Zbliżały się moje czterdzieste urodziny, a ja czułam jedynie narastający niepokój. Każdego ranka, patrząc w lustro, widziałam kobietę, która zapomniała, jak to jest marzyć.

– Co ze mną nie tak? – pytałam cicho swoje odbicie, chociaż wiedziałam, że to pytanie bez odpowiedzi.

Moje życie zamieniło się w ciąg powtarzalnych, szarych dni. Praca, dom, wieczory spędzane przed telewizorem z kubkiem herbaty. Wszystko było zaplanowane, bezpieczne i przeraźliwie puste. Znajomi organizowali huczne imprezy z okazji swoich okrągłych rocznic, a ja na samą myśl o zdmuchiwaniu czterdziestu świeczek czułam gulę w gardle.

– Znowu będziesz sama? – dopytywała mama przez telefon.

– Mamo, nie każdy musi robić przyjęcie – odpowiadałam, choć w głębi duszy czułam żal. Nie chciałam świętować faktu, że czas przecieka mi przez palce.

Pewnego deszczowego wieczoru, przeglądając strony internetowe, natrafiłam na ofertę wyjazdu na Rodos. Zdjęcie przedstawiało błękitne morze, białe domki i antyczne ruiny skąpane w słońcu. Zanim zdążyłam racjonalnie przemyśleć swoją decyzję, kliknęłam przycisk rezerwacji. To był impuls, nagła potrzeba wyrwania się z dotychczasowej rzeczywistości.

– Zrobiłam to – szepnęłam do siebie, obserwując potwierdzenie rezerwacji na ekranie. – Jadę na grecką wyspę… sama.

Chciałam poczuć wiatr we włosach, usłyszeć szum fal i choć na chwilę zapomnieć o tym, że moje życie nie wygląda tak, jak to sobie kiedyś wymarzyłam. Kiedy wysiadłam z samolotu, uderzyło mnie gorące, greckie powietrze, pachnące solą i piniami. Z każdym oddechem czułam, jak napięcie gromadzone przez lata opuszcza moje ciało. Wynajęłam niewielki pokój w pensjonacie prowadzonym przez uśmiechniętą starszą Greczynkę. Przywitała mnie z szerokim uśmiechem, wręczając klucz do pokoju.

– Dziękuję… bardzo – odpowiedziałam z nieśmiałym uśmiechem, ciesząc się, że rozumie po angielsku.

Z balkonu miałam widok na rozpościerające się aż po horyzont morze. Pierwsze dni spędziłam na długich spacerach, pozwalając, by szum fal wyciszył gonitwę myśli w mojej głowie.

– Każdy krok po piasku to jak nowy początek – powiedziałam sobie, patrząc na ślady, które zostawiałam.

Ruiny i nowe początki

Czwartego dnia mojego pobytu postanowiłam zwiedzić ruiny starożytnego miasta Kamiros. Słońce prażyło niemiłosiernie, ale wędrówka wśród pozostałości dawnej cywilizacji dawała mi poczucie spokoju. Zastanawiałam się nad upływem czasu, nad tym, jak ludzkie problemy, które wydają się nam tak monumentalne, w perspektywie stuleci stają się jedynie prochem. Zapatrzona w rzeźbioną kolumnę, nie zauważyłam nierówności terenu. Potknęłam się o wystający kamień i zamachałam rękami, próbując złapać równowagę. Zanim zdążyłam upaść, czyjeś silne ramiona chwyciły mnie za łokcie.

– Uważaj, te kamienie pamiętają czasy, gdy ludzie chodzili tu w sandałach, a nie w nowoczesnych butach.

Usłyszałam głęboki, męski głos. Odwróciłam się i spojrzałam w oczy nieznajomego. Miał łagodne spojrzenie, delikatny uśmiech i zmarszczki od słońca w kącikach oczu. Był Polakiem, co w tym miejscu wydało mi się niezwykle zabawnym zbiegiem okoliczności.

– Dziękuję… naprawdę uratował mi pan skórę. – zaśmiałam się nerwowo, czując, jak serce bije mi szybciej.

– Artur. Nie jestem żadnym panem, tylko zbłąkanym turystą. Też przyjechałaś tu szukać odpowiedzi na pytania, których jeszcze nie zadałaś?

Zaskoczyła mnie jego przenikliwość. Rozmawialiśmy, spacerując wzdłuż starożytnych fundamentów.

– Czasem myślę, że jestem tu po to, żeby odnaleźć siebie – przyznałam cicho.

– To dobrze… bo ja też próbuję poskładać się na nowo – odpowiedział, patrząc gdzieś w dal.

Okazało się, że Artur również znalazł się na życiowym zakręcie. Po wielu latach intensywnej pracy korporacyjnej zrozumiał, że goni za sukcesem, który nie daje mu żadnej satysfakcji. Zostawił wszystko, by przez miesiąc podróżować po greckich wyspach i odnaleźć wewnętrzny spokój.

– Wiesz, czasem trzeba się zatrzymać, żeby zrozumieć, dokąd tak naprawdę się biegnie – powiedział, gdy zatrzymaliśmy się przy wykutej w kamieniu ławce.

– I nie bać się tego zatrzymania… – dodałam, siadając obok niego.

Kawa, która smakowała jak przeznaczenie

Zaproponował, żebyśmy usiedli w pobliskiej kawiarni. Zajęliśmy stolik na tarasie, z którego roztaczał się wspaniały widok na lazurową wodę. Zamówiliśmy tradycyjną grecką kawę parzoną w tygielku.

– Podobno trzeba ją pić powoli, żeby delektować się chwilą – powiedział, podając mi filiżankę.

– To chyba coś dla mnie… muszę nauczyć się być tu i teraz – odpowiedziałam, patrząc na wirującą pianę.

Rozmowa płynęła tak naturalnie, jakbyśmy znali się od lat. Opowiadałam mu o moich obawach związanych z upływającym czasem, o samotności i poczuciu, że przegapiłam coś ważnego.

– Wiesz, Krystyno, ja myślę, że czas nie ucieka. On po prostu płynie, a my mamy wybór, czy będziemy z nim walczyć, czy pozwolimy mu nieść nas ku nowym brzegom. Czterdzieści lat to nie koniec. To moment, w którym masz już wystarczająco dużo mądrości, by wiedzieć, czego naprawdę chcesz.

Jego słowa podziałały na mnie kojąco.

– Może masz rację… Może to właśnie teraz jest mój początek – uśmiechnęłam się, czując, jak coś we mnie pęka, a na jego miejsce pojawia się ciepło.

– Zobaczysz. Ta wyspa jeszcze cię zaskoczy – mrugnął porozumiewawczo.

Spędziliśmy razem resztę popołudnia, a potem umówiliśmy się na następny dzień. Każde kolejne spotkanie utwierdzało mnie w przekonaniu, że to nie jest zwykła wakacyjna znajomość. Odkrywaliśmy urokliwe zakątki wyspy, jedliśmy oliwki prosto z targu, śmialiśmy się do łez, gubiąc się w wąskich uliczkach miasta Rodos.

– Wiesz, że właśnie tu, w tej uliczce, zgubiłam się pierwszy raz? – śmiał się Artur, prowadząc mnie przez labirynt kamiennych murów.

– A może to wyspa nas tu sprowadziła, żebyśmy się odnaleźli – odparłam, czując, że to wszystko jest jakieś magiczne.

Z Arturem wszystko wydawało się proste i pełne barw. Moje czterdzieste urodziny, które spędziliśmy na plaży, obserwując zachód słońca, były najpiękniejszym dniem w moim życiu.

– Życzę ci, żebyś nigdy nie zapomniała, jak to jest marzyć – powiedział, wręczając mi muszlę, którą znalazł na brzegu.

– I żebyśmy już zawsze byli razem – dodałam, przytulając się do niego.

Nie czułam już lęku. Czułam wdzięczność.

Powrót do portu, który połączył nasze serca

Kiedy nadszedł czas powrotu do Polski, oboje wiedzieliśmy, że to nie jest koniec naszej historii. Wymieniliśmy się numerami telefonów, choć żadne z nas nie potrzebowało gwarancji w postaci cyfr. Więź, która narodziła się pod greckim niebem, była silniejsza niż odległość dzieląca nasze rodzinne miasta.

– Będę tęsknił – powiedział na lotnisku, ściskając moją dłoń.

– Ja też… ale wiem, że to dopiero początek – odpowiedziałam, patrząc mu głęboko w oczy.

Codzienne rozmowy, weekendowe spotkania, wspólne plany. Artur wprowadził do mojego życia radość, której tak bardzo mi brakowało. Okazało się, że miłość nie pyta o metrykę. Przychodzi wtedy, gdy jesteśmy gotowi otworzyć na nią serce. Rok później znów staliśmy w tym samym porcie na Rodos. Tym razem jednak nie byłam samotną kobietą szukającą ucieczki. Wybraliśmy się tu z Arturem w naszą podróż poślubną.

– Krystyno, chcę być z tobą na dobre i na złe, tu i wszędzie – powiedział Artur, patrząc na mnie z czułością.

Patrząc w oczy Artura, wiedziałam, że moje życie dopiero się zaczyna. Czterdzieste urodziny nie były końcem mojej młodości. Były początkiem mojego prawdziwego życia.

Nowe życie, nowa ja

Na wyspie zostaliśmy jeszcze kilka dni. Rankiem wychodziliśmy na plażę, siedzieliśmy w milczeniu, słuchając szumu fal. Były momenty, gdy żadne słowa nie były potrzebne. Wystarczyła obecność, dotyk dłoni, spojrzenie. Czułam, że właśnie takie drobiazgi budują szczęście na nowo. Powrót do Polski nie był już powrotem do pustki i rutyny. Każdy poranek zaczynał się od wspólnej kawy i rozmów o planach na dzień. Nawet codzienne obowiązki nabrały innego wymiaru. Razem potrafiliśmy wyczarować święto z najzwyklejszego wieczoru.

– Pamiętasz, jak bałaś się czterdziestki? – drażnił się Artur, kiedy przygotowywaliśmy kolację.

– Teraz wiem, że to był początek najlepszej przygody – odpowiadałam, śmiejąc się z własnych dawnych obaw.

Dziś, gdy mijam swoje odbicie w lustrze, widzę kobietę, która znowu potrafi marzyć. Czuję spokój, wdzięczność i radość z każdego dnia. Wiem, że czas nie jest wrogiem, lecz sprzymierzeńcem, który prowadził mnie do tego miejsca. I choć droga była długa i pełna niepewności, wiem, że warto było zaryzykować.

– Chodź, zaczynamy kolejny dzień – mówi Artur, stając w drzwiach z kubkiem kawy.

– Już idę… i nie zamierzam się zatrzymywać – odpowiadam z uśmiechem.

Krystyna, 41 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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