Kiedy wysiedliśmy z promu, uderzyło mnie gorące, suche powietrze, tak charakterystyczne dla greckich wysp. Santorini od zawsze było moim marzeniem. Te białe domki z niebieskimi kopułami, wąskie uliczki, oszałamiający widok na kalderę – wszystko to miało być tłem dla naszego świętowania. Piętnasta rocznica ślubu. Kacper zaplanował ten wyjazd z wielkim wyprzedzeniem, a przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. Szliśmy pod górę, ciągnąc za sobą ciężkie walizki, ale nawet pot spływający po karku nie potrafił zepsuć mi nastroju. Byłam zachwycona.

– Daleko jeszcze? – zapytałam, ocierając czoło wierzchem dłoni.

– Z tego co widzę na mapie, to tuż za rogiem – odpowiedział Kacper, wpatrując się w ekran swojego telefonu. – Willa z prywatnym tarasem. Zobaczysz, będzie idealnie.

Dotarliśmy pod wskazany adres. Zamiast luksusowej willi z folderu reklamowego, zobaczyliśmy starą, odrapaną bramę zamkniętą na masywną kłódkę. Dom wyglądał na opuszczony od lat. Okiennice były zabite deskami, a na schodach rosły chwasty. Kacper zaczął nerwowo stukać w telefon, po czym spróbował zadzwonić pod numer z rezerwacji. Głucha cisza. Zaczęłam odczuwać pierwszy niepokój, który powoli pełzł po moich plecach, mrożąc krew w żyłach pomimo trzydziestostopniowego upału.

Zostaliśmy z niczym

Staliśmy tam przez dobrą godzinę. Kacper dzwonił, pisał wiadomości, sprawdzał maile. Nic. Żadnej odpowiedzi. Słońce powoli zaczęło chylić się ku zachodowi, a urokliwe uliczki zaczęły wypełniać się spacerującymi turystami. Nasza obecność przed opuszczonym domem z dwiema ogromnymi walizkami zaczęła przyciągać wzrok. W pewnym momencie drzwi sąsiedniego, zadbanego budynku otworzyły się z trzaskiem. Wyszedł z nich starszy mężczyzna o gniewnym spojrzeniu.

Zaczął gestykulować i krzyczeć w swoim ojczystym języku. Zrozumiałam tylko kilka słów po angielsku, z których wynikało, że mamy natychmiast stąd odejść, że zakłócamy spokój i że to prywatny teren. Próbowałam mu wytłumaczyć, że mamy tu rezerwację, że zapłaciliśmy za pobyt, ale on nie chciał słuchać. Machał rękami, wskazując na ulicę.

Spojrzałam na Kacpra, oczekując, że weźmie sprawy w swoje ręce, że jakoś załagodzi sytuację, że znajdzie rozwiązanie. Przecież to on wszystko organizował. Zamiast tego, mój mąż stał blady, zaciskając dłonie na uchwycie swojej walizki. Jego oczy biegały nerwowo na boki, jakby szukał drogi ucieczki.

Odwrócił się na pięcie i zniknął

– Kacper, zrób coś – szepnęłam, czując, jak panika powoli przejmuje nade mną kontrolę. – Zapytaj go, może wie, gdzie jest właściciel. Może pomyliliśmy adres.

– Nie widzisz, że z nim nie da się dogadać? – warknął Kacper, a jego głos drżał z frustracji i czegoś, co wyglądało na strach. – Nie będę się z nim kłócił. Nie znam języka, nie wiem, co robić.

– Ale nie możemy tu tak po prostu stać! Musimy znaleźć nocleg, pójść na policję, cokolwiek!

Kacper spojrzał na mnie, a potem na krzyczącego sąsiada. Westchnął ciężko, po czym puścił rączkę swojej walizki.

– Nie wiem, jak sobie z tym poradzić – powiedział cicho, niemal do siebie. – Muszę oczyścić umysł. Mam tego dość.

– Co ty mówisz? Gdzie ty idziesz? – zapytałam, nie wierząc własnym oczom, gdy odwrócił się i zaczął iść w dół ulicy, w stronę morza.

– Przejdę się. Potrzebuję chwili. Poradź sobie z tym na razie, zaraz wrócę – rzucił przez ramię, przyspieszając kroku.

Zostałam sama. Z dwiema wielkimi walizkami, krzyczącym Grekiem i zapadającym zmrokiem. Po dłuższej chwili wyciągnęłam telefon, żeby zadzwonić do Kacpra, żeby kazać mu natychmiast wracać. Usłyszałam komunikat, że abonent jest czasowo niedostępny. Wyłączył telefon.

Noc spędziłam sama na bruku

Kolejne godziny zlały się w jeden wielki, przerażający koszmar. Sąsiad w końcu odpuścił i zamknął się w swoim domu, zostawiając mnie samą na ciemnej ulicy. Znalazłam numer na lokalną policję. Próbowałam wytłumaczyć sytuację łamanym angielskim, ale oficer dyżurny poinformował mnie, że bez tłumacza niewiele mogą zrobić od razu i żebym przyszła na posterunek rano. Nie miałam dokąd pójść. Wszystkie hotele w okolicy, które sprawdzałam w telefonie, były w pełni zarezerwowane albo kosztowały fortunę, na którą nie mogłam sobie pozwolić z marszu.

Usiadłam na swojej walizce, opierając plecy o chłodny kamienny mur. Wiatr od morza przybrał na sile, przynosząc ulgę po upalnym dniu, ale z czasem zaczął mnie przenikać do szpiku kości. Przez całą noc analizowałam nasze piętnaście lat małżeństwa. Myślałam o tym, jak Kacper zawsze unikał konfrontacji. Jak zawsze to ja musiałam załatwiać trudne sprawy w urzędach, reklamacje, rozmowy z nauczycielami w szkole siostrzenicy. Zawsze tłumaczyłam go przed samą sobą – że ma stresującą pracę, że jest wrażliwy, że po prostu taki ma charakter. Ale teraz, w obcym kraju, w środku nocy, zostawił mnie samą na ulicy. Uciekł, bo sytuacja stała się niekomfortowa.

Z każdym upływającym kwadransem mój strach przeradzał się w głęboki, palący gniew. Gdzie on jest? Czy coś mu się stało? A może po prostu śpi na leżaku na plaży, podczas gdy ja trzęsę się z zimna, pilnując naszego dobytku?

Wrócił jak gdyby nigdy nic

Słońce zaczęło wschodzić około szóstej rano, malując niebo nad kalderą niesamowitymi odcieniami różu i pomarańczu. Widok był obiektywnie piękny, ale ja czułam się tylko brudna, wyczerpana i całkowicie pusta w środku.

Około ósmej usłyszałam kroki na kamiennych schodach. Podniosłam wzrok. To był on. Kacper. Szedł niespiesznym krokiem, w jednej ręce trzymając papierowy kubek z kawą, a w drugiej małą papierową torbę z piekarni. Wyglądał na zrelaksowanego, jakby wracał z porannego spaceru po bułki, a nie jak mąż, który porzucił żonę na ulicy.

– O, widzę, że wciąż tu jesteś – powiedział, podchodząc bliżej. Uśmiechnął się lekko. – Przyniosłem ci kawę. Pomyślałem, że ci się przyda. Przepraszam za wczoraj, musiałem po prostu oczyścić umysł. To wszystko było zbyt przytłaczające.

Spojrzałam na niego, nie podnosząc się z walizki. Nie wzięłam od niego kubka.

– Gdzie byłeś? – zapytałam cicho, chociaż mój głos brzmiał jak ostrze.

– Przeszedłem się wzdłuż wybrzeża. Znalazłem taki cichy zaułek, przespałem się trochę na ławce. Wiesz, jak szum fal mnie uspokaja. A ty? Spałaś w ogóle?

– Oszukali nas. Straciliśmy pieniądze. Zostałam tu sama przez całą noc, bo ty musiałeś posłuchać szumu fal.

Zauważyłam, jak jego uśmiech znika, a oczy zaczynają unikać mojego wzroku. Zaczął nerwowo bawić się wieczkiem od kawy. Znałam ten gest. Robił tak zawsze, gdy miał coś na sumieniu.

– Ty wiesz coś więcej, prawda? Powiedz mi wszystko – zażądałam, wstając z walizki. – Natychmiast.

Westchnął ciężko i usiadł na murku.

– Dostałem maila... tydzień temu – zaczął cicho, wpatrując się w swoje buty. – Portal rezerwacyjny przysłał ostrzeżenie, że konto tego gospodarza zostało oflagowane jako podejrzane. Sugerowali anulowanie i zwrot pieniędzy.

Wiedział już wcześniej

Świat na moment się zatrzymał. Wprost nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Nie wspomniał mi o tym ani słowem.

– Wiedziałeś od tygodnia? – mój głos był ledwie szeptem. – I nic nie powiedziałeś?

– Myślałem, że to pomyłka! – podniósł wzrok, próbując się bronić. – Nie chciałem ci psuć niespodzianki. Poza tym loty były tanie i bezzwrotne. Pomyślałem, że zaryzykuję. Że na miejscu jakoś to będzie. Że w najgorszym razie coś szybko wynajmiemy. Nie wiedziałem, że ceny tu na miejscu będą tak absurdalnie wysokie.

Zaryzykował. Zaryzykował nasze bezpieczeństwo, moje nerwy i nasze oszczędności, bo nie chciał zmierzyć się z problemem przed wyjazdem. Wolał przywieźć mnie tutaj, pod zamknięte drzwi oszusta, a potem po prostu uciec, zostawiając mnie z konsekwencjami swoich decyzji.

Patrzyłam na mężczyznę, z którym spędziłam piętnaście lat życia, i po raz pierwszy nie czułam do niego nic poza całkowitą obojętnością. Wzięłam swoją walizkę, włączyłam telefon i zaczęłam szukać najbliższego lotu powrotnego. Dla jednej osoby.

Karolina, 39 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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