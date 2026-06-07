Przez dziesięć lat każdego pierwszego dnia miesiąca logowałam się na swoje konto bankowe i wykonywałam ten sam przelew. Tytuł zawsze brzmiał identycznie: „Dla mamy – czynsz i rachunki”. To nie był dla mnie żaden problem, a przynajmniej tak sobie wmawiałam na samym początku.

Miałam wtedy trzydzieści pięć lat, dobrą pracę w korporacji i poczucie, że jako dobra córka powinnam wesprzeć kobietę, która mnie wychowała. Moja matka, Elżbieta, zawsze potrafiła sprawić, bym czuła się winna. Wystarczyło jedno jej westchnienie podczas niedzielnego obiadu, jedno wspomnienie o tym, jak ciężko jej było samotnie mnie wychowywać, bym otwierała portfel.

Przelewy były moim obowiązkiem

Z czasem te przelewy stały się czymś więcej niż tylko pomocą. Stały się moim obowiązkiem, a dla niej – oczywistością. Zrezygnowałam z wielu rzeczy. Pamiętam, jak mój ówczesny narzeczony, Tomasz, prosił, żebyśmy w końcu zaczęli oszczędzać na wkład własny na nasze wspólne mieszkanie.

– Sylwia, nie możemy w nieskończoność wynajmować tej ciasnej kawalerki. Zarabiasz świetnie, ale połowę oddajesz matce. Przecież ona mogłaby poszukać mniejszego mieszkania.

– Jak możesz tak mówić? – oburzałam się wtedy, stając w obronie matki. – To moja mama. Poświęciła dla mnie wszystko. Nie mogę jej teraz zostawić na lodzie.

Tomasz odszedł rok później. Powiedział, że w moim życiu nie ma miejsca na niego ani na naszą przyszłą rodzinę, bo zawsze na pierwszym miejscu będzie mama Elżbieta. Bolało, ale zagryzłam zęby. Przekonywałam samą siebie, że postępuję słusznie. Że rodzina to świętość, a dług wdzięczności wobec rodzica spłaca się przez całe życie. Zostałam sama z pracą, która pochłaniała mnie bez reszty, i z matką, która dzwoniła tylko wtedy, gdy zbliżał się termin płatności za prąd albo gdy potrzebowała nowej lodówki.

Straciłam pracę

Wszystko zmieniło się w jeden chłodny wtorek. Zostałam wezwana do gabinetu dyrektora. Nie spodziewałam się niczego złego – moje wyniki były zawsze powyżej średniej, a ja sama oddawałam firmie całe swoje serce. Kiedy jednak zobaczyłam obok niego pracownicę działu kadr, poczułam dziwny ucisk w żołądku.

– Sylwio, wiesz, że firma przechodzi restrukturyzację – zaczął dyrektor, unikając mojego wzroku. – Niestety, twój dział zostaje całkowicie zlikwidowany. Bardzo nam przykro, ale musimy się pożegnać.

Słowa docierały do mnie powoli. W jednej chwili straciłam grunt pod nogami. Wracałam do domu z tekturowym pudłem, w którym znajdowały się moje osobiste rzeczy: kubek, kalendarz, zdjęcie z wakacji, na których byłam pięć lat temu. Moje oszczędności były zerowe. Wszystko, co odkładałam, szło na „nagłe wydatki” matki – a to remont łazienki, a to nowy telewizor, bo stary się zepsuł.

Przez pierwsze kilka dni szukałam nowej pracy jak szalona. Wysyłałam dziesiątki CV, dzwoniłam po znajomych, ale rynek był nieubłagany. Oszczędności topniały w zastraszającym tempie. Kiedy właściciel mojego wynajmowanego mieszkania poinformował mnie o drastycznej podwyżce czynszu, wiedziałam, że nie dam rady. Musiałam podjąć trudną decyzję. Postanowiłam na jakiś czas zrezygnować z wynajmu i przenieść się do matki. Przecież to było duże, trzypokojowe mieszkanie, które w całości opłacałam od dekady. To miało być tylko na kilka miesięcy, żeby stanąć na nogi.

Planowałam powrót do mamy

Spakowałam najpotrzebniejsze rzeczy do dwóch dużych walizek. Resztę dobytku zaniosłam do taniego magazynu na przedmieściach. Czułam ogromny wstyd, że w wieku czterdziestu pięciu lat muszę wracać pod matczyny dach, ale jednocześnie tliła się we mnie iskierka nadziei. W końcu to moja mama. Na pewno mnie zrozumie, przytuli, zrobi gorącej herbaty i powie, że wszystko będzie dobrze.

Stanęłam pod drzwiami jej mieszkania na trzecim piętrze. Wyciągnęłam z torebki klucz, który nosiłam przy sobie od lat. Włożyłam go do zamka i spróbowałam przekręcić. Zaciął się. Spróbowałam jeszcze raz, mocniej. Nic z tego. Klucz w ogóle nie pasował.

Zmarszczyłam brwi, myśląc, że może pomyliłam piętra, ale nie – wycieraczka była ta sama, numer na drzwiach się zgadzał. Nacisnęłam dzwonek. Słyszałam kroki w przedpokoju, a potem cichy zgrzyt zamka. Drzwi uchyliły się, ale tylko na szerokość łańcucha. Zobaczyłam twarz mojej matki. Nie wyglądała na zaskoczoną.

– Mamo, co się dzieje z zamkiem? Klucz nie pasuje – powiedziałam, starając się uśmiechnąć mimo zmęczenia. – Muszę się u ciebie zatrzymać na jakiś czas. Straciłam pracę, musiałam zrezygnować z mieszkania.

Spojrzała na mnie chłodno, bez cienia emocji. Nie zdjęła łańcucha.

– Wiem. Wspominałaś, że cię zwolnili – odpowiedziała spokojnym, wypranym z uczuć głosem.

– No właśnie. Mam tu walizki. Otwórz, proszę, jestem potwornie zmęczona.

– Nie.

To jedno krótkie słowo zawisło w powietrzu. Myślałam, że się przesłyszałam.

– Słucham? Mamo, o czym ty mówisz? Otwórz te drzwi.

– Wymieniłam zamki wczoraj rano – powiedziała, poprawiając szlafrok. – Nie wpuszczę cię, Sylwio. Nie chcę mieć w domu ciężaru. Jesteś dorosłą kobietą, powinnaś sobie radzić sama.

Jej słowa mnie zabolały

Patrzyłam na nią szeroko otwartymi oczami. Moje dłonie zaczęły drżeć, a serce biło tak mocno, że aż bolało mnie w klatce piersiowej.

– Ciężaru? – wykrztusiłam. – Mamo, ja przez dziesięć lat opłacałam ci ten dom! Każdy czynsz, każdy rachunek za światło, za wodę. Remont kuchni poszedł z mojej kieszeni! A teraz, kiedy ja potrzebuję pomocy, ty nazywasz mnie ciężarem?

Jej wyraz twarzy nawet nie drgnął. Patrzyła na mnie z taką obojętnością, jakbym była obnośnym sprzedawcą, który próbuje wcisnąć jej niepotrzebny sprzęt.

– To był twój obowiązek – odpowiedziała lodowatym tonem. – Wychowałam cię. Kosztowałaś mnie mnóstwo wyrzeczeń i nerwów. Te przelewy to była po prostu spłata twojego długu za trudne dzieciństwo. Oddałaś mi to, co byłam ci winna za te wszystkie lata, kiedy musiałam na ciebie pracować.

– Spłata długu? – Mój głos załamał się. Łzy napłynęły mi do oczu, ale nie chciałam płakać. Nie przed nią. – Zrezygnowałam z własnej rodziny. Z Tomasza. Z własnego mieszkania. Żyłam jak mniszka, żebyś ty mogła żyć wygodnie. A ty mówisz, że to była spłata długu?

– Nie dramatyzuj, Sylwio. Zawsze miałaś tendencję do przesady. Nie wpuszczę cię, bo potrzebuję spokoju na starość. Nie mam zamiaru utrzymywać bezrobotnej córki. Poszukaj sobie jakiegoś taniego pokoju. – Zaczęła zamykać drzwi.

– Mamo, błagam cię! Nie mam dokąd pójść! – krzyknęłam, chwytając za krawędź drzwi.

– Zabieraj rękę – powiedziała ostro. – Bo zawołam sąsiadów.

Cofnęłam się, jakby mnie oparzyła. Drzwi zatrzasnęły się z głośnym hukiem. Słyszałam, jak przekręca zamek. Stałam na klatce schodowej z dwiema walizkami, patrząc na ciemne drewno z mosiężnym numerem. Światło na klatce zgasło, zostawiając mnie w półmroku.

Byłam w szoku

Nie wiem, jak długo tam stałam. Może pięć minut, może godzinę. W końcu chwyciłam za rączki walizek i powoli zeszłam po schodach. Każdy krok był ciężki, jakbym niosła na plecach głazy. Wyszłam na chłodne, wieczorne powietrze. Wiatr owiał moją twarz, susząc pojedyncze łzy, które ostatecznie spłynęły po policzkach.

Zadzwoniłam do dawnej koleżanki ze studiów, z którą nie miałam kontaktu od lat. Zgodziła się przyjąć mnie na kilka dni na swoją kanapę w salonie. Była zszokowana moją historią, ale nie oceniała mnie. Słuchała, gdy wyrzucałam z siebie cały ból, całe poczucie zdrady, jakiego doznałam od osoby, która powinna kochać mnie najbardziej na świecie.

Przez kolejne tygodnie budowałam swoje życie od zera. Znalazłam dorywczą pracę, potem kolejną, stabilniejszą. Wynajęłam maleńki, skromny pokój na obrzeżach miasta. Było ciasno i zimno, ale to było moje miejsce. Miejsce, za które płaciłam z własnych, ciężko zarobionych pieniędzy, wiedząc, że nikt mi tego nie odbierze i nikt nie wyrzuci mnie za drzwi.

Zablokowałam numer matki w telefonie. Zrozumiałam, że przez dekadę byłam jedynie bankomatem, narzędziem do zapewnienia jej wygody. Miłość, w którą tak ślepo wierzyłam, była iluzją, jednostronną transakcją, w której to ja płaciłam najwyższą cenę. Dzisiaj wiem, że tamto trzaśnięcie drzwiami było najbardziej brutalną, ale i najpotrzebniejszą lekcją w moim życiu.

Sylwia, 45 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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