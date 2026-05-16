Czułam, jak serce podchodzi mi do gardła z każdym kolejnym krokiem na zarośniętej ścieżce. Od kilku tygodni Błażej był nieobecny, chował telefon, unikał mojego wzroku, a teraz nagle, w środku tygodnia, zaproponował spacer w absolutnej głuszy. Byłam wręcz przekonana, że za chwilę usłyszę te najgorsze słowa, że nasz czteroletni związek właśnie dobiega końca, a on po prostu szukał miejsca, w którym nikt nie usłyszy mojego płaczu. Nie miałam pojęcia, jak bardzo się myliłam.

Nie uwierzyłam mu

Wszystko zaczęło psuć się jakiś miesiąc wcześniej. Początkowo to były drobnostki, na które w normalnych okolicznościach pewnie nie zwróciłabym uwagi. Błażej zawsze był osobą niezwykle otwartą, rozmowną i czułą. Nasze wieczory zazwyczaj wyglądały tak samo, siedzieliśmy na kanapie pod kocem, opowiadając sobie o tym, co wydarzyło się w pracy, planując kolejne dni, a czasem po prostu milcząc w swoim towarzystwie. To było bezpieczne milczenie. Jednak z czasem to milczenie stało się ciężkie i niepokojące.

Zaczęłam zauważać, że jego myśli błądzą gdzieś daleko. Kiedy do niego mówiłam, często prosił, bym powtórzyła zdanie. Odpowiadał półsłówkami. Jego wzrok był utkwiony w ekranie telewizora, chociaż widziałam, że wcale nie skupia się na filmie. Najgorsze jednak było to, że zaczął pilnować swojego telefonu jak największego skarbu. Wcześniej jego aparat leżał wszędzie — na blacie w kuchni, na stoliku kawowym, a nawet na brzegu wanny, kiedy brał prysznic. Nagle zaczął nosić go w kieszeni spodni, a ekran blokady zawsze był skierowany w dół.

— Wszystko w porządku? — zapytałam go pewnego wieczoru, gdy po raz kolejny wzdrygnął się na dźwięk przychodzącej wiadomości i pospiesznie odpisał, odwracając się do mnie plecami.

— Tak, jasne. To tylko sprawy z biura — odpowiedział szybko, nie patrząc mi w oczy. — Szef znowu wymyślił jakiś nowy projekt na wczoraj.

Nie uwierzyłam mu. Znałam go zbyt dobrze. Jego głos brzmiał nienaturalnie, a ruchy były nerwowe. Czułam, jak w moim brzuchu rośnie zimna kula strachu. Zaczęłam analizować każdy nasz dzień, szukając momentu, w którym coś pękło. Czy powiedziałam coś nie tak? Czy przestałam mu się podobać? A może, i ta myśl przerażała mnie najbardziej, kogoś poznał?

Chodziłam z kąta w kąt

Moje obawy spotęgowały się po rozmowie z moją redakcyjną koleżanką, Sylwią. Siedziałyśmy w biurowej kuchni, jedząc drugie śniadanie. Sylwia przechodziła niedawno przez bardzo bolesne rozstanie i wciąż była na etapie analizowania każdego szczegółu swojego byłego związku. Kiedy nieopatrznie wspomniałam jej, że Błażej ostatnio dziwnie się zachowuje i rzadko bywa w domu, jej oczy od razu zrobiły się okrągłe.

— Musisz uważać — powiedziała cicho, pochylając się nad kubkiem z herbatą. — Mój Kamil robił dokładnie to samo. Tygodniami był nieobecny, ciągle miał jakieś rzekome nadgodziny, a potem zabrał mnie na spacer do parku. Powiedział, że musimy poważnie porozmawiać w neutralnym miejscu. Resztę już znasz.

Jej słowa dźwięczały mi w uszach przez resztę dnia. Neutralne miejsce. Poważna rozmowa. Przecież Błażej też ostatnio unikał spędzania czasu w naszym mieszkaniu. W miniony weekend wymyślił wyjazd do swoich rodziców pod pretekstem pomocy przy remoncie garażu, ale kiedy zaproponowałam, że pojadę z nim, zaczął się dziwnie plątać w zeznaniach.

— Lepiej zostań, odpocznij po ciężkim tygodniu — przekonywał mnie. — Będziemy tam tylko nosić stare meble, zanudzisz się na śmierć, a i tak nie będę miał dla ciebie czasu.

Zostałam w domu, ale nie odpoczęłam. Chodziłam z kąta w kąt, wyobrażając sobie najgorsze scenariusze. Zastanawiałam się, czy on w ogóle pojechał do rodziców. Moja wyobraźnia podsuwała mi obrazy, w których Błażej spotyka się z kimś innym, w których planuje, jak spakować swoje rzeczy, w których układa sobie w głowie mowę pożegnalną. W poniedziałek wieczorem wrócił zmęczony, rzucił torbę w przedpokoju i od razu poszedł pod prysznic. Kiedy zasypialiśmy, leżał na samym brzegu łóżka, odwrócony do mnie plecami. Pomiędzy nami była fizyczna i emocjonalna przepaść, której nie potrafiłam przeskoczyć.

Jechaliśmy w milczeniu

Wtedy nadszedł ten feralny czwartek. Byłam w połowie pracy nad ważnym raportem, kiedy na ekranie mojego telefonu wyświetliło się imię Błażeja. Zdziwiłam się, bo zazwyczaj w godzinach pracy komunikowaliśmy się tylko krótkimi wiadomościami tekstowymi.

— Cześć, nie przeszkadzam? — Jego głos był jakiś dziwny, napięty.

– Nie, co się stało? — Złapałam mocniej słuchawkę, spodziewając się najgorszego.

— Skończysz dzisiaj o szesnastej tak jak zawsze? — dopytywał.

— Tak, raczej powinnam się wyrobić.

— To świetnie. Będę po ciebie pod biurem. Pojedziemy gdzieś.

— Gdzie? — zapytałam zdezorientowana.

— Niespodzianka. Ubierz się wygodnie, najlepiej weź jakieś sportowe buty. Do zobaczenia.

Rozłączył się, zanim zdążyłam zadać kolejne pytanie. Przez resztę dnia nie mogłam skupić się na niczym. Niespodzianka? Sportowe buty? Od razu przypomniały mi się słowa Sylwii o neutralnym gruncie. Błażej nigdy nie robił takich niespodzianek w środku tygodnia. Zwykle po pracy oboje marzyliśmy tylko o ciepłym posiłku i odpoczynku. Teraz nagle planował jakąś wyprawę. Kiedy zeszłam na parking przed biurowcem, jego samochód już tam stał. Wsiadłam do środka, starając się uśmiechnąć, ale czułam, że moje mięśnie twarzy są sztywne. Błażej też wyglądał na zdenerwowanego. Bębnił palcami po kierownicy i uśmiechnął się do mnie w taki sposób, który w ogóle nie dotarł do jego oczu.

— Gotowa? — zapytał, ruszając z miejsca.

— Gdzie jedziemy? — spróbowałam ponownie wyciągnąć z niego jakąkolwiek informację.

— Zobaczysz, to niedaleko. Chciałem, żebyśmy trochę odetchnęli świeżym powietrzem. Ostatnio oboje jesteśmy tacy zagonieni.

Jechaliśmy w milczeniu. Radio grało cicho, ale żadne z nas nie zwracało uwagi na muzykę. Zauważyłam, że wyjeżdżamy poza granice miasta, kierując się w stronę okolicznych lasów. Moja panika rosła z każdym przejechanym kilometrem. Po co zabierał mnie do lasu? Chciał mieć pewność, że nie zrobię sceny przy ludziach? Chciał, żebym krzyczała z bezsilności tam, gdzie nikt mnie nie usłyszy?

Nagle zaczął się śmiać

Zatrzymaliśmy się na niewielkim, pustym parkingu leśnym. Drzewa szumiały cicho, a popołudniowe słońce przebijało się przez korony sosen, tworząc na ziemi złote plamy światła. Miejsce było piękne, ale dla mnie wyglądało jak scenografia do najgorszego dramatu mojego życia. Wysiadłam z samochodu, czując, że nogi mam jak z waty. Błażej zamknął auto i ruszył przodem wąską ścieżką. Szłam za nim, wpatrując się w jego plecy. Chciałam chwycić go za rękę, tak jak robiliśmy to kiedyś podczas wszystkich naszych spacerów, ale bałam się, że mnie odtrąci.

— Błażej, o co chodzi? — zapytałam w końcu, nie mogąc znieść tego napięcia. Mój głos drżał.

— Jeszcze chwilę, chodź — odpowiedział, nawet się nie odwracając.

Szliśmy tak przez dobre piętnaście minut. Las stawał się coraz gęstszy. W mojej głowie kłębiły się tysiące myśli. Przypominałam sobie nasze pierwsze spotkanie, pierwsze wspólne wakacje, to, jak wprowadzaliśmy się do naszego mieszkania i malowaliśmy ściany w salonie, śmiejąc się i brudząc farbą. Czy to wszystko naprawdę miało się teraz skończyć? Czy ten człowiek, który szedł kilka kroków przede mną, zamierzał za chwilę wyrzucić mnie ze swojego życia?

Nagle ścieżka otworzyła się na niewielką, zieloną polanę. Na jej środku rósł ogromny, stary dąb. Błażej zatrzymał się i wziął głęboki oddech. Odwrócił się w moją stronę. Jego twarz była blada, a w oczach malowało się coś, czego nie potrafiłam rozszyfrować. Strach? Determinacja?

— Błażej, błagam cię, powiedz to po prostu — wybuchnęłam, a z moich oczu popłynęły łzy, których nie byłam w stanie dłużej powstrzymywać. — Nie przeciągaj tego. Wiem, że coś jest nie tak. Wiem, że od tygodni mnie unikasz. Jeśli kogoś masz, jeśli chcesz to skończyć, po prostu mi to powiedz teraz! Nie torturuj mnie!

Patrzył na mnie przez sekundę z całkowitym niezrozumieniem. Zmarszczył brwi, a potem jego twarz złagodniała w sposób, którego dawno nie widziałam. Zrobił krok w moją stronę i delikatnie chwycił moje ramiona.

— Co ty wygadujesz? — zapytał cicho, zupełnie zbity z tropu. — Jakie skończyć? Kogoś mam?

— Przecież widzę! — łkałam, nie mogąc opanować emocji. — Chowasz telefon, nie ma cię w domu, nie rozmawiasz ze mną! A teraz zabrałeś mnie do lasu, żeby... żeby...

Nie dokończyłam, bo Błażej nagle zaczął się śmiać. To był szczery, głęboki śmiech, który kompletnie nie pasował do sytuacji. Byłam wściekła i zdezorientowana. Jak mógł się śmiać w takiej chwili?

Wybuchnęłam jeszcze głośniejszym płaczem

— Och, kochanie... — powiedział, kręcąc głową ze zrezygnowaniem i uśmiechem jednocześnie. Puścił moje ramiona i sięgnął do kieszeni swojej kurtki. — Jaki ja jestem głupi. Zrobiłem z tego taką tajemnicę, że aż cię przeraziłem. Przepraszam.

Zanim zdążyłam zapytać, za co mnie przeprasza, Błażej cofnął się o krok. W jego dłoniach pojawiło się małe, ciemnogranatowe pudełeczko. Zamarłam. Mój oddech uwiązł w piersi, a łzy, które przed chwilą płynęły z rozpaczy, nagle zatrzymały się pod powiekami. Błażej powoli ukląkł na jedno kolano. Ziemia w lesie była wilgotna, ale on zupełnie nie zwracał uwagi na to, że brudzi sobie spodnie. Otworzył pudełeczko. Wewnątrz, na jasnym materiale, lśnił niesamowity, delikatny pierścionek ze szmaragdem otoczonym drobnymi kamieniami.

— Karina — zaczął, a jego głos, choć mocny, delikatnie wibrował ze wzruszenia. — Ostatnie tygodnie były dla mnie koszmarem logistycznym, bo jestem fatalny w robieniu niespodzianek, a bardzo chciałem, żeby wszystko było idealne. Nie unikałem cię dlatego, że przestałem cię kochać. Unikałem cię, bo bałem się, że w każdej chwili wygadam się ze swoich planów.

Patrzyłam na niego szeroko otwartymi oczami, nie mogąc uwierzyć w to, co się dzieje. Moje dłonie powędrowały do ust.

— Chowałem telefon, bo ciągle pisałem z jubilerem — kontynuował z uśmiechem, patrząc mi prosto w oczy. — Ten szmaragd w środku to kamień z broszki twojej prababci. W zeszły weekend, kiedy myślałaś, że sprzątam garaż z moim ojcem, tak naprawdę pojechałem do twoich rodziców prosić ich o błogosławieństwo i odebrać ten kamień, o którym kiedyś mi opowiadałaś. Szukałem idealnego miejsca, przeglądałem mapy, jeździłem po okolicy, żeby znaleźć tę polanę. Wszystko po to, by móc cię dzisiaj zapytać o jedną, najważniejszą rzecz.

Przełknął z trudem ślinę, a ja widziałam, że jemu również zaszkliły się oczy.

— Karina, jesteś miłością mojego życia. Jesteś moim domem, moim spokojem i moją największą radością. Nie wyobrażam sobie ani jednego dnia bez ciebie. Czy uczynisz mi ten zaszczyt i zostaniesz moją żoną?

Zamiast odpowiedzieć z gracją, wybuchnęłam jeszcze głośniejszym płaczem. Ale tym razem to nie był płacz pełen bólu i strachu. To był czysty, niekontrolowany wybuch ulgi i obezwładniającego szczęścia. Rzuciłam się na szyję Błażeja, zmuszając go do wstania z kolan. Przytuliliśmy się tak mocno, że brakowało mi tchu.

— Tak! — wykrzyczałam w końcu przez łzy, śmiejąc się i płacząc jednocześnie. — Oczywiście, że tak! Ty idioto, myślałam, że chcesz mnie tu zostawić!

Błażej śmiał się razem ze mną, gładząc mnie po włosach. Delikatnie odsunął mnie od siebie, wziął moją lewą dłoń i wsunął pierścionek na mój palec. Pasował idealnie. Szmaragd lśnił w świetle zachodzącego słońca, a ja czułam, że cały ciężar, który nosiłam na ramionach przez ostatnie tygodnie, po prostu wyparował.

W drodze powrotnej w samochodzie panowała zupełnie inna atmosfera. Trzymaliśmy się za ręce przez całą drogę. Błażej opowiadał mi o wszystkich trudnościach, z jakimi musiał się zmierzyć. Mówił o tym, jak moja mama płakała ze wzruszenia, kiedy przyjechał po broszkę, i jak jubiler musiał trzykrotnie zmieniać projekt oprawy, żeby kamień wyglądał idealnie. Słuchałam tego wszystkiego, czując ciepło rozlewające się w klatce piersiowej. Byłam tak bardzo skupiona na własnych obawach i cudzych historiach, że nie dostrzegłam prawdy. Prawdy, która okazała się piękniejsza, niż mogłam sobie wyobrazić. Nasz związek wcale się nie kończył. On dopiero wchodził na zupełnie nowy, cudowny etap.

Karina, 29 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: