować z wydatkami. – Nie mogę im tego odmówić. Obiecałem im, że rozwód nie wpłynie na ich szanse życiowe.

– Rozumiem to – odpowiadałam cicho. – Ale my też mamy swoje życie. W tym miesiącu znowu musiałam zapłacić ubezpieczenie samochodu z własnych oszczędności, bo nie starczyło mi z pensji.

– Oddam ci, jak tylko dostanę premię – obiecywał, po czym całował mnie w czoło i wracał do swoich spraw.

Premie oczywiście rzadko do mnie wracały, zawsze pojawiał się jakiś pilniejszy wydatek związany z dziewczynkami. A ja zaciskałam zęby i tłumaczyłam sobie, że jestem dorosła, że powinnam wspierać męża. Przecież widziałam, jak bardzo kocha swoje dzieci. Nie chciałam być złą macochą, która staje na drodze do ich szczęścia. Poza tym zawsze miałam z tyłu głowy myśl o naszym koncie emerytalnym. To była nasza żelazna rezerwa. Co miesiąc logowałam się do banku tylko po to, by sprawdzić saldo mojego konta bieżącego. Konto oszczędnościowe było podpięte pod profil Janka, bo to on je zakładał na samym początku naszego małżeństwa. Ufałam mu bezgranicznie. W końcu byliśmy zespołem.

Jeden list zburzył moje iluzje

To był chłodny, jesienny wtorek. Janek wyjechał na dwudniową delegację, a ja postanowiłam zrobić generalne porządki w domowym biurze. Zwykle to on zajmował się segregowaniem poczty i dokumentów bankowych, ale tym razem stos papierów na biurku był tak duży, że postanowiłam mu pomóc. Przeglądałam rachunki, ulotki, zaproszenia, odkładając je do odpowiednich teczek.

Wtedy natrafiłam na grubą, oficjalnie wyglądającą kopertę z banku, w którym mieliśmy nasze wspólne konto emerytalne. Koperta była już otwarta. Z czystej ciekawości, a może z potrzeby poczucia odrobiny spokoju, wyciągnęłam z niej wyciąg roczny. Chciałam zobaczyć, jak bardzo urosły nasze oszczędności. Uśmiechałam się na myśl o tej kwocie. To były owoce moich nieprzespanych nocy, moich znoszonych butów, moich tanich obiadów.

Rozłożyłam papier na biurku i spojrzałam na rubrykę „Saldo końcowe”. Zamrugałam. Przetarłam oczy. Mój mózg przez dłuższą chwilę odmawiał przetworzenia informacji, którą widziały moje oczy. Zamiast sześcioznakowej kwoty, na którą tak ciężko pracowałam, widniało tam coś zupełnie innego. Zaledwie kilkaset złotych.

– To niemożliwe – szepnęłam do siebie, czując, jak pokój zaczyna wirować. – To musi być pomyłka. Błąd systemu.

Zaczęłam nerwowo wodzić palcem po kolejnych linijkach wyciągu, szukając wyjaśnienia. Historia operacji z ostatnich dwunastu miesięcy była zatrważająca. Widniały tam regularne, ogromne wypłaty. Tysiące złotych znikały z naszego konta miesiąc po miesiącu. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. Znalazłam największy przelew, wykonany cztery miesiące temu. Wyczyszczono prawie całą pulę.

W rubryce „Odbiorca” widniało imię i nazwisko byłej żony Janka. W rubryce „Tytuł przelewu”: Całkowita spłata hipoteki – dom dziewczynek.

Usiadłam ciężko na krześle, bo nogi odmówiły mi posłuszeństwa. Brakowało mi tchu. Czułam się tak, jakby ktoś uderzył mnie prosto w klatkę piersiową. Mój mąż, człowiek, z którym dzieliłam życie, któremu oddałam najlepsze lata i dla którego zrezygnowałam z własnego komfortu, w tajemnicy przed mną oddał oszczędności całego naszego życia swojej byłej żonie.

Patrzyłam na ten kawałek papieru, a po moich policzkach płynęły łzy. Każda cyfra na tym wyciągu była jak cios. Przypomniałam sobie każdy raz, kiedy odmawiałam sobie nowej kurtki na zimę. Przypomniałam sobie, jak płakałam z bezsilności, gdy zepsuła się pralka, a ja musiałam wziąć dodatkowe zlecenie na weekend, żeby zapłacić za nową. A on w tym czasie planował, jak spłacić dom kobiety, z którą dawno się rozwiódł.

Prawda była gorzka

Kiedy Janek wrócił z delegacji, przywitał go chłód pustego salonu. Siedziałam w fotelu, wpatrując się w wygaszony kominek. Na stoliku przed mną leżał wyciąg z banku. Usłyszałam, jak rzuca torbę w przedpokoju, jak zdejmuje płaszcz.

– Beata, jestem! – zawołał wesoło. – Ależ były korki na trasie. Zrobisz mi herbaty?

Wszedł do salonu z uśmiechem, który natychmiast zniknął, gdy zobaczył moją twarz. Dostrzegł też papier na stole i jego postawa momentalnie się zmieniła. Ramiona mu opadły, a wzrok zaczął uciekać na boki. Wiedział.

– Co to jest? – zapytałam, a mój głos brzmiał obco, był suchy i pozbawiony emocji.

– Beata, kochanie, mogę ci to wyjaśnić... – zaczął, podchodząc bliżej, ale wyciągnęłam rękę, zatrzymując go w miejscu.

– Wyjaśnić? – powtórzyłam. – Chcesz mi wyjaśnić, jak ukradłeś moją przyszłość? Jak przez miesiące, a może i lata, okłamywałeś mnie, patrząc mi prosto w oczy?

– Nie ukradłem! – podniósł lekko głos, próbując przyjąć pozycję obronną. – To były nasze wspólne pieniądze. Miałem do nich prawo. Musiałem to zrobić, Beata. Zrozum mnie.

– Zrozumieć? – Czułam, jak wzbiera we mnie gniew, który powoli wypierał rozpacz. – Zrozumieć, że spłaciłeś hipotekę swojej byłej żony, podczas gdy ja nie miałam za co kupić zimowych butów? Zrozumieć, że harowałam na utrzymanie naszego domu, żebyś ty mógł zgrywać bohatera w swoim poprzednim życiu?

Janek westchnął ciężko i przetarł twarz dłońmi.

– Matka dziewczynek straciła pracę. Groziło jej wyrzucenie na bruk. Nie mogłem pozwolić, żeby moje córki straciły dach nad głową. To ich rodzinny dom, Beata. Tam dorastały. Musiałem im zapewnić stabilność.

– A co z moją stabilnością? – zapytałam, czując, jak łzy znów napływają mi do oczu. – Co z naszym domem? Co z naszą przyszłością? Oddałeś jej wszystko, co mieliśmy.

– Odrobię to – powiedział z przekonaniem, które wydało mi się w tej chwili absolutnie żałosne. – Zacznę więcej odkładać. Zobaczysz, za kilka lat nawet nie będziemy pamiętać o tej sprawie. Pieniądze to tylko pieniądze.

Patrzyłam na człowieka, którego kochałam, i po raz pierwszy w życiu widziałam tylko obcego mężczyznę. Pieniądze to tylko pieniądze, powiedział. Dla niego to były tylko cyfry, którymi mógł swobodnie dysponować, by kupić sobie czyste sumienie i miłość córek. Dla mnie to były lata wyrzeczeń, potu, łez i poczucia bezpieczeństwa, którego właśnie mnie pozbawił. Nie mogłam tego przeboleć.

– Nie pytałeś mnie o zdanie – powiedziałam cicho. – Zrobiłeś to za moimi plecami. Bo wiedziałeś, że się nie zgodzę. Wiedziałeś, że to niesprawiedliwe.

Nie odpowiedział. Spuścił wzrok, a cisza w salonie stała się tak gęsta, że dusiła mnie w gardle.

Zaufanie się rozmyło

Od tamtej rozmowy minęło kilka tygodni, ale w naszym domu nic już nie było takie samo. Janek próbował naprawić sytuację, kupował kwiaty, robił śniadania, obiecywał złote góry. Ale ja już go nie słuchałam. Zrozumiałam jedną, bardzo bolesną prawdę: w tym małżeństwie zawsze byłam na drugim planie. Byłam wygodną partnerką, która zapewniała ciepły dom i opłacała rachunki, zdejmując z niego ciężar prozy życia, by mógł błyszczeć gdzie indziej.

Codziennie rano budzę się i patrzę na ścianę, czując ogromną pustkę. Nie mam już siły na złość, została tylko głęboka, przytłaczająca rezygnacja. Rozczarowanie rozlało się po całym moim życiu, niszcząc każdy piękny moment z naszej przeszłości. Zastanawiam się, jak mogłam być tak ślepa. Jak mogłam pozwolić, by moje granice były tak systematycznie przesuwane.

Coraz częściej myślę, że muszę zacząć wszystko od nowa. Zbudować sama swoje poczucie bezpieczeństwa od zera, z dala od człowieka, który bez wahania złożył je w ofierze na ołtarzu swojej przeszłości.

Beata, 46 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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