Stałam przy oknie w kuchni, ukradkiem ocierając łzę, która spłynęła mi po policzku. Patrzyłam, jak z podjazdu obok wyjeżdża błyszczące auto, a nasz sąsiad z szerokim uśmiechem macha nam na pożegnanie, ruszając na swoje luksusowe wakacje. Czułam w klatce piersiowej dławiący ciężar, poczucie ogromnej niesprawiedliwości i zwykłego, ludzkiego wstydu, że my nie potrafimy zapewnić sobie nawet ułamka takiego życia. To miał być kolejny szary dzień pełen zmartwień, ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak bardzo pozory potrafią mylić i jak cenny jest spokój, którego nie da się kupić za żadne pieniądze.

Kiedy zza płotu wieje wielkim światem

Nasz dom to niewielki, stary budynek typu bliźniak, który odziedziczyliśmy po dziadkach Rafała. Zawsze powtarzaliśmy sobie, że to nasze własne miejsce na ziemi, nasz azyl. Jednak od kilku lat, odkąd drugą połowę bliźniaka kupił Tomasz, nasze poczucie bezpieczeństwa zaczęło maleć, ustępując miejsca rosnącym kompleksom. Tomasz był uosobieniem sukcesu. Zawsze nienagannie ubrany, z głośnym, pewnym siebie śmiechem. Jego część podwórka zamieniła się w nowoczesny taras z designerskimi meblami, a na podjeździe co kilkanaście miesięcy pojawiał się nowy, lśniący samochód.

Tego konkretnego poranka kroiłam chleb na śniadanie, spoglądając przez okno. Tomasz znosił do bagażnika ogromne, markowe walizki. Miał na sobie lnianą koszulę i okulary przeciwsłoneczne, które wyglądały, jakby kosztowały więcej niż nasza miesięczna pensja. Szykował się do wyjazdu na Bali. Przez ostatnie dwa tygodnie nie mówił o niczym innym. Za każdym razem, gdy spotykaliśmy się przy płocie, rzucał anegdotami o rajskich plażach, wynajętych willach z basenem i egzotycznych owocach.

– To będzie niesamowita przygoda – mówił zaledwie wczoraj, opierając się o naszą starą, drewnianą furtkę. – Zarezerwowałem nam prywatnego przewodnika. Czasem trzeba po prostu odciąć się od tej szarej rzeczywistości i zaszaleć. Żyje się tylko raz, prawda?

Kiwałam wtedy głową z uprzejmym uśmiechem, choć w środku wszystko we mnie krzyczało. Czułam się mała i nic niewarta. Kiedy wróciłam do domu, usiadłam przy stole i po prostu schowałam twarz w dłoniach. Rafał podszedł do mnie powoli i położył mi dłonie na ramionach.

– Przestań się dręczyć – powiedział cicho, próbując dodać mi otuchy. – Każdy żyje tak, jak potrafi.

– Ale my nawet nie żyjemy, my tylko próbujemy przetrwać do pierwszego – odpowiedziałam łamiącym się głosem. – Czy robimy coś nie tak? Oboje ciężko pracujemy, a ciągle brakuje nam pieniędzy.

Rafał milczał, bo oboje znaliśmy prawdę. Jego zakład pracy przechodził trudności i od miesięcy nie było mowy o jakichkolwiek premiach, a moja pensja w lokalnej administracji z ledwością pokrywała rosnące rachunki za prąd i ogrzewanie.

Rozbite skarbonki i anulowane rezerwacje

Naszym największym marzeniem na ten rok był krótki, pięciodniowy wyjazd nad polskie morze. Nie chcieliśmy luksusów, tylko małego pokoju w pensjonacie, gdzieś na obrzeżach Władysławowa. Od stycznia wrzucaliśmy do szklanego słoika z napisem „Morze” każdy zaoszczędzony grosz. Odmawialiśmy sobie wyjść do kawiarni, zrezygnowaliśmy z nowych ubrań. Słoik powoli się zapełniał, a my wieczorami planowaliśmy spacery po plaży.

Niestety, los miał wobec nas zupełnie inne plany. Dwa tygodnie przed planowanym urlopem nasza wysłużona pralka wydała z siebie przeraźliwy zgrzyt, po czym zalała całą podłogę w łazience. Pamiętam ten wieczór doskonale. Zbieraliśmy wodę starymi ręcznikami, a Rafał próbował zdiagnozować usterkę.

– Silnik i bęben – oznajmił w końcu, siadając na mokrych płytkach z wyrazem całkowitego zrezygnowania na twarzy. – Naprawa wyniesie prawie tyle, co nowy sprzęt. Nie dam rady tego sam poskładać.

Spojrzeliśmy na siebie, a potem oboje pomyśleliśmy o tym samym. O szklanym słoiku w sypialni. Następnego dnia poszłam do sklepu po nową, najtańszą pralkę, płacąc banknotami, które jeszcze wczoraj pachniały dla mnie morską bryzą i goframi. Wieczorem musiałam zadzwonić do pensjonatu.

– Bardzo mi przykro, ale musimy odwołać naszą rezerwację – mówiłam do słuchawki, starając się, by mój głos nie drżał. – Rozumiem, w takich sytuacjach przepada jednak zadatek – odpowiedziała sucho właścicielka. – Wiem. Dziękuję. Do widzenia.

Odłożyłam telefon i poczułam, jak ogarnia mnie kompletna pustka. Właśnie dlatego słowa Tomasza o Bali bolały tak bardzo. On nie musiał martwić się o zepsutą pralkę czy cieknący kran. Dla niego świat był placem zabaw, a dla nas niekończącym się torem przeszkód.

Moja ucieczka w mąkę i cukier

Każdy ma jakiś sposób na radzenie sobie ze smutkiem. Dla mnie od zawsze było to pieczenie. Kiedy świat dookoła wydawał się zbyt przytłaczający, zamykałam się w naszej małej, ciasnej kuchni. Odmierzanie proporcji, przesiewanie mąki, wyrabianie ciasta – to wszystko dawało mi poczucie kontroli, którego tak bardzo brakowało mi w prawdziwym życiu. Zapach cynamonu, wanilii i pieczonych jabłek sprawiał, że przez chwilę czułam się bezpieczna.

Zbliżał się doroczny, sąsiedzki festyn organizowany na pobliskim skwerze. Zwykle mieszkańcy przynosili coś od siebie, a ja, nie chcąc wydawać pieniędzy na gotowe przekąski, postanowiłam upiec to, co wychodziło mi najlepiej. Przygotowałam tradycyjną tartę z malinami z naszego małego ogródka oraz puszyste ciasto drożdżowe z kruszonką, z przepisu mojej prababci. Wyrabiając ciasto, całą swoją frustrację przelewałam w dłonie. Gniotłam sprężystą masę, wyobrażając sobie białe piaski na Bali, nowy samochód sąsiada i ten jego protekcjonalny uśmiech.

– Pachnie niesamowicie – powiedział Rafał, stając w progu kuchni. Uśmiechnął się do mnie ciepło. – Jesteś w tym naprawdę świetna, wiesz?

– To tylko zwykłe ciasto – rzuciłam lekko, wycierając dłonie w fartuch. – Przynajmniej nie pójdziemy na festyn z pustymi rękami.

Nie spodziewałam się, że te dwa wypieki przyniosą cokolwiek poza pełnymi brzuchami naszych znajomych z sąsiedztwa. Jednak to popołudnie miało okazać się początkiem czegoś, co powoli odmieni naszą codzienność.

Niespodziewany obrót spraw

Festyn był skromny, ale pełen uśmiechniętych twarzy. Rozstawiono drewniane stoły, na których każdy kładł swoje potrawy. Postawiłam moje blachy z ciastami na samym brzegu, nie chcąc rzucać się w oczy. Usiedliśmy z Rafałem na ławce, popijając domową lemoniadę. Minęło zaledwie pół godziny, kiedy zauważyłam zamieszanie przy stole z jedzeniem. Kobieta w średnim wieku, pani Helena, która prowadziła niewielką, bardzo popularną kawiarnię w centrum naszego miasteczka, głośno dopytywała o coś innych sąsiadów.

– Czyje to jest? Kto upiekł tę tartę? – słyszałam jej głos z drugiego końca skweru.

Spojrzałam na Rafała w panice.

– Może maliny były zbyt kwaśnie? – szepnęłam przerażona.

Podeszłam ostrożnie w stronę stołu.

– Przepraszam, to moje – powiedziałam niepewnie. – Czy coś jest nie tak?

Pani Helena odwróciła się do mnie gwałtownie. Jej oczy błyszczały.

– Nie tak? Moja droga, to jest poezja! Dawno nie jadłam tak doskonałego, kruchego ciasta. Kruszonka na drożdżowym też rozpływa się w ustach. Czy ty pieczesz zawodowo?

– Nie, skądże – zarumieniłam się po same uszy. – To tylko domowe przepisy. Lubię to robić po pracy.

– Posłuchaj mnie uważnie – powiedziała, podchodząc bliżej. – Od tygodni szukam kogoś, kto mógłby dostarczać do mojej kawiarni prawdziwe, domowe wypieki. Moi klienci mają dość sztucznych, zamrożonych ciast z wielkich hurtowni. Czy byłabyś w stanie upiec mi trzy takie blachy na najbliższy wtorek? Oczywiście za odpowiednią stawkę, zapłacę za składniki i twoją pracę.

Stałam jak wmurowana. Spojrzałam na Rafała, który zdążył już do mnie podejść. Na jego twarzy malowała się ogromna duma. – Z przyjemnością – odpowiedziałam, a moje serce zabiło mocniej. – Dam radę.

To był mały krok, zaledwie obietnica dodatkowych, skromnych pieniędzy. Ale dla mnie znaczyło to więcej, niż mogłabym opisać słowami. Ktoś docenił moją pracę. Ktoś zauważył w moich dłoniach wartość. Wracaliśmy do domu z pustymi blachami, trzymając się za ręce. Po raz pierwszy od wielu miesięcy czułam w sobie iskierkę nadziei.

Szokujący widok w deszczowy wtorek

Cieszyłam się, że moja działalność powoli się rozwijała, a wypieki cieszyły się w kawiarni dużą popularnością. Któregoś deszczowego dnia miałam zanieść do kawiarni pani Heleny kolejną porcję ciasta. Zapakowałam pachnące wypieki w specjalne tekturowe pudełka i wyszłam na zewnątrz. Na dworze złapała mnie sąsiadka. Zaczęłyśmy chwilę rozmawiać, gdy w tym samym momencie obok nas podjechał niewielki, szary samochód, z którego w pośpiechu wysiadł... Tomasz. Nie miał na sobie lnianej koszuli. Był ubrany w stary, wyciągnięty dres, a jego twarz była blada i zmęczona. Nie było na niej śladu po uśmiechu człowieka sukcesu. Schylił głowę i przeszedł koło nas szybko, jakby chciał być niewidoczny.

– Myślałam, że jest na wakacjach na Bali – powiedziałam na głos.

– Ależ co ty mówisz. Od dawna ma poważne problemy finansowe. Jego żona ostatnio w sklepie się wygadała, że nie stać ich na nic, jak odrzucało jej wszystkie transakcje.

Wtedy zrozumiałam, że ten cały luksus, te egzotyczne opowieści i drogie ubrania były tylko piękną, błyszczącą fasadą. Za nią krył się dramat, długi, nieprzespane noce i ucieczka przed problemami, które ostatecznie i tak go dogoniły. Bali było kłamstwem. Cały czas udawał przed wszystkimi wkoło, że jedzie na wymarzone wakacje.

Prawdziwe bogactwo, którego nie widać na pierwszy rzut oka

Wieczorem, gdy Rafał wrócił z pracy, opowiedziałam mu o wszystkim, czego byłam świadkiem. Słuchał w milczeniu, z wyrazem ogromnego zdziwienia na twarzy.

– Niesamowite – powiedział w końcu, kręcąc głową. – Zawsze mu zazdrościłem tej beztroski. Tego, że niczym się nie przejmuje.

– A jednak pozory mylą – dokończyłam cicho.

Spojrzeliśmy na nasz salon. Na starą kanapę, którą kupiliśmy na wyprzedaży, na telewizor, który miał już swoje lata, i na stół, przy którym właśnie jedliśmy prostą kolację. Nagle to wszystko przestało wyglądać biednie. Zaczęło wyglądać na bezpieczne. Nie musimy nikogo udawać ani okłamywać sąsiadów. Doceniłam naszą prostą, uczciwą rzeczywistość. Dostawa ciast do pani Heleny okazała się ogromnym sukcesem. Dwa razy w tygodniu piekłam dla niej tarty i serniki. Zarabiałam dodatkowe pieniądze – nie były to kwoty, które pozwoliłyby nam polecieć na Bali, ale wystarczyły, byśmy powoli zaczęli odbudowywać naszą poduszkę finansową w słoiku z napisem „Morze”.

Pewnego ciepłego, letniego wieczoru wyszliśmy z Rafałem do naszego małego ogrodu. Rozłożyliśmy stary, wełniany koc na trawie. Miałam ze sobą termos z herbatą malinową i resztkę ciasta, które nie zmieściło się do zamówienia. Obok nas szumiał stary dąb, a na niebie pojawiały się pierwsze gwiazdy. Za płotem panowała głucha cisza. Dom Tomasza był ciemny i pusty. Podobno wystawił go na sprzedaż, by spłacić wierzycieli, i wyprowadził się do teściów. Oparłam głowę na ramieniu męża.

– Dobrze nam tu, prawda? – zapytał cicho Rafał, obejmując mnie ramieniem.

– Najlepiej na świecie – odpowiedziałam, czując głęboki, niczym niezmącony spokój.

Zrozumiałam, że nie ma sensu patrzeć na innych i mierzyć własnej wartości cudzą miarą. Życie na pokaz kosztuje zbyt wiele, a prawdziwe szczęście najczęściej nie błyszczy w blasku fleszy ani w promieniach słońca na egzotycznych wyspach. Ono pachnie cynamonem, ma smak gorącej herbaty pitej na starym kocu i twarz człowieka, który kocha cię nawet wtedy, gdy na koncie zostają wam ostatnie grosze.

Ewa, 35 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

