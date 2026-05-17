To miał być jeden z tych wieczorów, które zapamiętuje się na długo. Po ciężkim, wyczerpującym tygodniu w biurze, gdzie musiałam gasić pożary związane z nowym projektem, perspektywa eleganckiej kolacji w renomowanej restauracji w centrum miasta wydawała się idealnym zwieńczeniem piątku. Moja przyjaciółka, Kasia, od tygodni namawiała mnie, abym w końcu wyszła do ludzi. Przekonywała, że aplikacje randkowe to nie tylko strata czasu, ale też szansa na poznanie kogoś wyjątkowego. W końcu uległam i tak oto umówiłam się z Sebastianem. Na zdjęciach wyglądał nienagannie: dobrze skrojony garnitur, pewny siebie uśmiech, zadbane włosy. Pisaliśmy ze sobą przez kilka dni i wydawał się szarmancki, elokwentny i obyty.

Zależało mi, żeby zrobić dobre wrażenie. Spędziłam przed lustrem znacznie więcej czasu niż zazwyczaj. Wybrałam prostą, ale elegancką granatową sukienkę, do tego delikatną biżuterię i klasyczne szpilki. Kiedy weszłam do restauracji, od razu uderzył mnie zapach drogich perfum, świeżych kwiatów i wykwintnego jedzenia. Wnętrze było urządzone z niesamowitym smakiem, dominowały w nim ciemne barwy, welurowe fotele i dyskretne, ciepłe oświetlenie. Zauważyłam go od razu. Siedział przy stoliku w rogu sali, ubrany w marynarkę, która na pierwszy rzut oka krzyczała o swoim drogim pochodzeniu. Uśmiechnęłam się lekko, czując znajomy dreszczyk emocji. Podeszłam do stolika, a on wstał, choć zrobił to z pewną ociągającą się łaską.

– Dobry wieczór. Ty musisz być Magda – powiedział, mierząc mnie wzrokiem z góry na dół. Nie było w tym spojrzeniu ciepła, raczej chłodna ocena towaru na wystawie.

– Cześć, miło cię w końcu poznać na żywo – odpowiedziałam, zajmując miejsce, które wskazał mi kelner.

– Spodziewałem się, że będziesz trochę wyższa – dodał, jakby od niechcenia, a ja poczułam pierwsze ukłucie zażenowania.

– Zawsze wolałam być bliżej ziemi, może dlatego nie bujam w obłokach – rzuciłam żartobliwie, choć nie do końca miałam ochotę na ten rodzaj konwersacji.

Od samego początku coś wisiało w powietrzu. Brakowało tej naturalnej chemii, tego momentu, w którym dwoje ludzi łapie nić porozumienia. Zamiast tego czułam się, jakbym przyszła na rozmowę kwalifikacyjną, w której rekruter jest absolutnie przekonany o własnej wspaniałości.

Festiwal próżności i motoryzacji

Zanim zdążyłam dobrze przejrzeć kartę dań, Sebastian przejął inicjatywę. Złożył zamówienie w sposób, który odebrałam jako dość apodyktyczny, nie pytając mnie nawet o zdanie w kwestii przystawek.

– Dla nas dwa tatar wołowy. Proszę, żeby był z przepiórczym jajkiem, nie z kurzym. Do tego woda z cytryną i świeżo wyciskany sok pomarańczowy – powiedział do kelnera, ledwo zerkając na mnie.

– W porządku, też lubię tatar – odparłam, choć wolałabym sama zdecydować.

Gdy kelner odszedł, Sebastian oparł się wygodnie na krześle, splótł dłonie i rozpoczął swój występ. Nie zapytał, jak minął mi dzień. Nie zapytał, czym dokładnie się zajmuję, choć wspominałam mu o tym w wiadomościach. Zamiast tego od razu przeszedł do tematu, który, jak się okazało, pasjonował go najbardziej na świecie: do niego samego.

– Wiesz, ostatnio byłem w salonie. Zastanawiam się nad zmianą auta, chociaż moja obecna flota jest całkiem imponująca – zaczął, a jego oczy błyszczały z fascynacji.

Wymienił kilka drogich marek samochodów, po czym dodał.

– Ale brakuje mi czegoś na weekendy. Czegoś, wiesz, z potężnym silnikiem, co robi odpowiednie wrażenie na autostradzie.

– To musi być naprawdę ciekawe mieć tyle aut – próbowałam wtrącić, ale on tylko skinął głową i kontynuował.

– Ciekawe? To styl życia. Ludzie nie rozumieją, jak ważne jest poczucie prestiżu. Kiedy widzą mnie w nowym aucie, wiedzą, że jestem kimś. Klasa sama w sobie – mówił z taką pewnością, jakby wygłaszał wykład.

Starałam się słuchać z uwagą, potakując od czasu do czasu. Pomyślałam, że to po prostu jego pasja. Ludzie lubią mówić o tym, co sprawia im radość. Problem polegał na tym, że ten monolog nie miał końca. Minęło piętnaście minut, potem pół godziny. Sebastian opisywał w najdrobniejszych szczegółach parametry techniczne swoich samochodów, ceny ubezpieczeń, koszty serwisowania i to, jak inni kierowcy z zazdrością patrzą na niego na światłach.

– To naprawdę ciekawe – spróbowałam ponownie, gdy na chwilę nabrał powietrza. – Ja z kolei wolę jeździć na rowerze, zwłaszcza teraz, gdy pogoda dopisuje. To świetny sposób na relaks po pracy. A propos pracy, ten tydzień był dla mnie niezwykle intensywny, prowadzimy nowy...

– Rowery są dla ludzi, którzy mają za dużo czasu – przerwał mi bez cienia uśmiechu. – Ja cenię swój czas. Dlatego inwestuję w maszyny, które pozwalają mi przemieszczać się szybko i z klasą. Kiedy wsiadasz do auta za kilkaset tysięcy, od razu czujesz, że żyjesz na odpowiednim poziomie.

– Ale przecież nie zawsze chodzi o prestiż. Dla mnie rower to po prostu frajda – spróbowałam jeszcze raz.

– Frajda? Prawdziwa frajda to prędkość i spojrzenia ludzi na ulicy. Wiesz, ile razy ktoś robił mi zdjęcia na światłach? – zaśmiał się, nie zwracając uwagi na moje słowa.

Zamknęłam usta, czując, jak ogarnia mnie irytacja. Moja próba zmiany tematu została zignorowana, a moje życie sprowadzone do czegoś gorszego, mniej wartościowego.

Scena, w którą nie mogłam uwierzyć

Kelner przyniósł nasze dania. Tatar wyglądał znakomicie, podany z drobnymi dodatkami, świeżym pieczywem i doskonałej jakości oliwą. Miałam nadzieję, że jedzenie sprawi, iż rozmowa zejdzie na nieco bardziej neutralne tory. Może porozmawiamy o kuchni, podróżach, czymkolwiek, co nie miało kół i silnika.

– Lubisz kuchnię francuską? – zapytałam, szukając nowego tematu.

– Wiesz, dla mnie liczy się jakość. Nie ważne, skąd pochodzi danie, byle było z najwyższej półki. Ale nie mam czasu gotować, wolę restauracje z klasą – odpowiedział, od niechcenia, już po chwili wracając do opowieści o swoich sukcesach.

Niestety, Sebastian wciąż mówił. Jadł i mówił jednocześnie, co samo w sobie było dość męczące do oglądania. Skupiłam się na swoim talerzu, delektując się smakiem, podczas gdy z jego ust wylewały się kolejne historie o sukcesach biznesowych, podwładnych, którzy nie dorastają mu do pięt, i kontrahentach, których podobno zawsze ogrywa w negocjacjach. Cały czas podkreślał swoją hojność, opowiadając, jak to uwielbia obdarowywać bliskich drogimi prezentami i zabierać znajomych do najlepszych miejsc w Europie.

– Zawsze uważam, że jak się ma gest, to trzeba go pokazywać. Pieniądze są po to, żeby z nich korzystać – oznajmił z dumą.

– To ciekawe podejście. Ja raczej wolę drobne radości – powiedziałam, próbując jakoś przełamać ten jednostronny ton.

– Drobne radości? Nie szkoda ci życia na takie drobiazgi? – zapytał z lekkim politowaniem.

Nie odpowiedziałam. Mój wzrok zatrzymało jego zachowanie, które w ogóle nie pasowało do jego starannie budowanego wizerunku eleganckiego dżentelmena. Sebastian przez cały posiłek trzymał łokcie na stole, a wokół jego talerza panował duży bałagan. Siedziałam naprzeciwko mężczyzny w marynarce wartej moją miesięczną pensję, w luksusowej restauracji pełnej kulturalnych ludzi, a on robił coś takiego, kontynuując swój wywód o tym, jak bardzo ceni sobie wysokie standardy.

– Często bywasz w takich miejscach? – zapytałam, próbując odwrócić jego uwagę od tego, co robi.

– Często. Ale szczerze mówiąc, tu mogliby podawać lepsze pieczywo. Wiesz, w Paryżu... – zaczął, siedząc niedbale na krześle.

Czułam, jak na moje policzki wypływa rumieniec zażenowania. Odwróciłam wzrok, mając nadzieję, że nikt przy sąsiednich stolikach tego nie widzi. Cała elegancja, o której tak zawzięcie opowiadał, wyparowała w jednej sekundzie. Został tylko zapatrzony w siebie, pozbawiony elementarnych zasad kultury człowiek.

Ostateczne upokorzenie i gorzka lekcja

Po dwóch godzinach trwania tego koszmaru, podczas których nie padło ani jedno pytanie skierowane do mnie, marzyłam tylko o tym, by wrócić do domu. Moja energia całkowicie się wyczerpała. Słuchanie o cudzym bogactwie i rzekomej wspaniałości okazało się niesamowicie nużące. Kiedy kelner podszedł do naszego stolika z zapytaniem o deser, oboje zgodnie odmówiliśmy. Sebastian skinął dłonią, prosząc o rachunek.

– Przyniesie pan rachunek? – rzucił do kelnera, nie patrząc nawet w jego stronę.

Poczułam lekką ulgę. To już koniec, pomyślałam. Za chwilę wyjdę na świeże powietrze, odetchnę i zapomnę o tej pomyłce. Kelner przyniósł eleganckie, skórzane etui z rachunkiem i położył je na środku stołu. Sebastian, który jeszcze dziesięć minut wcześniej rozwodził się nad swoją wielką hojnością i tym, że pieniądze nie grają dla niego roli, nawet nie drgnął. Patrzył na mnie wyczekująco. Zapadła niezręczna cisza.

– To... mam zapłacić za siebie? – zapytałam cicho, zaskoczona jego postawą.

– Oczywiście. Przecież każdy płaci za siebie, to normalne – odpowiedział z kamienną twarzą.

W końcu to on był inicjatorem tego spotkania, to on wybrał drogą restaurację i to on narzucił wybór przystawki. Zgodnie z dobrymi obyczajami, a przynajmniej zgodnie z tym, co sam o sobie mówił, spodziewałam się, że ureguluje należność. Kiedy cisza przedłużała się niepokojąco, kelner przestąpił z nogi na nogę. Wtedy Sebastian, z wyrazem twarzy pozbawionym jakichkolwiek emocji, odwrócił się do obsługi i powiedział chłodnym, zdecydowanym tonem:

– Płacimy osobno. Proszę to rozdzielić.

Poczułam się dziwnie

Nie chodziło o pieniądze. Zarabiałam wystarczająco dobrze, by zapłacić za swój obiad, i wielokrotnie dzieliłam rachunki na randkach. Chodziło o ten potworny dysonans. O te dwie godziny przechwałek, opowieści o gestach, bogactwie i luksusie, które zakończyły się chłodnym rozliczeniem co do grosza za porcję tatara i szklankę soku.

Wyjęłam portfel i bez słowa zapłaciłam swoją część. Moje ręce lekko drżały z emocji. Upokorzenie, które czułam, nie wynikało z faktu płacenia, ale z tego, jak zostałam potraktowana. Byłam dla niego jedynie publicznością, lustrem, w którym mógł się przejrzeć i utwierdzić w swoim narcyzmie. A kiedy spektakl dobiegł końca, nie zamierzał ponosić kosztów wynajęcia widza. Wyszliśmy z restauracji. Nocne powietrze było chłodne i orzeźwiające.

– Podwieźć cię? – zapytał, wskazując głową w stronę zaparkowanego nieopodal ogromnego, lśniącego samochodu – Zobaczysz, jak się jeździ prawdziwym autem.

Spojrzałam na niego, czując w sobie tylko ogromną pustkę i zmęczenie. Cały urok prysł, zostawiając niesmak.

– Nie, dziękuję. Przejdę się. Potrzebuję zaczerpnąć powietrza – odpowiedziałam spokojnie.

– Jak uważasz. Ale naprawdę tracisz okazję – rzucił, jakby jeszcze próbował mnie przekonać.

Nie czekałam na jego reakcję. Odwróciłam się na pięcie i odeszłam w stronę centrum, słysząc za plecami tylko pikanie odblokowywanego zamka centralnego w jego wspaniałym samochodzie. Wiedziałam jedno: czasami największa bieda kryje się w portfelach wypchanych kartami kredytowymi.

Magda, 29 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

