Kiedy moja córka, Magda, odebrała klucze do swojego pierwszego własnego mieszkania, pękałem z dumy. Wiedziałem, jak ciężko pracowała na ten kredyt i jak bardzo zależało jej na niezależności. Niestety, po zakupie nieruchomości na jej koncie nie zostało niemal nic, a wyceny ekip budowlanych przyprawiały o zawrót głowy. Jako ojciec nie mogłem patrzeć, jak martwi się o przyszłość. Postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce.

Chciałem pomóc córce

Przez sześć długich miesięcy, dzień w dzień, zaraz po powrocie z mojej stałej pracy, jechałem na jej osiedle. Zrzucałem z siebie wyjściowe ubranie, zakładałem stary, poplamiony farbą kombinezon i brałem się do roboty. Gładzie, malowanie, układanie paneli, skręcanie mebli. Wszystko to robiłem sam, często do późnych godzin nocnych. Moja żona, Anna, wielokrotnie prosiła, żebym zwolnił, żebym odpoczął, bo przecież nie mam już dwudziestu lat. Ale ja uśmiechałem się tylko i mówiłem, że dla jedynaczki zrobię wszystko. Chciałem, żeby miała idealne gniazdko, żeby nie musiała się niczym martwić.

Każda położona płytka w łazience, każda idealnie równa ściana napawała mnie radością. Magda wpadała czasem na budowę, rzucała okiem, mówiła, że jest okej, po czym znikała, tłumacząc się nawałem pracy. Nie miałem jej tego za złe. W końcu to młoda, ambitna osoba, ma swoje życie. Ja po prostu robiłem to, co uważałem za swój ojcowski obowiązek.

Czekałem na ten dzień

Nadszedł czerwiec. Remont był już zakończony, a Magda od dwóch tygodni mieszkała u siebie. W końcu mogłem odetchnąć. Moje ciało było obolałe od ciągłego schylania się i dźwigania ciężarów, ale serce miałem pełne satysfakcji. Zbliżał się dwudziesty trzeci czerwca – Dzień Ojca. Zwykle tego dnia Magda wpadała do nas na ciasto, wypijaliśmy herbatę i rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym.

Tego poranka wstałem wcześniej niż zwykle. Ubrałem się nieco ładniej, usiadłem w fotelu w salonie i włączyłem telewizję, zerkając co chwila na leżący na stoliku telefon. Anna krzątała się po kuchni, piekąc moją ulubioną szarlotkę. Zapach cynamonu i jabłek wypełniał cały dom, tworząc przytulną atmosferę.

– Myślisz, że Magda przyjedzie na obiad? – zapytała żona, wycierając dłonie w kuchenny ręcznik.

– Na pewno – odpowiedziałem z przekonaniem. – Pewnie zadzwoni lada chwila, żeby zapytać, o której ma być. W końcu przez ostatnie miesiące widywaliśmy się w biegu, między jednym workiem gipsu a drugim.

Godziny jednak mijały. Szarlotka ostygła, obiad zjedliśmy we dwoje w dziwnej ciszy. Za oknem słońce powoli chyliło się ku zachodowi, a ekran mojego telefonu pozostawał czarny. Tłumaczyłem sobie, że pewnie zapomniała, że ma dużo na głowie, że zaraz sobie przypomni.

Myślałem, że córka zapomniała

Popołudnie przerodziło się w wieczór. Z każdym upływającym kwadransem czułem, jak w moim wnętrzu narasta dziwny, chłodny ucisk. Nie chodziło o prezenty czy wielkie fanfary. Chodziło o zwykły gest, o jedno zdanie: „Wszystkiego najlepszego, tato”. Przecież tak niewiele wymagałem. Pół roku wyrzeczeń, weekendy spędzone z wałkiem w ręku zamiast na odpoczynku z żoną, a w zamian... milczenie.

Anna usiadła obok mnie na kanapie i delikatnie położyła dłoń na moim ramieniu.

– Nie przejmuj się, Darek. Wiesz, jaka ona jest. Czasem po prostu nie myśli. Może zadzwoń do niej pierwszy?

– Nie, Aniu – pokręciłem głową. – To Dzień Ojca. Jeśli sama nie pamięta, to ja nie będę się prosił o życzenia. To by było po prostu żałosne.

Starałem się zająć myśli czymś innym, czytałem książkę, ale litery rozmywały mi się przed oczami. Gdzieś w głębi duszy wciąż tliła się nadzieja. Przecież to moja córeczka. Może przygotowała jakąś niespodziankę? Może zaraz zapuka do drzwi?

W końcu zadzwonił telefon

Była za piętnaście dziesiąta wieczorem, kiedy pokój rozświetlił blask ekranu telefonu, a znajomy dzwonek przerwał wieczorną ciszę. Na wyświetlaczu pojawiło się imię „Magda”. Serce zabiło mi mocniej. Odetchnąłem z ulgą, uśmiechając się do żony.

– Widzisz? Mówiłem, że zadzwoni – szepnąłem do Anny i szybko odebrałem połączenie. – Halo, córeczko? – powiedziałem, starając się brzmieć radośnie i ciepło.

– Tato, dobrze, że nie śpisz – usłyszałem w słuchawce jej zdenerwowany głos, w którym nie było za grosz czułości. – Słuchaj, musisz tu jutro przyjechać po pracy. Albo najlepiej z samego rana.

Zamarłem. Nie było radosnego powitania, nie było żadnych życzeń.

– Co się stało, Magdusiu? – zapytałem cicho, wciąż mając nadzieję, że zaraz usłyszę coś innego.

– Ta listwa w przedpokoju, zaraz przy drzwiach wyjściowych, znowu odstaje! – mówiła z rosnącym poirytowaniem. – Przecież prosiłam cię, żebyś to porządnie przykleił. Dzisiaj o mały włos się o to nie potknęłam. To wygląda fatalnie. Jak ty to w ogóle zrobiłeś? Zaprosiłam znajomych na weekend i nie chcę świecić oczami przed nimi, że mam fuszerkę w nowym mieszkaniu.

Milczałem. Słowa córki docierały do mnie jak przez gęstą mgłę. Czekałem cały dzień na to, by przypomniała sobie, że jestem jej ojcem, a ona dzwoniła do mnie jak do wynajętego majstra, któremu trzeba zgłosić reklamację.

– Halo? Jesteś tam, tato? Przyjedziesz to poprawić? – dopytywała zniecierpliwiona.

Byłem rozczarowany

Wziąłem głęboki oddech. Poczułem, jak narasta we mnie coś, czego nigdy wcześniej wobec niej nie czułem. To nie był gniew. To był głęboki, paraliżujący smutek zmieszany z poczuciem ogromnego zawodu.

– Magda – zacząłem spokojnie, choć głos odrobinę mi drżał. – Czy wiesz, jaki dzisiaj jest dzień?

Po drugiej stronie zapadła krótka cisza. Słyszałem tylko szum ulicy z jej otwartego okna.

– Wtorek? Tato, o co ci chodzi? Pytam o listwę.

– Dzisiaj jest Dzień Ojca, Magdo. Cały dzień czekałem na twój telefon. Czekałem na chociaż jedno dobre słowo po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem przez ostatnie pół roku. A ty dzwonisz w nocy z pretensjami o kawałek plastiku, który wystarczy docisnąć palcem.

Znów cisza. Tym razem dłuższa i znacznie cięższa.

– Oj, tato... zapomniałam – powiedziała w końcu, ale w jej głosie nie było prawdziwej skruchy, raczej lekka irytacja, że śmiałem jej zwrócić uwagę. – Przecież wiesz, że mam urwanie głowy. No to wszystkiego najlepszego. To przyjedziesz z tym klejem czy mam sama kogoś szukać?

Miałem dość

Zamknąłem oczy. Zrozumiałem w tamtej chwili, że poniosłem klęskę. Nie jako majster, który źle przykleił listwę, ale jako ojciec. Przez lata chroniłem ją przed trudnościami, dawałem wszystko na tacy, wierząc, że w ten sposób okazuję miłość. W efekcie wychowałem osobę, która traktuje moją pomoc jak coś, co jej się bezwzględnie należy. Osobę całkowicie pozbawioną wdzięczności i empatii.

– Nie, Magdo. Nie przyjadę jutro – powiedziałem najtwardszym głosem, na jaki było mnie stać. – Właściwie, to w ogóle już nie przyjadę do żadnych poprawek. Masz swoje mieszkanie, jesteś dorosła. Tubkę kleju kupisz w każdym sklepie budowlanym na rogu. Dobranoc.

Rozłączyłem się, nie czekając na jej odpowiedź. Odłożyłem telefon na stół i ukryłem twarz w dłoniach. Anna przysunęła się bliżej i objęła mnie ramieniem. Nie musieliśmy nic mówić. Ta lekcja bolała potwornie, ale wiedziałem, że była konieczna. Odciąłem pępowinę, z wieloletnim opóźnieniem. Teraz mogłem mieć tylko nadzieję, że z czasem zrozumie swój błąd, zanim zupełnie stracimy ze sobą kontakt.

Dariusz, 58 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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