Od zawsze wierzyłam, że rodzina to największa siła, jaką człowiek może posiadać. Po trudnych latach ciężkiej pracy, wychowywania dzieci i ciągłego liczenia każdego grosza, w końcu poczułam, że nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. Moje dzieci, Paweł i Zosia, były już dorosłe. Paweł od kilku lat pracował w dużej korporacji, przynajmniej tak mi się wydawało, a Zosia stawiała swoje pierwsze kroki w dorosłym życiu, pracując dorywczo i odkładając na wymarzone studia.

Postanowiłam spełnić marzenia

Wpadłam na pomysł, by zorganizować wielki, wspólny wyjazd. Wybrałam przepiękny, luksusowy kurort nad polskim morzem. To nie miały być zwykłe wczasy pod gruszą. Znalazłam przestronny apartament z widokiem na fale, z wyżywieniem i mnóstwem atrakcji, które miały nam wynagrodzić te wszystkie lata, kiedy nie stać nas było na wspólne wakacje.

Koszty były ogromne, ale ustaliliśmy jasny plan. Ja miałam pokryć połowę, a Paweł, jako ten rzekomo najlepiej zarabiający, zgodził się wziąć na siebie drugą połowę. Zosia miała jechać jako nasz gość honorowy, choć uparła się, że sama zapłaci za swoje drobne przyjemności na miejscu.

Byłam taka dumna. Czułam, że wychowałam wspaniałe, odpowiedzialne dzieci, które potrafią się zjednoczyć, by sprawić radość całej rodzinie. Każdego wieczoru przeglądałam zdjęcia piaszczystych plaż i wyobrażałam sobie, jak siedzimy razem na tarasie, słuchając szumu morza. To miało być nasze wielkie święto. Pierwsze wspólne wakacje na spokojnie, bez myślenia o wydatkach i obowiązkach.

Podobno miał wszystko pod kontrolą

Paweł zawsze uchodził za zaradnego chłopaka. Nosił eleganckie koszule, snuł opowieści o ważnych projektach i spotkaniach z klientami. Kiedy odwiedzał mnie w niedzielne popołudnia, zawsze roztaczał wokół siebie aurę sukcesu. Pytałam go czasem, czy nie jest zmęczony tym szybkim tempem, ale on tylko uśmiechał się szeroko i zapewniał, że wszystko ma pod absolutną kontrolą.

– Mamo, nie martw się o nic. Ten wyjazd to świetny pomysł. Należy ci się odpoczynek na najwyższym poziomie – mówił, popijając popołudniową herbatę w moim salonie. – Kiedy przyjdzie termin płatności zaliczki, po prostu wyślij mi numer konta ośrodka. Przeleję swoją część natychmiast.

Wreszcie byłam spokojna. Widziałam przecież, jak każdego ranka, gdy nocował u mnie z powodu przedłużających się remontów w jego wynajmowanym mieszkaniu, wstawał wcześnie, zakładał wyprasowaną koszulę, brał swoją skórzaną teczkę i wychodził, rzucając szybkie pożegnanie. Nie miałam najmniejszych powodów, by podejrzewać, że ta piękna fasada to tylko iluzja, domek z kart, który lada chwila miał runąć, grzebiąc pod sobą nasze marzenia i spokój.

W miarę jak zbliżał się ostateczny termin rezerwacji i wpłaty głównej kwoty, zaczęłam zauważać drobne, niepokojące sygnały. Paweł stał się nerwowy. Kiedy dzwoniłam, by porozmawiać o szczegółach wyjazdu – o tym, czy woli pokój z widokiem na wschód czy zachód słońca – zbywał mnie, tłumacząc się nawałem pracy. Jego wizyty stały się rzadsze, a z twarzy zniknął ten pewny siebie uśmiech.

– Paweł, czy wszystko w porządku w firmie? – zapytałam go podczas jednej z rzadkich rozmów telefonicznych. – Brzmisz jakby na przemęczonego.

– Tak, mamo, wszystko gra. Po prostu mamy zamknięcie kwartału. Jestem bardzo zajęty – odpowiadał szybko, niemal mechanicznie.

Zosia również wydawała się jakaś inna. Moja radosna, pełna energii córka stała się cicha i zgaszona. Kiedy pytałam, co się dzieje, mówiła, że to tylko stres związany ze studiami. Nie łączyłam tych dwóch faktów. Skupiłam się na planowaniu, na wybieraniu letniej garderoby i pakowaniu walizek w wyobraźni. Nie dostrzegałam, że nad naszą rodziną zbierają się ciemne chmury.

Obudziłam się w dzień zapłaty

Nadszedł wreszcie ten dzień. Właściciel apartamentu czekał na potwierdzenie przelewu. Usiadłam przed komputerem, zalogowałam się do swojego banku i wysłałam swoją połowę. Następnie zadzwoniłam do Pawła.

– Synku, wysłałam swoją część. Czekają na twój przelew, żeby ostatecznie potwierdzić rezerwację. Możesz to dzisiaj załatwić?

Po drugiej stronie zapadła głucha, przerażająca cisza. Słyszałam tylko jego ciężki oddech. Serce zaczęło mi mocniej bić.

– Paweł? Jesteś tam?

– Mamo... – Jego głos drżał, był ledwie szeptem. – Nie mogę tego zrobić. Nie mam tych pieniędzy.

Zamarłam. Jak to nie ma? Przecież zarabiał tak dobrze, obiecywał, że wszystko ma przygotowane.

– O czym ty mówisz? Miałeś odłożoną swoją część. Przecież tak się umawialiśmy. Jeśli masz jakieś chwilowe problemy, mogę założyć za ciebie, ale powiedz mi, co się dzieje.

– Nie rozumiesz, mamo. Ja nie mam pracy. Zostałem zwolniony pół roku temu.

Słowa uderzyły we mnie jak fizyczny cios. Pół roku? Przez sześć miesięcy codziennie wychodził z domu w garniturze? Gdzie w takim razie spędzał te wszystkie dni? Zaczęłam go pytać.

– Chodziłem do galerii handlowych, siedziałem w parkach, przesiadywałem w darmowych czytelniach – mówił, a z każdym słowem jego głos łamał się coraz bardziej. – Wstydziłem się przyznać. Myślałem, że szybko znajdę coś nowego, że nikt się nie zorientuje. Ale nikt nie odpowiadał na moje CV. Moje oszczędności stopniały w miesiąc. Musiałem opłacać czynsz, jedzenie, utrzymać pozory...

Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Mój dorosły syn oszukiwał mnie każdego dnia, patrząc mi prosto w oczy. Ale to nie był koniec rewelacji, które miały tego dnia zniszczyć mój świat.

Łzy córki bolały najbardziej

Kilkanaście minut później w moich drzwiach stanęła Zosia. Była zapłakana, jej twarz była czerwona od emocji. Weszła do środka, trzęsąc się na całym ciele.

– Zosiu, kochanie, co się stało? – podbiegłam do niej, zapominając na moment o rozmowie z Pawłem.

– To Paweł... – wyłkała, osuwając się na krzesło w przedpokoju. – Dzwonił do mnie przed chwilą. Powiedział ci?

Skinęłam głową, wciąż będąc w szoku.

– Powiedział ci o pieniądzach? – dopytywała, łkając.

– Tak, powiedział, że nie ma z czego zapłacić za wyjazd. Że stracił pracę.

Zosia podniosła na mnie wzrok pełen bólu i bezsilności.

– Mamo, on nie tylko nie ma na wyjazd. On zabrał wszystko, co miałam. Przez ostatnie miesiące pożyczał ode mnie pieniądze. Mówił, że to na jakiś super tajny projekt inwestycyjny, że odda mi z ogromnym zyskiem akurat przed wakacjami. Oddałam mu wszystkie oszczędności odłożone na dalsze studia. Wszystko, co zarobiłam przez ostatni rok. Obiecał, że dzięki temu na wakacjach będę mogła żyć jak księżniczka. A on to wszystko wydał... na swoje bieżące rachunki. Żebyś ty nie zauważyła, że jest bankrutem.

Świat zawirował mi przed oczami. Mój syn nie tylko mnie okłamywał. Wykorzystał ufność swojej młodszej siostry, ograbił ją z marzeń i ciężko zarobionych pieniędzy, tylko po to, by chronić swoje wybujałe ego i dumę. Zrobiło mi się niedobrze.

Rodzinne relacje legły w gruzach

Reszta dnia minęła jak w koszmarnym śnie. Musiałam zadzwonić do ośrodka i odwołać rezerwację. Moja zaliczka przepadła w całości zgodnie z regulaminem, zostawiając mnie z wielką wyrwą w domowym budżecie. Ale straty finansowe były niczym w porównaniu z tym, co stało się z naszą rodziną.

Paweł przyszedł wieczorem. Nie miał już na sobie eleganckiej koszuli, tylko pognieciony sweter. Unikał mojego wzroku, nie potrafił spojrzeć Zosi w oczy. Próbował przepraszać, tłumaczyć, że chciał dobrze, że wierzył, iż uda mu się z tego wyjść. Ale słowa nie miały już znaczenia. Zniszczył zaufanie, które budowaliśmy przez całe życie. Zostawił Zosię bez środków na start w dorosłość, a mnie z poczuciem ogromnej porażki wychowawczej.

Zamiast spokojnych spacerów brzegiem morza i rodzinnych kolacji o zachodzie słońca, czekało nas trudne, duszne lato w mieście, pełne napięć i żalu. Paweł musiał zrezygnować ze swojego wynajmowanego mieszkania i wrócić do mojego małego pokoju gościnnego, by móc powoli oddawać dług siostrze z jakichkolwiek dorywczych prac, które w końcu musiał podjąć.

Codziennie rano patrzę, jak wychodzi z domu. Tym razem nie ma przy sobie skórzanej teczki. Zakłada robocze buty i idzie na budowę, bo tylko tam znalazł zatrudnienie od zaraz. Nasze relacje to teraz tylko chłodne wymiany zdań. Oszustwo, którego się dopuścił, na zawsze zmieniło kształt naszej rodziny. Czasem zastanawiam się, czy kiedykolwiek zdołamy odbudować to, co zostało tak brutalnie zdeptane przez fałszywą dumę mojego syna.

Ewa, 56 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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