Zawsze marzyłam o tym, by zobaczyć Andaluzję. Zamknąć oczy i poczuć na twarzy gorące, południowe słońce, usłyszeć cykady ukryte w srebrzystych liściach drzew i poczuć zapach rozgrzanej ziemi. Całe życie ciężko pracowałam, wychowując dwójkę dzieci, odmawiając sobie wszystkiego, byle tylko one miały lżej. Kiedy w końcu przeszłam na zasłużony odpoczynek, moje oszczędności okazały się zbyt skromne, by pozwolić sobie na zagraniczne wojaże.

Duma nie pozwalała mi prosić o więcej

Długo wahałam się, zanim postanowiłam poprosić mojego syna o drobną pożyczkę. To miała być tylko brakująca kwota na skromny wyjazd z biurem podróży. Siedziałam w swoim małym salonie, ściskając słuchawkę telefonu tak mocno, że aż zbielały mi palce.

– Mamo, przecież wiesz, że teraz mamy wydatki. Remontujemy kuchnię, a poza tym wakacje w Hiszpanii to fanaberia. Przecież możesz pojechać na działkę do cioci Krysi – głos Piotra był spokojny, choć czułam w nim lekkie zniecierpliwienie.

– Ale ja nigdy nigdzie nie byłam, synu. Chciałam tylko raz poczuć ten klimat, o którym tyle czytałam.

– Nie możemy ci teraz pomóc. Musisz mierzyć swoje siły na zamiary.

Rozłączył się szybciej, niż zdążyłam się pozbierać. Córka zareagowała podobnie, tłumacząc się nowymi meblami do salonu. Było mi przykro, ale nie chciałam być dla nich ciężarem. Po cichu jednak liczyłam, że po tylu latach poświęceń, zrozumieją moją jedną, jedyną prośbę. Skoro oni nie chcieli mi pomóc, postanowiłam działać sama.

Zaczęłam przeglądać ogłoszenia w internecie, szukając tanich sposobów na wyjazd. Wtedy znalazłam coś, co rozbudziło moją wyobraźnię. Kolorowe zdjęcie przedstawiało roześmianych ludzi w słomkowych kapeluszach, zbierających oliwki do wiklinowych koszy. „Wolontariat uśmiechu w sercu Andaluzji! Pomóż przy zbiorach, a w zamian otrzymasz wyżywienie, zakwaterowanie i niezapomniane chwile w hiszpańskim słońcu”. Wszystko brzmiało jak spełnienie marzeń. Praca na świeżym powietrzu, wieczory przy lokalnych potrawach i kontakt z naturą. Znalałam trochę angielskiego, uznałam, że sobie poradzę. Bez wahania wypełniłam formularz, kupiłam bilet lotniczy za resztkę oszczędności i spakowałam walizkę.

Romantyczna wizja się rozwiała

Podróż była długa i męcząca, ale ekscytacja nie pozwalała mi się zniechęcać. Kiedy wylądowałam w Maladze, ciepłe powietrze otuliło mnie jak miękki koc. Na lotnisku miał na mnie czekać koordynator, Mateo. Po chwili poszukiwań dostrzegłam go – był to średniego wzrostu mężczyzna o pogodnym, choć zmęczonym spojrzeniu, który uprzejmie pomógł mi z walizką. W samochodzie czekało już kilka osób – kobieta po czterdziestce z Czech, para z Włoch w wieku około pięćdziesięciu lat i mężczyzna, który wyglądał na niewiele starszego ode mnie.

Atmosfera była nieco nerwowa, ale uprzejma. Wymieniliśmy się uśmiechami i krótkimi powitaniami. Podróż w głąb lądu trwała ponad dwie godziny. Krajobraz za oknem zmieniał się, stając się coraz bardziej surowy, ale wciąż zachwycał swoją dzikością.

Gdy dotarliśmy na miejsce, zamiast hacjendy zobaczyłam prosty, długi barak stojący wśród oliwnych drzew. Było tu skromnie, ale czysto. Wewnątrz ustawiono rząd polowych łóżek, na których leżały cienkie materace. Wokół krzątali się ludzie – zarówno ci w średnim wieku, jak i starsi. Nie było tu tłumów młodzieży, ale panowała pewna różnorodność. Ludzie rozmawiali ze sobą cicho, wymieniali się doświadczeniami.

Obok mojego łóżka usiadła kobieta o imieniu Ingrid. Była Niemką, miała około pięćdziesięciu lat. Uśmiechnęła się do mnie ciepło.

– Pierwszy raz na takim wyjeździe? – zapytała, widząc moją niepewność.

– Tak. Myślałam, że będzie trochę inaczej, ale nie zrażam się tak łatwo.

– Wszyscy trochę idealizowaliśmy to miejsce, ale jest tutaj coś wyjątkowego. Daje się to wyczuć, gdy się z ludźmi rozmawia.

Uspokoiły mnie jej słowa. Zamiast romantycznej przygody czekała mnie raczej wspólna praca i nowe znajomości. Usiadłam na swoim łóżku, z ulgą zdejmując z nóg zmęczenie po podróży.

Praca połączyła nas najmocniej

Następnego dnia obudzono nas o świcie. Dostaliśmy prosty posiłek i kubek kawy. Praca przy zbiorach oliwek okazała się wymagająca, ale z czasem nabierała rytmu. Rozkładaliśmy płachty pod drzewami, strącaliśmy oliwki i zbieraliśmy je do worków. Było to trudniejsze, niż się spodziewałam, ale nikt nie narzekał. Wszyscy wzajemnie się wspierali – pomagaliśmy sobie, gdy ktoś miał trudności, podawaliśmy wodę i żartowaliśmy z drobnych niepowodzeń.

Słońce coraz mocniej ogrzewało gaj, ale panowała dobra atmosfera. Mateo, choć wymagający, nie był surowy. Gdy widział, że ktoś potrzebuje chwili odpoczynku, pozwalał usiąść w cieniu.

– Dobrze ci idzie – powiedziała do mnie pewnego dnia Teresa, Włoszka, z którą pracowałam przy jednym z drzew. – Ważne, żebyśmy trzymali się razem.

Codziennie wieczorem siadaliśmy wspólnie do kolacji. Jedliśmy proste, domowe posiłki, rozmawialiśmy o swoich krajach, rodzinach, marzeniach. Były momenty, kiedy tęsknota ściskała mi gardło, ale czułam, że nie jestem sama. Rozmowy pomagały przetrwać trudniejsze chwile.

Słońce przynosiło mi refleksję

Najtrudniejsze były upały – czasem czułam się zmęczona jak nigdy wcześniej. Wieczorami bolały mnie dłonie, a plecy domagały się odpoczynku. Jednak z każdym dniem uczyłam się pokory wobec pracy, a także wobec samej siebie.

Bywały chwile, gdy wspomnienie rozmów z dziećmi wracało z całą siłą. Myślałam o tym, jak łatwo można nie docenić czyichś marzeń. Z drugiej strony, patrząc na ludzi wokół, widziałam, jak dużo daje nam wzajemne wsparcie. Rozmawialiśmy o życiu, śmialiśmy się i dzieliliśmy opowieściami z młodości.

Pewnego popołudnia, kiedy słońce prażyło najmocniej, usiadłam pod drzewem obok Ingrid. Przyniosła mi kawałek arbuza i usiadłyśmy w milczeniu.

– Czego najbardziej ci brakuje? – zapytała cicho.

– Chyba rozmów z bliskimi. Ale odkryłam tu coś ważnego. Że nawet jeśli czasem czuję się samotna, to ludzie, których tu spotkałam, potrafią dać dużo ciepła.

Pracowaliśmy razem, pomagając sobie nawzajem, dzieląc się drobnymi radościami. Każdy dzień przynosił nowe doświadczenia. Wieczorami, kiedy patrzyłam na zachodzące słońce nad oliwnymi gajami, czułam wdzięczność za te chwile, mimo wysiłku i zmęczenia.

Wróciłam z nową perspektywą

Czas mijał szybko. Z każdym dniem czułam się pewniej i silniej, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Odnalazłam poczucie wspólnoty, którego brakowało mi od dawna. Kiedy nadszedł dzień powrotu, pożegnaniom towarzyszyły uściski, ciepłe słowa i obietnice, że zostaniemy w kontakcie.

Lot powrotny spędziłam zamyślona. Wróciłam do domu zmieniona – może trochę zmęczona, ale bogatsza o nowe doświadczenia i znajomości. Sąsiadki na klatce mówiły, że wyglądam na wypoczętą i szczęśliwą. Uśmiechałam się tylko, nie wdając się w szczegóły.

Kilka dni po powrocie zadzwonił Piotr.

– Cześć mamo, widziałem, że wróciłaś. I jak było na tych wczasach?

Jego głos był lekki, jakbyśmy rozmawiali o codziennych sprawach. Słuchałam przez chwilę, czując w sercu spokój.

– Było inaczej, niż sobie wyobrażałam, ale nauczyłam się tam wielu rzeczy. Przede wszystkim o sobie. I o ludziach.

– To dobrze, mamo. Może następnym razem pojedziemy razem?

Uśmiechnęłam się. Może rzeczywiście warto spróbować jeszcze raz, tym razem z bliskimi.

Nie żałowałam tej przygody. Nauczyłam się, że świat nie zawsze jest taki, jak go sobie wymarzymy, ale nawet w trudniejszych chwilach można znaleźć wsparcie i zrozumienie. I to właśnie te wspólne przeżycia sprawiają, że łatwiej jest docenić każdy dzień.

Jadwiga, 67 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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