To miał być kolejny samotny miesiąc w wielkim, pustym domu. Słowa mojej siostry bolały bardziej niż zwykle, a tęsknota za mężem dławiła mnie w gardle. Kiedy organizowałam urodziny mamy, nie spodziewałam się, że ten jeden czerwcowy wieczór całkowicie odmieni moje życie i zamknie usta wszystkim, którzy we mnie wątpili.

Bałam się mu powiedzieć

Dom był piękny, przestronny i przeraźliwie cichy. Kiedy Gabriel wyjeżdżał, zabierał ze sobą całą energię tego miejsca. Mój mąż był wybitnym menadżerem sportowym, a jego praca wymagała ciągłych podróży. Zazwyczaj były to kilkutygodniowe wyjazdy, do których zdążyłam się już przyzwyczaić. Tym razem jednak kontrakt wymagał od niego obecności na innym kontynencie przez całe dziewięć miesięcy. Zgodziłam się na to, wspierałam go, bo wiedziałam, jak bardzo kocha to, co robi. Sama zrezygnowałam z pracy zawodowej tuż po ślubie. Gabriel zarabiał wystarczająco dużo, a ja mogłam skupić się na prowadzeniu domu i wspieraniu go w jego wymagającej karierze.

Jednak z każdym tygodniem jego nieobecności czułam się coraz gorzej. Spacerując po parku, mijałam moje przyjaciółki. Widziałam, jak kłócą się ze swoimi mężami o drobnostki, o to, kto ma wynieść śmieci albo gdzie pojadą na urlop. A potem widziałam, jak się godzą, jak spacerują trzymając się za ręce. Oddałabym wszystko za taką zwykłą, domową kłótnię. Oddałabym wszystko, żeby Gabriel po prostu tu był. Nasze rozmowy telefoniczne stawały się coraz krótsze. Różnica czasu i jego napięty grafik sprawiały, że często wymienialiśmy tylko zdawkowe wiadomości. Brakowało mu czasu na długie połączenia wideo, a ja nie chciałam dokładać mu zmartwień.

Najbardziej jednak bolało mnie to, o czym bałam się mu powiedzieć. Pragnęłam dziecka. Chciałam, żeby ten wielki dom wypełnił się śmiechem i tupaniem małych stóp. Zatrzymywałam to marzenie głęboko w sobie, w obawie, że w obecnej sytuacji Gabriel uzna to za absurd. Jak mieliśmy założyć rodzinę, skoro on żył na walizkach? Jedyną osobą, która znała moją tajemnicę, był mój starszy brat, Igor. Byliśmy ze sobą bardzo zżyci, a co ciekawe, to właśnie Igor poznał mnie z Gabrielem, ponieważ od lat byli najlepszymi przyjaciółmi. Igor zawsze mnie wysłuchał, pocieszył i nigdy nie oceniał.

Zaciskałam zęby

Niestety, reszta mojej rodziny nie była tak wyrozumiała. Moja starsza siostra Monika i jej mąż Franciszek od samego początku patrzyli na mój związek z dystansem. Uważali, że powinnam wybrać stabilizację i kogoś, kto pracuje od ósmej do szesnastej. Mieli nawet idealnego kandydata. Był nim Bartek, wieloletni przyjaciel Franciszka. Monika nie przepuszczała żadnej okazji, żeby wspomnieć o tym, jak wspaniale ułożyło się życie Bartka.

Zawsze powtarzała, że mogłam być na miejscu jego żony. Że miałabym teraz męża codziennie w domu, ułożone życie i gromadkę wspaniałych dzieci. Jej słowa trafiały w najczulsze punkty, potęgując moją samotność i ukryte pragnienie macierzyństwa. Kiedy Gabriel wyjechał na ten najdłuższy, dziewięciomiesięczny kontrakt, złośliwości ze strony Moniki i Franciszka przybrały na sile. Traktowali jego nieobecność jako dowód na to, że mieli rację. Ja z kolei zaciskałam zęby, próbując nie pokazywać, jak bardzo ich komentarze mnie ranią.

Zignorowałam tę uwagę

Nadszedł czerwiec, a wraz z nim urodziny naszej mamy. Tradycją stało się, że organizowałam je w naszym ogrodzie. Gabriel zawsze dbał o to, by trawnik wyglądał perfekcyjnie, a ja uwielbiałam przygotowywać dekoracje i poczęstunek. Tym razem jednak robiłam to wszystko z ogromnym trudem. Byłam wyczerpana ciągłą tęsknotą i świadomością, że przed nami jeszcze długie miesiące rozłąki. Goście zaczęli zjeżdżać się w sobotnie popołudnie. Dzień był słoneczny, ale w moim sercu panował chłód. Monika i Franciszek zjawili się jako jedni z pierwszych. Ledwie zdążyłam przyjąć od nich kwiaty dla mamy, a moja siostra już lustrowała wzrokiem przygotowane stoły i eleganckie namioty chroniące przed słońcem.

— No proszę, trzeba przyznać, że chociaż przyjęcie wygląda imponująco — powiedziała Monika, uśmiechając się z wyższością. — Przynajmniej tyle masz z tych ciągłych wyjazdów. Dzięki portfelowi Gabriela możesz udawać idealną panią domu, szkoda tylko, że w tym domu jesteś zupełnie sama.

Zignorowałam tę uwagę, chociaż czułam, jak policzki pieką mnie z gniewu. Podeszłam do mamy, która właśnie dotarła z moim ojcem. Przez chwilę łudziłam się, że chociaż ona okaże mi trochę zrozumienia. Niestety, napięta atmosfera szybko udzieliła się wszystkim.

Zostałam zupełnie sama

Z biegiem godzin sytuacja przy stole stawała się coraz trudniejsza do zniesienia. Próbowałam być dobrą gospodynią, podawałam kolejne dania, uśmiechałam się, ale w środku rozsypywałam się na kawałki. Moja mama, zamiast cieszyć się swoim świętem, wpatrywała się we mnie ze zmartwieniem, które szybko przerodziło się w serię gorzkich wyrzutów.

— Magdusiu, ty w ogóle nie masz w sobie życia — zaczęła mama, odstawiając filiżankę na spodek. — Monika ma rację. Jesteś taka przygaszona. Czy to naprawdę jest małżeństwo? Mąż na drugim końcu świata, a ty tu usychasz z tęsknoty.

— Mamo, proszę cię, to nie jest odpowiedni moment — odpowiedziałam cicho, starając się nie podnosić głosu przy gościach.

— A kiedy jest odpowiedni moment? — wtrącił się Franciszek, poprawiając mankiety swojej koszuli. — Bartek właśnie wziął z żoną i dziećmi domek w górach na długi weekend. Codziennie są razem. Widzisz, Magda? Trzeba było myśleć o przyszłości, a nie o zagranicznych wojażach.

Spojrzałam błagalnie na Igora, licząc, że jak zawsze stanie w mojej obronie i rozładuje sytuację jakimś żartem. Mój brat jednak od dłuższego czasu nerwowo spoglądał na ekran telefonu. W końcu wstał od stołu.

— Przepraszam was najmocniej, ale muszę na chwilę znikać — powiedział, wyraźnie zaaferowany. — Wypadła mi bardzo pilna sprawa. Wrócę najszybciej, jak to możliwe.

Zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, odwrócił się i poszedł w stronę wyjścia z ogrodu. Zostałam zupełnie sama, wystawiona na celownik mojej rodziny, bez jedynego sprzymierzeńca.

Zamurowało mnie

Czas mijał, a komentarze stawały się coraz bardziej bezpośrednie i bolesne. Próbowałam zmieniać temat, wypytywać o zdrowie ojca, o plany wakacyjne Moniki, ale wszystko ostatecznie wracało do mojego samotnego życia. Franciszek uśmiechał się pod nosem, krojąc ciasto.

— Powiem ci szczerze, Magda, że nigdy nie zrozumiem twojego wyboru — zaczął znowu mój szwagier. — Miałaś szansę związać się z naprawdę porządnym facetem. Takim, na którym można polegać, który jest na miejscu i buduje prawdziwy dom. A ty wybrałaś życie w złotej klatce.

Czułam, że dłużej tego nie zniosę. Moja cierpliwość osiągnęła granicę.

— Przestańcie w końcu! — Podniosłam głos, a przy stole zapadła nagła cisza. — Moje małżeństwo to moja sprawa. Gabriel ciężko pracuje, realizuje się, a ja go w tym wspieram. Jesteśmy szczęśliwi!

Monika prychnęła cicho i założyła ręce na piersi. Jej wzrok był zimny i oceniający.

— Szczęśliwi? — zapytała drwiąco. — Spójrz na siebie w lustro. Jesteś cieniem dawnej Magdy. Prawda jest taka, że poleciałaś tylko na jego ładną buźkę i ogromne pieniądze. Zobaczyłaś światowego menadżera i straciłaś głowę. I powiedz mi, co ci teraz z tych pieniędzy przyszło? Co z tego masz, skoro siedzisz tu zupełnie sama, na własne życzenie?

Zamurowało mnie. Z oczu popłynęły mi łzy bezsilności. Chciałam wykrzyczeć jej prosto w twarz, jak bardzo się myli, jak bardzo kocham mojego męża i jak strasznie za nim tęsknię. Otworzyłam usta, ale nie zdążyłam wydobyć z siebie żadnego dźwięku.

Zapadła grobowa cisza

— Dziękuję za komplement odnośnie mojej urody. To bardzo miłe z twojej strony, Monika. — Ten głęboki, spokojny głos sprawił, że serce podeszło mi do gardła.

Wszyscy przy stole zamarli i odwrócili głowy w stronę bramki wejściowej do ogrodu. Stał tam. Mój mąż. Zmęczony długą podróżą, w prostej koszuli, z delikatnym zarostem, ale uśmiechający się w ten swój charakterystyczny, pewny siebie sposób. Tuż za nim stał zadowolony z siebie Igor. Nie mogłam w to uwierzyć. Miał wrócić dopiero za trzy miesiące. To musiał być jakiś dziwny sen. Wstałam powoli z krzesła, trzęsąc się na całym ciele, jakbym widziała go po raz pierwszy w życiu.

Gabriel ruszył w stronę stołu, nie odrywając wzroku od mojej siostry i jej męża.

— Muszę jednak coś sprostować — kontynuował, stając tuż za moim krzesłem i kładąc dłoń na moim ramieniu. Jego dotyk był ciepły i prawdziwy. — Nie chciałbym zawstydzać Franciszka, bo to na pewno świetny facet, ale jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebowała wsparcia finansowego, Moniko, po prostu mi powiedz. Dla mnie to żaden problem. Proszę cię jednak o jedno. Nigdy więcej nie obrażaj mojej żony, a już na pewno nie w mojej obecności i nie w naszym domu.

Zapadła grobowa cisza. Franciszek zaczerwienił się po same uszy, a Monika spuściła wzrok, nie potrafiąc znaleźć odpowiednich słów. Igor, próbując rozładować napięcie, podszedł bliżej i wzruszył ramionami.

— No co? — rzucił beztrosko, sięgając po kawałek ciasta z półmiska. — Ktoś musiał go odebrać z lotniska. Przecież nie mogłem pozwolić, żeby błąkał się sam po mieście.

Oprzytomniałam. Rzuciłam się w ramiona Gabriela, wciskając twarz w jego klatkę piersiową. Trzymałam go tak kurczowo, jakby zaraz miał znowu zniknąć. Pachniał lotniskiem, swoimi ulubionymi perfumami i domem. Płakałam, ale tym razem były to łzy czystego, obezwładniającego szczęścia. Mimo tej radości, z tyłu głowy pulsowała bolesna świadomość, że ten moment potrwa krótko. Że niedługo znów będę musiała patrzeć, jak pakuje walizki.

Nie mogłam złapać tchu

Kiedy w końcu trochę się uspokoiłam, Gabriel usiadł przy stole, przyciągając mnie do siebie tak, bym mogła opierać się o jego ramię. Mój ojciec, który do tej pory przysłuchiwał się wszystkiemu w milczeniu, odchrząknął nerwowo.

— Dobrze cię widzieć, synu — powiedział ostrożnie. — Ale powiedz nam, co dalej? Na jak długo udało ci się wyrwać? Kiedy masz kolejny wyjazd?

Spojrzałam na Gabriela ze smutkiem w oczach, przygotowując się na odpowiedź. Wiedziałam, że pewnie wpadł tylko na kilka dni z okazji urodzin mamy. Gabriel uśmiechnął się szeroko i spojrzał mi prosto w oczy z czułością, jakiej dawno u niego nie widziałam.

— Właśnie dlatego tutaj jestem — oświadczył ze spokojem, po czym przeniósł wzrok na moich rodziców, a ostatecznie na zszokowaną Monikę. — Przerwałem obecny wyjazd i zakończyłem ten projekt wcześniej. Zaproponowano mi nowe stanowisko. Tutaj, na miejscu. Zero ciągłych wyjazdów, zero miesięcy spędzonych w hotelach. Będę wracał do domu każdego dnia, z biura oddalonego o dwadzieścia minut stąd.

Cisza przy stole stała się jeszcze głębsza, jeśli to w ogóle było możliwe. Nie mogłam złapać tchu. To było dokładnie to, o czym marzyłam od lat.

— Obawiam się, że trochę cię to zmartwi, Moniko — dodał Gabriel, widząc dziwny, głupi uśmieszek błąkający się po twarzy mojej siostry, która chyba liczyła, że jego kariera właśnie legła w gruzach. — To stanowisko w głównym zarządzie. Wynagrodzenie będzie jeszcze lepsze niż do tej pory. Więc jeśli Magda nadal nie będzie miała ochoty pracować zawodowo, absolutnie nie będzie musiała tego robić. Będziemy żyli dokładnie tak, jak chcemy. Razem.

Monika otworzyła usta, ale nie wydobyła z siebie ani jednego słowa. Franciszek nagle zainteresował się wzorem na obrusie. Mój ojciec odetchnął z wyraźną ulgą, a mama w końcu uśmiechnęła się szczerze. Ja wciąż nie mogłam uwierzyć we własne szczęście. Siedziałam tam, w ramionach mojego męża, czując, jak ogromny ciężar z ostatnich miesięcy nagle spada mi z barków. Cały ból, cała tęsknota i wszystkie wylane łzy przestały mieć jakiekolwiek znaczenie.

Spojrzałam na niego oszołomiona

Gabriel pochylił się w moją stronę i zbliżył usta do mojego ucha.

— Teraz, skoro nigdzie się już nie wybieram — szepnął tak cicho, by nikt inny nie usłyszał — będziemy mogli wreszcie poważnie pomyśleć o powiększeniu naszej rodziny.

Spojrzałam na niego całkowicie oszołomiona. Nigdy nie odważyłam się poruszyć tego tematu z obawy przed jego reakcją. Skąd wiedział? Podniosłam wzrok i spojrzałam na drugą stronę stołu. Igor stał tam z szerokim uśmiechem na twarzy i po prostu puścił do mnie oko. Mój wspaniały, dyskretny brat musiał odbyć z nim bardzo poważną rozmowę podczas tej drogi z lotniska, a może i znacznie wcześniej.

Uścisnęłam dłoń Gabriela pod stołem, czując, że właśnie zaczyna się najpiękniejszy rozdział w moim życiu. Rozdział, w którym nie było już miejsca na puste ściany, samotne wieczory i złośliwe komentarze ludzi, którzy nic nie rozumieli.

Magda, 31 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

