Całe życie uważałam, że w moim wieku jedyne, na co można czekać, to kolejna wizyta listonosza i nudne popołudnia przed telewizorem. Moja codzienność była ułożona, bezpieczna i potwornie szara, aż do tego jednego, zwyczajnego czwartku. Wystarczyła chwila nieuwagi, rozsypane owoce i spojrzenie pełne ciepła, które po latach obudziło we mnie dawno zapomnianą radość życia.

Mój poukładany, choć nieco samotny świat

Zanim opowiem o tym czwartkowym poranku, musicie zrozumieć, jak wyglądało moje życie. Po przejściu na emeryturę mój świat skurczył się do rozmiarów niewielkiego mieszkania na drugim piętrze i kilku pobliskich uliczek. Moja córka, Ania, była wiecznie zajęta swoimi sprawami. Pracowała w dużej firmie, ciągle biegała z telefonem przy uchu i choć dzwoniła do mnie regularnie, nasze rozmowy przypominały raczej raporty z wykonanych zadań.

– Mamo, pamiętaj o opłatach za czynsz. I błagam cię, wyjdź gdzieś w końcu – powiedziała mi przez telefon tamtego ranka, w pośpiechu szukając kluczyków do samochodu. – Sąsiadka mówiła mi, że na osiedlu działa wspaniały klub dla seniorów. Mają zajęcia z makramy i wieczorki poetyckie. Nie możesz całymi dniami siedzieć w fotelu i czytać starych gazet.

– Aniu, dobrze wiesz, że nie lubię takich zorganizowanych spotkań – westchnęłam ciężko, opierając się o kuchenny blat. – Mam swoje zajęcia. Właśnie zbieram się na targ.

– Na targ? Znowu? Przecież masz warzywniak pod blokiem. Mamo, ty tam chodzisz tylko po to, żeby zabić czas. Zastanów się nad tym klubem. Muszę kończyć, pa!

Rozłączyła się, a ja zostałam sama w cichej kuchni. Miała trochę racji, choć nigdy bym się do tego na głos nie przyznała. Wyjścia na ryneczek były moim rytuałem. To był jedyny moment w tygodniu, kiedy czułam, że uczestniczę w życiu miasta. Zakładałam swój ulubiony, beżowy płaszcz, brałam materiałową torbę i szłam powolnym krokiem między stragany. Zanim jednak wyszłam z klatki schodowej, musiałam zmierzyć się z naszą lokalną zmorą. Pani Halina z parteru akurat zamiatała schody, a robiła to z taką zaciętością, jakby walczyła z niewidzialnym wrogiem.

– Znowu pani pelargonie naśmieciły mi na wycieraczkę – powitała mnie zamiast tradycyjnego dnia dobrego. – Tłumaczę pani i tłumaczę, że te kwiaty to tylko kłopot. Kto to widział, żeby na balkonie taką puszczę trzymać.

– Przepraszam, pani Halino, to pewnie przez ten wczorajszy wiatr – odpowiedziałam cicho, spuszczając wzrok. – Zaraz po powrocie z targu to sprzątnę.

– Oby, bo to już przechodzi ludzkie pojęcie!

Wyszłam na ulicę z ciężkim sercem. Czułam się niewidzialna dla świata, a jedyne momenty, w których ktoś mnie zauważał, wiązały się z upomnieniami i narzekaniem. Zmierzając w stronę targu, myślałam o tym, jak bardzo chciałabym cofnąć czas do dni, kiedy byłam młodsza, pełna energii, kiedy ludzie uśmiechali się do mnie na ulicy.

Kolory, które przywracają chęć do działania

Targ przywitał mnie gwarem, który zawsze działał na mnie kojąco. Lubiłam ten hałas, nawoływania sprzedawców, szelest papierowych toreb i zapach świeżej zieleniny. To było miejsce pełne życia. Przechadzałam się między rzędami, podziwiając ułożone w piramidy czerwone rzodkiewki, lśniące pomidory i ciemnozielone pęczki koperku. Moim głównym celem było stoisko pana Józefa, u którego od lat kupowałam owoce. Zbliżał się sezon na truskawki, a na jego straganie piętrzyły się kobiałki pełne niezwykle dojrzałych owoców. Ich słodki zapach unosił się w powietrzu, przyciągając dziesiątki kupujących.

– Dzień dobry, pani Krystyno! – zawołał pan Józef zza wagi. – Dla pani dzisiaj to, co najlepsze. Z samego rana przywiezione.

– Dzień dobry. Poproszę tę największą kobiałkę. Córka ma wpaść w niedzielę, zrobię ciasto – skłamałam delikatnie. Ania wcale nie obiecała, że wpadnie, ale chciałam mieć pretekst do zakupu takiej ilości.

Zapłaciłam, ostrożnie chwyciłam drewnianą łubiankę i wsunęłam ją do swojej szerokiej, materiałowej torby. Byłam zadowolona z zakupu i już odwracałam się w stronę wyjścia, kiedy wydarzyła się ta pechowa sytuacja.

Katastrofa pośród skrzynek

Tłum na targu gęstniał z każdą minutą. Chcąc ominąć młodą kobietę z wózkiem dziecięcym, zrobiłam niefortunny krok w bok. Moja torba zahaczyła o ostry, wystający gwóźdź ze skrzynki pełnej kapusty. Usłyszałam tylko głośny trzask pękającego materiału, a w następnej sekundzie poczułam, jak dno mojej torby ustępuje. Kobiałka wypadła z hukiem na nierówną kostkę brukową. Truskawki, te piękne, czerwone, idealne owoce, rozsypały się na wszystkie strony. Potoczyły się pod nogi przechodniów, pod sąsiednie stoiska, wprost do brudnych kałuż.

Zamarłam. Poczułam ogromny wstyd. Ludzie na chwilę przystanęli, spojrzeli na mnie z politowaniem, a potem po prostu wrócili do swoich spraw, omijając moje rozsypane zakupy szerokim łukiem. Zrobiło mi się niesamowicie gorąco z zażenowania. Schyliłam się z trudem, próbując ratować chociaż te owoce, które leżały najbliżej mnie. Ręce mi drżały. Znowu poczułam to przytłaczające poczucie, że jestem tylko starą, niezdarną kobietą, która nie potrafi nawet donieść zakupów do domu.

– Proszę pozwolić mi pomóc – usłyszałam nagle głęboki, spokojny głos.

Zanim zdążyłam zareagować, obok mnie kucnął mężczyzna. Miał na sobie elegancką, choć lekko znoszoną marynarkę, jasną koszulę i okulary w cienkich oprawkach. Z wprawą zaczął zbierać ocalałe truskawki, ostrożnie odkładając te pogniecione na bok.

– Zostawi pan, ja sama... To moja wina, nie zauważyłam tej skrzynki – zaczęłam się tłumaczyć, nie patrząc mu w oczy.

– Żadne zostawi. Przecież nie pozwolę pięknej kobiecie zbierać z ziemi owoców, gdy wokół jest tylu mężczyzn, którzy mogliby się wykazać – odpowiedział z lekkim, ciepłym uśmiechem w głosie.

Podniosłam na niego wzrok i zamarłam. Miał niesamowicie jasne, pogodne oczy, a wokół nich siateczkę drobnych zmarszczek, które świadczyły o tym, że często się uśmiechał. W jego spojrzeniu nie było ani cienia litości, z jaką patrzyli na mnie inni przechodnie. Był w nim za to szczery szacunek.

Słowa, które zatrzymały czas

Mężczyzna pomógł mi wstać, podając ramię w niezwykle szarmancki sposób. Otrzepałam płaszcz, wciąż nie mogąc opanować drżenia dłoni.

– Edward – przedstawił się, delikatnie skinąwszy głową. – Bardzo mi miło. Choć wolałbym poznać panią w nieco mniej dramatycznych okolicznościach.

– Krystyna – odpowiedziałam, a mój głos zabrzmiał obco, jakoś tak dziewczęco. – Naprawdę mi wstyd. Zmarnowałam tyle owoców, a do tego zablokowałam przejście.

– Panie Józefie! – Edward nie zwracał uwagi na moje narzekania. Odwrócił się do sprzedawcy, który cały czas z zakłopotaniem obserwował naszą scenę. – Poproszę najnowszą, największą kobiałkę truskawek dla tej pani. Ja płacę.

– Ależ absolutnie się na to nie zgadzam! – zaprotestowałam, czując, jak krew napływa mi do twarzy. – Przecież to był mój błąd, nie może pan za mnie płacić. Jesteśmy obcymi ludźmi.

Edward odebrał od sprzedawcy nową łubiankę i wręczył mi ją z niezwykłą delikatnością.

– Pani Krystyno, jeśli przyjmie pani te owoce, przestaniemy być obcymi ludźmi. Zostaniemy znajomymi, którzy spotkali się w czwartek na targu. A poza tym... – tu zniżył głos i spojrzał mi prosto w oczy. – Taki piękny rumieniec, jaki teraz gości na pani twarzy, sprawia, że te truskawki wydają się przy nim zupełnie blade. Nie mogłem przepuścić okazji, by go wywołać.

Stałam jak wmurowana. Moje policzki zapłonęły tak mocno, że czułam bijące od nich ciepło. Nikt od lat nie powiedział mi komplementu. Nikt od lat nie zwrócił uwagi na to, jak wyglądam. Byłam żoną, potem matką, wdową, a w końcu po prostu emerytką z drugiego piętra. Słowa Edwarda sprawiły, że nagle poczułam się kobietą. Czułam, że moje policzki są w tej chwili autentycznie bardziej czerwone niż te nieszczęsne truskawki.

– Dziękuję – wykrztusiłam w końcu, ściskając kobiałkę oburącz. – Naprawdę nie wiem, co powiedzieć.

– Nie musi pani nic mówić. Wystarczy, że w przyszły czwartek, jeśli spotkamy się tutaj o tej samej porze, zgodzi się pani wypić ze mną herbatę w tej małej cukierni na rogu. Mają wybitne ciasto drożdżowe.

Pokiwałam tylko głową, nie mogąc z siebie wydobyć ani słowa więcej. Edward uśmiechnął się pożegnalnie, ukłonił się lekko i odszedł w stronę stoiska z warzywami, znikając w tłumie kupujących.

Niespodziewana siła w obliczu dawnych problemów

Drogę powrotną do domu pamiętam jak przez mgłę. Słońce wydawało się świecić jaśniej, a ciężka kobiałka truskawek w ogóle mi nie ciążyła. Moje serce biło szybkim, miarowym rytmem, o którego istnieniu dawno zapomniałam. Przed blokiem znów natknęłam się na panią Halinę. Tym razem stała przed klatką z założonymi rękami.

– I co, znowu te liście posprzątam za panią? – zaczęła z pretensją.

Zazwyczaj skuliłabym ramiona i zaczęła przepraszać. Ale tym razem coś we mnie pękło, a właściwie coś się narodziło. Spojrzałam na nią z uśmiechem, wciąż czując na policzkach ciepło wywołane słowami Edwarda.

– Pani Halino – zaczęłam spokojnie, patrząc jej prosto w oczy. – Natura ma to do siebie, że gubi liście. Zaraz wezmę miotłę i z przyjemnością pozamiatam. Ale może zamiast ciągle narzekać, uśmiechnęłaby się pani do słońca? Od razu zrobiłoby się wszystkim lżej. Dobrego dnia życzę!

Zostawiłam ją na schodach z szeroko otwartymi ustami. Minęłam ją lekkim krokiem, a kiedy weszłam do mieszkania, od razu podeszłam do lustra w przedpokoju. Spojrzała na mnie kobieta starsza, z siwymi włosami, ale w jej oczach było widać błysk. Pół godziny później zadzwonił telefon. To była Ania.

– Mamo, dzwonię z przerwy w pracy. I co, przemyślałaś ten klub seniora? Zapisać cię na wtorek?

– Nie, kochanie, nie zapisuj mnie – odpowiedziałam, myjąc w kuchni truskawki. – Mam już własne plany.

– Plany? Jakie plany? Znowu będziesz siedzieć na balkonie?

– Nie. W przyszły czwartek jestem umówiona na herbatę i drożdżowe ciasto. Z kimś bardzo interesującym.

Po drugiej stronie zapadła długa cisza.

– Umówiona? Ty? Mamo, z kim? Przecież ty nigdzie nie wychodzisz!

– Wszystko ci opowiem w niedzielę, jak wpadniesz na ciasto z truskawkami – zaśmiałam się perliście, sama dziwiąc się temu dźwiękowi. – Muszę kończyć, idę przejrzeć szafę. Cześć, kochanie.

Zapach herbaty i nowa perspektywa

Cały tydzień minął mi na niesamowitym oczekiwaniu. Rano budziłam się z energią, o której myślałam, że zniknęła na zawsze. Kupiłam nowy, lekki szal w kolorze pudrowego różu, delikatnie pasujący do mojej jasnej cery. Nawet sąsiadka Halina przestała na mnie burczeć, najwyraźniej zdezorientowana moją ciągłą pogodą ducha. Kiedy nadszedł czwartek, denerwowałam się jak nastolatka przed ważnym egzaminem. A co, jeśli on o mnie zapomniał? A co, jeśli to był tylko jednorazowy żart uprzejmego człowieka? Podeszłam w okolice stoiska pana Józefa o tej samej godzinie co tydzień wcześniej. Edwarda nie było. Poczułam, jak narasta we mnie ogromny zawód. Może jednak źle zrozumiałam jego intencje. Odwróciłam się, by odejść, tłumiąc smutek.

– Pani Krystyno!

Ten głos rozpoznałabym wszędzie. Edward szedł szybkim krokiem w moją stronę. W dłoni trzymał coś niewielkiego.

– Najmocniej przepraszam za spóźnienie, ale musiałem to dla pani zdobyć – powiedział, oddychając nieco szybciej.

Wyciągnął w moją stronę małą, zieloną roślinkę w glinianej doniczce.

– Wspominała pani przy stoisku, że lubi kwiaty na balkonie. To rzadka odmiana pelargonii, o liściach pachnących cytryną. Podobno jest niezwykle wytrzymała. Pomyślałem, że przyda się do pani kolekcji.

Myślałam, że moje serce wyskoczy mi z klatki. On słuchał. W tamtej krótkiej chwili, w tym zamieszaniu, zwrócił uwagę na to, kim jestem i co lubię.

– Jest przepiękna. Dziękuję, Edwardzie – odpowiedziałam, a uśmiech sam rozjaśnił moją twarz. – A jak tam propozycja herbaty? Wciąż aktualna?

– Bardziej niż kiedykolwiek – odpowiedział, oferując mi ramię.

Poszliśmy do cukierni na rogu. Usiedliśmy przy małym, okrągłym stoliku. Zamówiliśmy czarną herbatę i wielkie kawałki ciasta z kruszonką. Rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym. Okazało się, że Edward pracował kiedyś w wydawnictwie. On również od kilku lat był sam, a po stracie bliskich przeprowadził się do naszego miasta, by być bliżej syna, który rzadko miał dla niego czas. Znaleźliśmy mnóstwo wspólnych tematów, od ulubionych autorów książek po miłość do spokoju i natury. Opowiedziałam mu o mojej córce Ani i jej ciągłych próbach układania mi życia.

– Pani Krystyno, my, starsi ludzie, często zapominamy, że wciąż mamy prawo pisać własny scenariusz – powiedział, kładąc dłoń na stole blisko mojej. – Młodzi myślą, że wiedzą, co dla nas najlepsze, bo widzą tylko nasze siwe włosy. Nie widzą, że w środku wciąż mamy marzenia, pasje i... że wciąż potrafimy się uroczo rumienić.

Tego popołudnia zrozumiałam coś niezwykle ważnego. Samotność nie była moim przeznaczeniem, a starość nie musiała oznaczać niewidzialności. Moje relacje z córką uległy poprawie. Gdy w niedzielę przyjechała na ciasto, była zaskoczona moją metamorfozą. Widziała, że nie siedzę już w fotelu w oczekiwaniu na jej telefony, że mam swój świat, który sprawia mi radość. Przestała traktować mnie jak podopieczną, a zaczęła znów traktować jak partnerkę do rozmowy.

Nawet pani Halina, sąsiadka z parteru, o dziwo pochwaliła moją nową, cytrynową pelargonię. Gdy powiedziałam jej, jak dbać o sadzonki, poprosiła mnie nawet o radę w sprawie swoich storczyków. To miał być zwykły wyjazd na rynek, a wróciłam z niego nie tylko z koszykiem pełnym truskawek, ale i sercem wypełnionym miłością. Zrozumiałam, że życie nawet na emeryturze potrafi zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie.

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: