Od zawsze byłam osobą cichą, wycofaną i pełną obaw przed otaczającym mnie światem. Każde nowe wyzwanie wydawało mi się górą nie do zdobycia, a moje poczucie własnej wartości przypominało kruchą taflę lodu. Kiedy w moim życiu pojawił się Paweł, wszystko zaczęło nabierać innych barw. Był ode mnie o dwa lata starszy, miał dwadzieścia osiem lat i emanował spokojem, którego tak bardzo mi brakowało. Zawsze cierpliwy, zawsze uśmiechnięty, potrafił dostrzec we mnie to, czego ja sama nie potrafiłam zobaczyć. Kiedy pewnego popołudnia zaproponował mi wspólną wyprawę w wysokie góry, poczułam, jak serce podchodzi mi do gardła.

— Przecież wiesz, że nigdy nie byłam na takim szlaku — powiedziałam, wpatrując się w niego z niedowierzaniem.

— Wiem, ale wiem też, że drzemie w tobie ogromna siła. Chcę ci ją tylko pokazać — odpowiedział, chwytając moją dłoń.

Jego słowa brzmiały tak pewnie, że przez chwilę uwierzyłam, iż naprawdę mogę tego dokonać. Zgodziłam się, choć przez kolejne dni przed wyjazdem w mojej głowie kłębiły się tysiące wątpliwości. Pakowałam plecak, układając starannie ciepłe ubrania i prowiant, a moje myśli krążyły wokół ewentualnej porażki. Bałam się, że go zawiodę, że okażę się zbyt słaba, by dotrzymać mu kroku. On jednak nie pozwalał mi na pesymizm. Pomagał mi dobierać odpowiedni sprzęt, tłumaczył zasady poruszania się po trudnym terenie i powtarzał, że nie idziemy tam dla bicia rekordów, ale dla samego doświadczenia drogi.

Podróż w góry upłynęła nam na długich rozmowach i wspólnym słuchaniu muzyki. Kiedy za szybą samochodu zamajaczyły potężne, skaliste szczyty, poczułam mieszankę fascynacji i przerażenia. Były tak majestatyczne, tak ogromne w porównaniu do nas. Wieczorem, w małym drewnianym pensjonacie, Paweł rozłożył na stole mapę i zaczął opisywać naszą trasę. Słuchałam jego spokojnego głosu, próbując zapamiętać każdy szczegół. Obiecał, że będziemy szli moim tempem i że w każdej chwili możemy zawrócić. To dało mi odrobinę komfortu, choć w głębi duszy wiedziałam, że bardzo chcę dojść do celu. Chciałam mu udowodnić, a przede wszystkim udowodnić sobie, że potrafię pokonać własne słabości.

Poranek powitał nas chłodnym, rześkim powietrzem. Ruszyliśmy na szlak zaraz po świcie, kiedy doliny wciąż spowijała gęsta mgła. Pierwsze kilometry mijały nam dość szybko. Ścieżka prowadziła przez stary, iglasty las, a zapach żywicy i wilgotnej ziemi działał na mnie kojąco. Rozmawialiśmy o drobnostkach, o tym, jak pięknie wygląda świat z dala od miejskiego zgiełku. Jednak im wyżej się wspinaliśmy, tym bardziej krajobraz stawał się surowy, a ścieżka stroma i kamienista. Mój oddech stawał się coraz płytszy, a mięśnie zaczynały piec z wysiłku.

Po kilku godzinach marszu wyszliśmy ponad granicę lasu. Wiatr przybrał na sile, a ja poczułam, jak pot spływa mi po plecach. Z każdym krokiem moje nogi stawały się cięższe. Kiedy dotarliśmy do trudniejszego odcinka, gdzie trzeba było uważnie stawiać stopy na ruchomych głazach, ogarnęła mnie panika.

— Nie dam rady, Paweł — wysapałam, zatrzymując się i opierając dłonie na kolanach. — To dla mnie za trudne.

Spojrzał na mnie z łagodnym uśmiechem, podszedł bliżej i zdjął ciężki plecak z moich ramion.

— Spójrz za siebie — powiedział cicho.

Odwróciłam głowę. Widok zapierał dech w piersiach. Byliśmy już bardzo wysoko, a w dole rozciągała się rozległa dolina, z której wyruszyliśmy. Dopiero teraz dotarło do mnie, jak długą drogę już pokonałam.

— Widzisz? Zrobiłaś to wszystko sama. Został nam tylko ostatni fragment. Jesteś silniejsza, niż myślisz. Będę szedł tuż za tobą, krok w krok.

Jego słowa wlały we mnie nową energię. Wzięłam głęboki oddech i ruszyliśmy dalej. Każdy kolejny metr wymagał ode mnie ogromnego skupienia i walki z własnym ciałem. Wiatr smagał moją twarz, a zimno przenikało przez warstwy ubrań, ale nie chciałam się poddać. Widziałam przed sobą wierzchołek, który wydawał się być na wyciągnięcie ręki, a jednocześnie tak daleko. Paweł cały czas dotrzymywał słowa. Był blisko, asekurował mnie w trudniejszych miejscach i cicho zachęcał do dalszego wysiłku.

Kiedy w końcu postawiłam stopę na płaskiej, skalistej platformie oznaczającej szczyt, moje nogi całkowicie odmówiły posłuszeństwa. Opadłam na ziemię, opierając plecy o chłodny kamień. Byliśmy na samej górze. Wokół nas roztaczał się bezkresny ocean górskich łańcuchów, tonących w promieniach popołudniowego słońca. Niebo miało głęboki, niemal nienaturalnie niebieski odcień. Siedziałam tam, dysząc ciężko, a po moich policzkach zaczęły płynąć łzy. To nie był smutek. To było obezwładniające uczucie ulgi, wyczerpania i niesamowitej dumy. Dokonałam tego. Pokonałam swój własny strach.

Paweł usiadł tuż obok mnie i otoczył mnie ramieniem. Przytuliłam się do niego, dając upust emocjom. Płakałam cicho, a on po prostu trzymał mnie w ramionach, pozwalając, by napięcie ostatnich godzin uleciało z wiatrem. Czułam się bezpieczna i wolna od wszystkich demonów niepewności, które dręczyły mnie przez lata.

— Zrobiłaś to — szepnął mi do ucha. — Jestem z ciebie niesamowicie dumny.

Otarłam łzy wierzchem dłoni i spojrzałam na niego. Jego oczy były pełne ciepła i czegoś, co sprawiło, że moje serce zabiło mocniej. Zawsze byłam osobą, która budowała wokół siebie niewidzialny mur, bojąc się odrzucenia i zranienia. Wpuszczałam ludzi do swojego życia bardzo ostrożnie. Paweł jednak nie forsował tych drzwi; on po prostu czekał, aż sama je przed nim otworzę. Na tym szczycie, wśród surowych skał, poczułam, że ten mur właśnie zaczął kruszeć.

Siedzieliśmy w milczeniu, napawając się widokiem, kiedy Paweł nagle sięgnął do wewnętrznej kieszeni swojej kurtki.

— Chciałem ci coś pokazać, kiedy już tu dotrzemy — powiedział, wyciągając niewielki, lekko pognieciony kawałek papieru.

Podał mi go. Spojrzałam w dół i zamarłam. To było zdjęcie. Przedstawiało mnie, siedzącą na ławce w parku, zapatrzoną w dal z książką na kolanach. Pamiętałam ten dzień. To był sam początek naszej znajomości, około roku temu. Byłam wtedy niezwykle smutna i zagubiona, choć starałam się tego nie okazywać. Na zdjęciu widać było moją zamyśloną twarz, lekko rozwiane włosy i ten specyficzny rodzaj wycofania, który zawsze mi towarzyszył. Nie miałam pojęcia, że zrobił mi wtedy zdjęcie.

— Kiedy cię wtedy zobaczyłem, taką zamyśloną i odrobinę samotną, wiedziałem, że chcę poznać cię bliżej — zaczął mówić powoli, patrząc mi prosto w oczy. — Zrobiłem to zdjęcie ukradkiem, bo chciałem zapamiętać ten moment. Obiecałem sobie wtedy, że zrobię wszystko, abyś nigdy więcej nie czuła się w ten sposób. Że zawsze będę twoim wsparciem, niezależnie od tego, jak wysokie góry przyjdzie nam pokonać. Noszę je przy sobie od roku, czekając na odpowiednią chwilę, by ci o tym powiedzieć.

Patrzyłam na fotografię, a potem na niego, nie mogąc wykrztusić ani słowa. Zrozumiałam, jak wiele cierpliwości musiał włożyć w budowanie naszej relacji, jak bardzo musiał mnie obserwować i rozumieć, by zorganizować tę wyprawę. On nie chciał mnie zmieniać; chciał, abym sama odkryła swoją wartość. To wyznanie uderzyło we mnie z ogromną siłą. Mur, który tak skrupulatnie budowałam, rozpadł się całkowicie. Przestałam się bać tego, co nas łączy.

— Dziękuję — szepnęłam w końcu, a mój głos drżał. — Za to, że we mnie nie zwątpiłeś.

Objął mnie jeszcze mocniej, a ja poczułam, że znalazłam swoje miejsce na ziemi. Schodziliśmy ze szczytu w milczeniu, ale było to milczenie pełne spokoju i zrozumienia. Droga w dół wydawała się znacznie łatwiejsza, a moje kroki były pewniejsze. Kiedy wróciliśmy do doliny, słońce chyliło się już ku zachodowi, malując niebo na złoto i różowo. Wracałam do domu jako zupełnie inna osoba. Zmęczona, z obolałymi mięśniami, ale z sercem pełnym ufności. Wiedziałam, że cokolwiek przyniesie przyszłość, nie muszę już stawiać czoła światu sama.

Julia, 26 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

