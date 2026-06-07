Słońce prażyło niemiłosiernie, kiedy nasz wypożyczony, niewielki samochód wspinał się po stromej, szutrowej drodze. Kurz unosił się za nami niczym gęsta, żółta chmura, osiadając na liściach starych drzew oliwnych, które rosły po obu stronach traktu. Z każdym metrem pokonywanym w górę, cywilizacja zostawała coraz dalej w dole.

Sycylia witała nas zapachem wysuszonej ziemi, cytrusów i gorącego powietrza, które wpadało przez uchylone okna. Obok mnie siedziała Marta. Jej twarz była odwrócona w stronę szyby, a wzrok utkwiony gdzieś w odległym, błękitnym horyzoncie. Nie odezwała się ani słowem od czasu, gdy opuściliśmy lotnisko w Palermo. Ta cisza, z początku wydająca się jedynie wynikiem zmęczenia po podróży, zaczynała ciążyć mi na klatce piersiowej jak ołowiany głaz.

Chciałem uciec od codzienności

Ten wyjazd nie był zwykłymi wakacjami. To miała być nasza ostatnia deska ratunku. Od miesięcy, a może nawet lat, nasz dom przypominał pole minowe, po którym poruszaliśmy się na palcach, starając się nie wywołać kolejnej eksplozji. Zamiast krzyków i awantur, zapanowała w nim jednak znacznie gorsza choroba – całkowita obojętność. Zaczęliśmy mijać się w korytarzu jak dwoje obcych ludzi wynajmujących to samo mieszkanie. Zniknęły drobne gesty, uśmiechy, poranne rozmowy przy kawie. Zastąpił je chłód i mechaniczne wykonywanie codziennych obowiązków.

Kiedy zaproponowałem wynajęcie odosobnionego domu na wzgórzach Sycylii, miałem nadzieję, że odcięcie od świata, pracy i rutyny pozwoli nam odnaleźć siebie i to, co kiedyś nas połączyło. Wierzyłem, że piękno natury i brak rozpraszaczy zmuszą nas do rozmowy, do spojrzenia sobie w oczy i przypomnienia, dlaczego dekadę temu postanowiliśmy spędzić ze sobą resztę życia.

Dom, który wynajęliśmy, okazał się dokładnie taki, jak pokazano go na zdjęciach. Zbudowany z jasnego, porowatego kamienia, z drewnianymi okiennicami i rozległym tarasem, z którego roztaczał się zapierający dech w piersiach widok na dolinę i odległe morze. Wokół nie było żadnych sąsiadów, żadnych sklepów, jedynie niekończące się gaje oliwne i dzika roślinność. Idealne miejsce na ucieczkę.

Zaparkowałem samochód w cieniu rozłożystego dębu i wyłączyłem silnik. Cykady natychmiast wypełniły przestrzeń swoim ogłuszającym koncertem.

– Jesteśmy na miejscu – powiedziałem, próbując nadać swojemu głosowi entuzjastyczny ton. – Wygląda niesamowicie, prawda?

Marta powoli odwróciła głowę w moją stronę. Jej oczy, niegdyś pełne blasku i ciepła, teraz wydawały się puste i zmęczone.

– Tak. Jest cicho – odpowiedziała cicho, po czym otworzyła drzwi i wysiadła, nie czekając na mnie.

Cisza obróciła się przeciwko mnie

Pierwsze dni upłynęły nam w atmosferze zawieszenia. Próbowaliśmy zachowywać pozory normalności. Jedliśmy wspólne posiłki na tarasie, spacerowaliśmy po okolicy, podziwiając zachody słońca. Jednak ta idylla była jedynie powierzchowna. Każda próba nawiązania głębszej rozmowy kończyła się fiaskiem. Moje pytania odbijały się od niej jak od niewidzialnego muru. Marta odpowiadała półsłówkami, unikała kontaktu wzrokowego, a jej myśli zdawały się błądzić zupełnie gdzie indziej. Zamiast zbliżyć się do siebie, oddalaliśmy się z każdym kolejnym dniem. Odosobnienie, które miało być naszym lekarstwem, stało się katalizatorem naszej izolacji.

Zauważyłem, że zaczęła mnie irytować jej obecność. Jej sposób poruszania się, to, jak powoli przeżuwała jedzenie, jak bez słowa wstawała od stołu i szła do sypialni. Wszystko to budziło we mnie rosnącą frustrację. Z kolei ona patrzyła na mnie z mieszaniną znużenia i niechęci. Przestrzeń wokół nas była ogromna, a jednak w tym kamiennym domu czuliśmy się, jakby brakowało nam tlenu.

Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy na tarasie, wsłuchując się w szum wiatru, postanowiłem przełamać ten nieznośny impas.

– Marta, chciałbym z tobą porozmawiać – zacząłem, opierając łokcie na stole i patrząc prosto na nią. – Nie możemy tak dalej udawać. Przyjechaliśmy tu, żeby coś naprawić, ale mam wrażenie, że tylko pogarszamy sytuację.

Spojrzała na mnie z zaskoczeniem, jakbym nagle wyrwał ją z głębokiego snu.

– A co tu jest do naprawiania, Robert? – zapytała cicho, ale w jej głosie brzmiał ostry ton. – Myślisz, że zmiana otoczenia magicznie wymaże lata zaniedbań? Że nagle zapomnę, jak bardzo samotna czułam się w naszym własnym domu?

– Ja też czułem się samotny – odparłem, czując, jak w środku rośnie mi gula. – Ale chciałem spróbować. Chciałem, żebyśmy odnaleźli naszą dawną więź.

– Dawnej więzi już nie ma – powiedziała, wstając od stołu. – Zostało tylko przyzwyczajenie i strach przed zmianą. Ten wyjazd to tylko piękna iluzja.

Zostawiła mnie samego na tarasie, a ja siedziałem w ciemności, trawiąc jej słowa. Wiedziałem, że ma rację, ale nie potrafiłem się z tym pogodzić. Nie chciałem być tym, który się poddaje.

Utknąłem w raju z obcą osobą

Kryzys nadszedł niespodziewanie czwartego dnia naszego pobytu. Planowaliśmy zjechać do miasteczka w dolinie, by uzupełnić zapasy i spędzić trochę czasu między ludźmi. Liczyłem, że odrobina zgiełku rozładuje napięcie, które gęstniało między nami. Wsiedliśmy do samochodu w milczeniu. Przekręciłem kluczyk w stacyjce, ale silnik wydał z siebie jedynie żałosny zgrzyt i zgasł. Spróbowałem ponownie. I jeszcze raz. Nic. Deska rozdzielcza była martwa, a spod maski nie dochodził żaden dźwięk.

– Co się dzieje? – zapytała Marta, w jej głosie po raz pierwszy od dawna usłyszałem nutę niepokoju.

– Nie wiem. Chyba padł akumulator albo coś gorszego – westchnąłem, uderzając pięścią w kierownicę. – Spróbuję zajrzeć pod maskę.

Wysiadłem i otworzyłem pokrywę silnika. Słońce grzało niemiłosiernie, a pot zalewał mi czoło. Nie znałem się na mechanice samochodowej. Popatrzyłem na kable, paski i metalowe elementy, nie mając pojęcia, czego szukam. Wszystko wydawało się być na swoim miejscu, ale auto odmawiało współpracy.

Wróciłem do środka, wyciągając telefon z kieszeni. Spojrzałem na ekran i zakląłem w duchu. Brak zasięgu. Byliśmy zbyt wysoko w górach, a grube, kamienne mury domu dodatkowo tłumiły sygnał. Musiałbym zejść piechotą kilka kilometrów w dół, by złapać choć jedną kreskę zasięgu.

– I co teraz? – zapytała Marta, krzyżując ręce na piersiach.

– Musimy wezwać pomoc. Ale tu nie ma zasięgu. Będę musiał iść w dół drogi, żeby zadzwonić do wypożyczalni.

Spojrzała na mnie, a w jej oczach zobaczyłam coś, czego nigdy wcześniej nie dostrzegłem w tak wyraźnej formie. To nie była złość. To nie był żal. To była czysta, lodowata pogarda. Patrzyła na mnie nie jak na mężczyznę, z którym spędziła dziesięć lat życia, ale jak na kogoś obcego, kto swoimi niekompetentnymi decyzjami skazał ją na niedogodności.

– Zawsze musisz wszystko komplikować – rzuciła chłodno. – Nawet głupiego wyjazdu nie potrafisz zorganizować tak, żebyśmy nie mieli problemów.

– Przecież to nie moja wina, że samochód się zepsuł! – podniosłem głos, czując, jak puszczają mi nerwy. – Robię, co mogę, żeby to naprawić!

– Ty zawsze robisz, co możesz – odparła z sarkazmem. – A efekt jest taki sam. Zostajemy z niczym.

Jedno spojrzenie powiedziało wszystko

Wysiadła z samochodu i ruszyła w stronę domu, zostawiając mnie samego na zakurzonym podjeździe. Stałem tam przez dłuższą chwilę, wdychając gorące powietrze, próbując opanować drżenie rąk. Zrozumiałem wtedy z przerażającą jasnością, że nasz problem nie leżał w braku czasu, w stresie czy rutynie. Nasz problem polegał na tym, że po prostu przestaliśmy się lubić. Szacunek, który jest fundamentem każdej relacji, dawno wyparował, ustępując miejsca irytacji i wzajemnym pretensjom. Utknąłem w tym pięknym, bezludnym miejscu z kobietą, która mną gardziła, a ja powoli zaczynałem czuć to samo do niej.

Zejście w dół drogi zajęło mi ponad godzinę. Słońce paliło, a szutrowa ścieżka zdawała się nie mieć końca. W końcu, gdy na ekranie telefonu pojawiła się jedna kreska zasięgu, zadzwoniłem do wypożyczalni. Obiecali przysłać mechanika, ale dopiero następnego dnia rano. Została nam cała doba w całkowitej izolacji.

Droga powrotna pod górę była jeszcze gorsza. Kiedy dotarłem do domu, byłem wyczerpany i spocony. Marta siedziała w salonie, czytając książkę. Nawet na mnie nie spojrzała.

– Pomoc przyjedzie dopiero jutro – powiedziałem ciężko opadając na krzesło.

– Trudno – odpowiedziała, nie podnosząc wzroku znad lektury.

Resztę dnia spędziliśmy w milczeniu. Ja siedziałem na tarasie, patrząc na zachodzące słońce, które malowało niebo odcieniami fioletu i pomarańczy. Ona została w środku. Nie było już żadnych oskarżeń, żadnych kłótni. Cisza stała się tak gęsta, że można by ją ciąć nożem. Ale tym razem nie była to cisza zawieszenia. To była cisza akceptacji. Zrozumieliśmy, że nie ma już nic do powiedzenia.

Mechanik przyjechał wczesnym rankiem. Wymienił jakiś uszkodzony przekaźnik i po kilkunastu minutach samochód znów był sprawny. Podziękowaliśmy mu i bez słowa zaczęliśmy pakować nasze walizki. Nasz wyjazd, który miał trwać dwa tygodnie, zakończył się po niespełna pięciu dniach. Nie musieliśmy tego nawet ustalać. Oboje wiedzieliśmy, że dalsze przebywanie pod jednym dachem to tylko przedłużanie agonii.

Skończył się urlop i mrzonka

Droga na lotnisko minęła nam w absolutnym milczeniu. Patrzyłem na przesuwające się za oknem sycylijskie krajobrazy – spalone słońcem wzgórza, srebrzyste gaje oliwne, lazurowe morze w oddali. To miejsce było niewyobrażalnie piękne, ale dla mnie zawsze będzie się kojarzyć z porażką. Z momentem, w którym uświadomiłem sobie, że miłość nie zawsze wygrywa, a dobre chęci nie wystarczą, by posklejać coś, co roztrzaskało się na drobne kawałki.

Na lotnisku w Palermo oddaliśmy samochód i przeszliśmy przez odprawę. Usiedliśmy w poczekalni, czekając na nasz lot do Warszawy. Tłum ludzi, hałas i zapowiedzi lotów stanowiły drastyczny kontrast dla ciszy, z którą obcowaliśmy przez ostatnie dni. Siedzieliśmy obok siebie, ale równie dobrze mogłaby nas dzielić ogromna przepaść.

W samolocie, gdy wznieśliśmy się ponad chmury, spojrzałem na Martę. Jej twarz znów była odwrócona w stronę szyby. Nie płakała, nie wyglądała na złą. Była po prostu nieobecna. Wtedy zrozumiałem, że decyzja została już podjęta. Nie padły żadne słowa o rozwodzie, nie rozmawialiśmy o podziale majątku czy wyprowadzce. Ale oboje wiedzieliśmy, że to koniec. Ten lot powrotny był naszym ostatnim wspólnym punktem podróży. Kiedy koła samolotu dotknęły pasa startowego w Polsce, staliśmy się tylko dwojgiem obcych ludzi, którzy muszą załatwić kilka formalności, by ostatecznie zniknąć ze swojego życia.

Sycylia nie uratowała naszego małżeństwa. Sycylia obnażyła prawdę, przed którą tak długo uciekaliśmy, pokazując nam, że czasami jedynym, najlepszym wyjściem dla obu stron jest po prostu odpuszczenie.

Robert, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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