Dom zawsze był dla mnie czymś więcej niż tylko budynkiem. To tutaj spędziłam najpiękniejsze lata swojego życia, tu wychowałam mojego jedynego syna, Tomka, i to tutaj planowałam spędzić spokojną jesień życia. Kiedy przeszłam na emeryturę, otrzymałam sporą odprawę. Nie myślałam o zagranicznych wycieczkach ani o luksusach dla siebie. Moja pierwsza myśl od razu powędrowała w stronę Tomka, jego żony Ani i ich małego synka. Chciałam, żeby byli blisko. Zawsze marzyłam o wielopokoleniowym domu, pełnym gwaru, śmiechu i wzajemnej troski.

Syn zgodził się bez wahania

Zaproponowałam Tomkowi, że sfinansuję nadbudowę naszego domu. Mieliśmy solidne fundamenty, dużą działkę i mnóstwo możliwości. Moja odprawa oraz życiowe oszczędności idealnie pokrywały koszty postawienia osobnego, w pełni niezależnego piętra. Dach można było podnieść i osadzić z powrotem. Miałam wszystkie potrzebne pozwolenia i ekspertyzy. Tomek początkowo wydawał się zaskoczony, ale szybko podłapał pomysł.

– Mamo, to wspaniała propozycja. Będziemy blisko, a jednocześnie każdy zachowa swoją prywatność.

Cieszyłam się, że poszło tak gładko i że wkrótce będziemy spędzać ze sobą więcej czasu. To było jak spełnienie wielkiego matyczynego marzenia. Warte każdych pieniędzy.

Przez kolejne miesiące dom zamienił się w wielki plac budowy. Codziennie rano witał mnie hałas maszyn i krzątanina robotników. Mimo to każda nowa cegła, każda wstawiona rama okienna napełniały moje serce radością. Wybierałam z Anią płytki do ich nowej kuchni, doradzałam przy kolorach ścian w pokoju dziecięcym. Czułam się potrzebna i kochana. Wydawało mi się, że tworzymy coś pięknego, coś, co przetrwa pokolenia. Przepisałam na Tomka odpowiednie udziały w nieruchomości, by czuł się pełnoprawnym właścicielem swojego piętra. Ufałam mu bezgranicznie. W końcu to był mój syn.

Coś zaczęło się psuć

Z perspektywy czasu widzę sygnały, które powinnam była dostrzec wcześniej. Ania coraz rzadziej przyjeżdżała na budowę. Kiedy pytałam o nią Tomka, unikał mojego wzroku, zbywając mnie wymówkami o natłoku obowiązków w pracy. Sam Tomek stał się milczący, często zamyślony. Myślałam, że to po prostu stres związany z wykończeniem wnętrz. Budowa potrafi przytłoczyć każdego, więc starałam się dawać mu przestrzeń i wsparcie, gotując jego ulubione obiady i przejmując na siebie kontakt z ekipą remontową.

Kiedy położono ostatnie dachówki, a wnętrza pachniały nowością i świeżą farbą, zorganizowałam małą uroczystość. Kupiłam tort, zaparzyłam najlepszą herbatę. Czekałam na nich w moim salonie na parterze. Zjawił się tylko Tomek. Usiadł ciężko na kanapie, nie patrząc mi w oczy.

– Gdzie Ania? – zapytałam, czując dziwny niepokój w żołądku.

– Nie przyjdzie, mamo – odpowiedział cicho, wpatrując się w swoje dłonie.

– Pokłóciliście się? Tomek, kochanie, powiedz mi, co się dzieje. Przecież widzę, że coś cię gryzie od dłuższego czasu.

Syn posłał mi smutne spojrzenie, ale nie powiedział ani słowa. Przez pewien czas jakby bił się myślami, a ja budowałam w głowie najczarniejsze scenariusze. Przecież wszystko się udało, dlaczego nie świętujemy tego wydarzenia jak jedna wielka rodzina? Czy zrobiłam coś źle? Dałam mu chwilę na pozbieranie myśli.

Prawda była gorsza niż koszmar

Po dłuższej chwili Tomek wziął głęboki oddech, a powietrze w pokoju nagle wydało się gęste i duszne.

– Rozwodzimy się, mamo. To już postanowione. Od miesięcy ze sobą nie mieszkamy, a Ania złożyła już odpowiednie papiery.

Zamarłam. Moje serce biło tak mocno, że słyszałam je w uszach. Rozwód? Przecież dopiero co planowaliśmy wspólne święta na nowym piętrze. Wybieraliśmy płytki, panele, kolor ścian.

– Ale... co z domem? Co z górą? Przecież właśnie skończyliśmy budowę – wykrztusiłam, nie potrafiąc ukryć drżenia głosu.

Tomek podniósł wzrok. W jego oczach nie było już smutku, tylko zimna kalkulacja.

– Właśnie o tym chciałem z tobą porozmawiać. Mam ogromne długi, mamo. Moja firma przynosiła straty, trzeba było szybko ratować sytuację. Musiałem sprzedać swoje udziały w nieruchomości.

Słowa docierały do mnie jak przez grubą warstwę waty.

– Komu sprzedałeś? O czym ty mówisz? Przecież to nasz dom!

– Znalazłem pośrednika w sprzedaży. Zaoferował dobrą cenę za gotowe, niezależne piętro z osobnym wejściem. Pieniądze z transakcji pokryją moje zobowiązania. Umowa jest już podpisana. Nowy właściciel wprowadza się za tydzień. Na pewno się dogadacie.

Nie mogłam wykrztusić ani słowa. Miałam nadzieję, że to jakiś koszmar, z którego zaraz się obudzę i przywitam rzeczywistość taką, jaka była jeszcze kilka tygodni temu.

Będę mieszkać w obcymi ludźmi

Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Mój własny syn, dla którego oddałam dorobek całego życia, potraktował nasz dom jak kartę przetargową. Wykorzystał moje zaufanie, moje oszczędności, by spłacić swoje błędy, nie mówiąc mi o niczym aż do samego końca. To było dla mnie nie do pomyślenia.

– Jak mogłeś mi to zrobić? – szepnęłam zdumiona, a łzy same popłynęły mi po policzkach. – Przecież oddałam ci wszystko, co miałam.

– Mamo, nie miałem wyjścia. Zrozum mnie – powiedział, wstając. – Muszę poukładać sobie życie od nowa.

Wyszedł, zostawiając mnie samą w ciszy, która nagle stała się nie do zniesienia. Siedziałam tak jeszcze długo, rozmyślając nad tym wszystkim, co się wydarzyło. Mój własny syn oddał połowę naszego rodzinnego domu obcym ludziom za pieniądze na pokrycie swoich złych decyzji.

Tydzień później przed dom zajechał samochód dostawczy. Z okna na parterze patrzyłam, jak obcy mężczyzna wnosi meble po schodach, które miały prowadzić do królestwa mojego wnuka. Zamiast śmiechu dziecka, codziennie rano słyszę teraz ciężkie kroki człowieka, z którym nie łączy mnie nic poza aktem notarialnym i wspólnym dachem. Nie mam nic więcej do powiedzenia.

Moje marzenie o rodzinnej przystani zamieniło się w pułapkę. Zostałam sama, z poczuciem ogromnej straty i goryczą, która zatruwa każdy mój dzień. Zainwestowałam wszystko w miłość do syna, a on wycenił ją, sprzedał i odszedł. Gdzie popełniłam błąd jako matka?

Elżbieta, 60 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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