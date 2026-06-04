Ciepły wiatr znad morza delikatnie rozwiewał moje włosy, gdy staliśmy na tarasie naszego luksusowego apartamentu. Białe ściany budynków i błękitne kopuły kościołów lśniły w popołudniowym słońcu, tworząc widok jak z najdroższej pocztówki. Jacek stał tuż za mną, opierając dłonie na moich ramionach. Jego dotyk, choć wydawał się czuły, miał w sobie coś napiętego. Mimo to, w tamtej chwili wolałam wierzyć, że to po prostu zmęczenie po podróży. Zresztą, ten wyjazd miał być lekiem na całe zło, które gromadziło się w naszym małżeństwie od wielu miesięcy.

Byłam miło zaskoczona

Ostatni rok był dla nas wyjątkowo trudny. Jacek, prowadzący własną firmę logistyczną, wracał do domu późno, często z zamkniętą w sobie, niedostępną twarzą. Nasze rozmowy sprowadzały się do wymiany technicznych komunikatów o tym, kto odbierze dzieci ze szkoły i co trzeba kupić na obiad. Czułam, że oddalamy się od siebie z każdym tygodniem. Kiedy więc miesiąc temu przyszedł do mnie z dwiema biletami na pierwszą klasę i rezerwacją w pięciogwiazdkowym hotelu, byłam w szoku.

– Musimy odpocząć, Anetko – powiedział wtedy, unikając mojego wzroku. – Tylko my dwoje. Zostawimy dzieci u twojej mamy. Potrzebujemy przypomnieć sobie, jak to jest być małżeństwem, a nie tylko współlokatorami zarządzającymi domem.

Oczywiście, że się zgodziłam. Zawsze marzyłam o takiej podróży, choć gdzieś z tyłu głowy odzywał się głos rozsądku. Wiedziałam, że taki wyjazd kosztuje fortunę, a przecież jeszcze niedawno wspominał o przejściowych problemach w firmie. Kiedy jednak zapytałam go o koszty, uśmiechnął się szeroko i zapewnił mnie, że zamknął ogromny kontrakt, który pozwala nam na ten jeden, wielki kaprys. Uwierzyłam mu. Chciałam mu wierzyć, bo desperacko pragnęłam odzyskać mojego męża.

Mąż był bardzo hojny

Pierwsze dwa dni mijały nam na leniwym spacerowaniu po wąskich, urokliwych uliczkach Oia, podziwianiu widoków i długich rozmowach. A jednak, mimo bajkowej scenerii, coś w zachowaniu Jacka nie dawało mi spokoju. Był dziwnie roztargniony. Czasami, gdy myślał, że nie patrzę, jego twarz tężała, a oczy wpatrywały się w pustkę z wyrazem głębokiego przerażenia.

Kiedy pytałam, co się dzieje, zbywał mnie uśmiechem, twierdząc, że po prostu ciężko mu się przestawić na tryb urlopowy. Był też niezwykle wręcz hojny. Kupował mi drogie pamiątki, na które normalnie bym się nie zdecydowała, zamawiał najdroższe dania w restauracjach, wynajął prywatną łódź na rejs wokół wyspy. To wszystko było piękne, ale miałam dziwne wrażenie, że Jacek zachowuje się jak człowiek, dla którego jutro ma nigdy nie nadejść.

Trzeciego dnia wieczorem mieliśmy zaplanowaną specjalną kolację. Jacek zarezerwował stolik w jednej z najbardziej ekskluzywnych restauracji na wyspie, usytuowanej na krawędzi klifu, z bezpośrednim widokiem na słynny zachód słońca. Ubrałam nową sukienkę, którą kupił mi w miejscowym butiku. Czuliśmy się jak nowożeńcy, choć nasz staż małżeński wynosił już piętnaście lat.

Usiedliśmy przy stoliku ozdobionym świeżymi kwiatami. Kelner podał nam karty dań, a Jacek od razu zamówił najdroższe owoce morza i świeże soki z cytrusów. Patrzyłam na niego, starając się zapamiętać ten moment. Słońce powoli chyliło się ku horyzontowi, malując niebo na odcienie pomarańczu, różu i fioletu. Było idealnie. Zbyt idealnie.

Wyznał mi wszystko

– Anetko... – zaczął Jacek, gdy kelner odszedł od naszego stolika. Jego głos drżał. Zauważyłam, że jego dłonie opierające się o biały obrus są nienaturalnie zaciśnięte.

– Tak, kochanie? – odpowiedziałam, uśmiechając się ciepło.

Czekałam na wyznanie miłości, na podziękowanie za te wszystkie wspólne lata, na obietnicę poprawy naszych relacji.

– Muszę ci coś powiedzieć. Coś, co powinienem był powiedzieć ci już dawno temu.

Jego twarz nagle pobladła, a w oczach pojawiły się łzy. Zmarszczyłam brwi, czując, jak mój żołądek zaciska się w mały, twardy supeł. Przez głowę przemknęły mi najgorsze scenariusze. Zdrada? Odejście? Inna kobieta?

– Jacek, przerażasz mnie. O co chodzi? – zapytałam cicho, pochylając się nad stołem.

Wziął głęboki oddech, wpatrując się w swoje dłonie.

– Pamiętasz, jak mówiłem ci, że w firmie są małe problemy? Że to tylko przejściowe zawirowania? – zaczął, unikając mojego spojrzenia.

– Tak, ale przecież mówiłeś, że wszystko się ułożyło. Że masz nowy, duży kontrakt. Ten wyjazd... – przerwałam mu, czując narastającą panikę.

– Nie ma żadnego kontraktu, Aneta – powiedział głucho, w końcu podnosząc na mnie wzrok.

Jego oczy były pełne desperacji i wstydu.

– Firma od ponad roku przynosiła ogromne straty. Rynek się zmienił, koszty wzrosły, a ja podjąłem kilka bardzo złych decyzji biznesowych. Chciałem to ratować. Brałem kolejne pożyczki, żeby spłacić poprzednie. Wierzyłem, że uda mi się odbić od dna, że jedna dobra umowa uratuje wszystko.

Słuchałam go, nie do końca rozumiejąc sens jego słów. O czym on mówił? Jakie pożyczki? Przecież zawsze mieliśmy wspólne konto, kontrolowaliśmy nasze wydatki.

– Ale jak to? Z czego my tu w ogóle jesteśmy? Z czego zapłaciłeś za te wakacje? – mój głos stał się wyższy, niemal piskliwy.

Jacek przełknął ciężko ślinę. Widziałam, jak walczy ze sobą, by wypowiedzieć kolejne słowa.

– Żeby dostać ostatnią linię kredytową, tę, która miała uratować firmę... musiałem dać zabezpieczenie.

Zapadła cisza. Słyszałam tylko szum fal uderzających o skały daleko w dole i gwar rozmów z sąsiednich stolików.

– Jakie zabezpieczenie, Jacek? – zapytałam, a każde słowo sprawiało mi fizyczny ból.

– Nasz dom, Aneta. Zastawiłem nasz dom.

Świat mi się zawalił

Czas zwolnił. Czułam się tak, jakby ktoś uderzył mnie w głowę czymś bardzo ciężkim. Nasz dom. Ten sam dom, który budowaliśmy przez lata, odkładając każdy grosz. Dom, w którym wychowywały się nasze dzieci, z pięknym ogrodem, który sama projektowałam. Dom, który był naszym bezpiecznym azylem.

– Jak mogłeś to zrobić? – wyszeptałam, nie mogąc złapać tchu. – Przecież jesteśmy współwłaścicielami. Potrzebowałeś mojej zgody!

– Pamiętasz te dokumenty u notariusza dwa lata temu? Dałaś mi pełnomocnictwo do zarządzania naszym majątkiem, żebym mógł sprawniej załatwiać sprawy urzędowe, gdy ty byłaś w delegacjach. Użyłem go. Bank nie potrzebował twojego osobistego podpisu pod umową kredytową.

Poczułam mdłości. Zrobił to. Za moimi plecami, wykorzystując moje bezgraniczne zaufanie, pozbawił nas dachu nad głową.

– Kiedy bank zabierze dom? – zapytałam lodowatym tonem, choć w środku cała się trzęsłam.

– Pisma przychodziły od dawna. Ukrywałem je przed tobą. Komornik ma wejść za dwa tygodnie. Straciliśmy wszystko, Aneta. Zostały mi tylko resztki na karcie kredytowej. Ten wyjazd...

– jego głos załamał się całkowicie. – Chciałem ci dać jeszcze jeden piękny moment. Chciałem, żebyśmy spędzili ostatnie dni w luksusie, zanim wrócimy do koszmaru. Chciałem cię przeprosić w najpiękniejszym miejscu na ziemi.

Nie mogłam w to uwierzyć

Patrzyłam na niego i nie widziałam już mężczyzny, którego kochałam. Widziałam tchórza. Oszusta, który wolał wydać ostatnie pożyczone pieniądze na absurdalnie drogie wakacje, zamiast powiedzieć mi prawdę i spróbować ratować cokolwiek z naszego dawnego życia.

– Zabrałeś mnie tutaj, na te wakacje z bajki, żeby powiedzieć mi, że jesteśmy bezdomni? – moje oczy wypełniły się łzami, ale nie z żalu. Z wściekłości. – Myślisz, że drogi hotel i ładny widok wynagrodzą mi to, że zniszczyłeś przyszłość naszych dzieci?!

Kelner podszedł do naszego stolika, niosąc pięknie podane owoce morza, z których unosił się aromatyczny zapach czosnku i ziół. Uśmiechał się szeroko, nieświadomy dramatu, który rozgrywał się tuż przed jego oczami.

– Proszę bardzo, życzę smacznego – powiedział uprzejmie po angielsku.

Spojrzałam na te wykwintne dania i poczułam, że zaraz zwymiotuję. To jedzenie smakowało teraz kłamstwem i zdradą. Zrozumiałam, że każdy luksus, którego tu doświadczyłam, był kupiony za cenę bezpieczeństwa mojego i moich dzieci. Wstałam gwałtownie od stołu, omal nie przewracając krzesła.

– Zjedz sobie sam swoją pożegnalną wieczerzę, Jacek. Zorganizuj mi bilet powrotny na jutro rano. Nie mam zamiaru spędzić w tym iluzorycznym raju ani minuty dłużej.

Odeszłam szybkim krokiem, nie oglądając się za siebie. Zachód słońca, który jeszcze godzinę temu wydawał się tak magiczny, teraz wyglądał jak krew rozlana na niebie. Wróciłam do hotelu, spakowałam swoje rzeczy i usiadłam na brzegu wielkiego, małżeńskiego łóżka. Patrzyłam w ścianę, próbując pojąć to, co właśnie się wydarzyło.

Nasze małżeństwo okazało się być domkiem z kart, który właśnie runął. A ja musiałam wrócić do Polski i wymyślić, jak powiedzieć moim dzieciom, że człowiek, któremu ufałam najbardziej na świecie, odebrał nam nasz dom. Ta grecka wyspa na zawsze pozostanie w mojej pamięci jako najpiękniejsze miejsce mojego największego upadku.

Aneta, 41 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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