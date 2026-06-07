Przez całe życie starałam się być dobrą matką. Kiedy mój mąż odszedł wiele lat temu, cały swój świat zbudowałam wokół naszej jedynej córki, Sylwii. Pracowałam na dwa etaty, odmawiałam sobie nowych ubrań, wyjazdów, a nawet zwykłych wyjść do kawiarni z koleżankami, byle tylko zapewnić jej dobry start. Kupiłam jej pierwsze mieszkanie, pomagałam w spłacie rat za samochód, finansowałam jej zagraniczne wycieczki. Zawsze tłumaczyłam sobie, że przecież to moje dziecko, moja krew, a obowiązkiem matki jest wspierać swoje potomstwo bez względu na wszystko.

Zawsze miałam miękkie serce

Lata mijały, Sylwia dorosła, zdobyła dobrą pracę, ale jej podejście do mnie wcale się nie zmieniło. Z czasem zaczęłam zauważać, że nasze relacje opierają się na bardzo specyficznym fundamencie. Moja córka dzwoniła do mnie tylko wtedy, gdy potrzebowała przysługi. Odwiedzała mnie niemal wyłącznie w okolicach dziesiątego dnia miesiąca, kiedy wiedziała, że na moje konto wpływa emerytura i dodatkowe środki z wynajmu małej kawalerki, którą odziedziczyłam po rodzicach.

Za każdym razem scenariusz wyglądał niemal identycznie. Wpadała jak burza, zrzucała płaszcz w przedpokoju, siadała przy kuchennym stole i zaczynała narzekać. A to pralka jej się zepsuła, a to ubezpieczenie samochodu drastycznie wzrosło, a to wyjazd ze znajomymi okazał się droższy, niż zakładała. Słuchałam tego wszystkiego z rosnącym smutkiem w sercu. W milczeniu wyciągałam portfel lub robiłam przelew, byle tylko zobaczyć na jej twarzy ten przelotny uśmiech zadowolenia. Zaraz po otrzymaniu pieniędzy Sylwia nagle przypominała sobie o pilnym spotkaniu i znikała, zostawiając mnie samą z niedopitą herbatą i poczuciem dojmującej pustki.

Poznałam kogoś

Przełom w moim życiu nastąpił zupełnie niespodziewanie. Zbliżały się moje 65-te urodziny. Czułam się samotna, przytłoczona ciszą panującą w moim dużym mieszkaniu. Moja sąsiadka, Krystyna, widząc moje przygnębienie, niemal siłą zaciągnęła mnie na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Początkowo byłam sceptyczna. Uważałam, że w moim wieku na naukę i nowe znajomości jest już po prostu za późno. Jak bardzo się myliłam.

Zapisałam się na warsztaty z historii sztuki i zajęcia malarskie. To tam po raz pierwszy od lat poczułam, że znowu żyję. Odkryłam w sobie pasję, o której istnieniu nie miałam pojęcia. Ale co najważniejsze, spotkałam tam ludzi, którzy widzieli we mnie Barbarę – kobietę z poczuciem humoru, ciekawą świata, a nie tylko matkę-sponsorkę.

Szczególną uwagę zwrócił na mnie Tomasz. Był wdowcem, emerytowanym architektem, człowiekiem o niezwykłej kulturze osobistej i ciepłym uśmiechu. Zaczęliśmy od wspólnych powrotów z zajęć, potem były długie spacery po parku, wizyty w galeriach sztuki, aż w końcu zaprosił mnie na kolację. Przy nim czułam się jak nastolatka. Tomasz słuchał mnie z uwagą, interesował się moim zdaniem, prawił mi komplementy. Nie pytał o moje oszczędności, nie interesowało go, ile warta jest moja nieruchomość. Kochał mnie za to, kim jestem. Z każdym miesiącem nasza relacja stawała się coraz głębsza, aż pewnego wieczoru, podczas spaceru brzegiem rzeki, Tomasz wyciągnął z kieszeni aksamitne pudełeczko. Zgodziłam się bez wahania.

Córka miała plan

Nie mówiłam Sylwii o Tomaszu. Nasze kontakty były tak powierzchowne, że nawet nie miałam okazji wspomnieć o tym, że w moim życiu pojawił się ktoś ważny. Czekałam na odpowiedni moment, ale ten jakoś nie nadchodził. Zamiast tego nadszedł kolejny początek miesiąca.

Sylwia zjawiła się w moim mieszkaniu w sobotnie popołudnie. Od razu zauważyłam, że jest w bojowym nastroju. Zrobiłam nam kawę i usiadłam naprzeciwko niej, przygotowana na kolejną listę jej finansowych bolączek. Nie myliłam się.

– Mamo, musimy poważnie porozmawiać – zaczęła, stukając nerwowo wypielęgnowanymi paznokciami o blat stołu.

– O co chodzi, kochanie? – zapytałam spokojnie, choć w środku czułam znajome napięcie.

– Zastanawiałam się ostatnio nad przyszłością. Jesteś już w podeszłym wieku, mieszkasz sama w tym wielkim mieszkaniu. Koszty utrzymania rosną, a ty przecież nie potrzebujesz aż tyle przestrzeni. Poza tym... no wiesz, powinnysmy uregulować sprawy majątkowe. Chcę wiedzieć, na czym stoję.

Spojrzałam na nią z niedowierzaniem. Nie pytała o to, jak się czuję. Nie pytała, jak spędzam dni. Przyszła tu, żeby zaplanować przejęcie mojego majątku.

– Co dokładnie masz na myśli, Sylwio?

– Chodzi o testament, mamo. I o tę kawalerkę po dziadkach. Uważam, że powinnaś przepisać ją na mnie już teraz. Po co masz się martwić formalnościami? Ja się wszystkim zajmę, będę pobierać czynsz, a tobie przecież wystarczy emerytura. No i to mieszkanie, w którym teraz siedzimy... Warto by pomyśleć o jakimś dożywociu czy czymś takim, żebym miała pewność, że w razie czego wszystko płynnie przejdzie na mnie. Nie chcę potem biegać po sądach za zachowkiem czy innymi bzdurami.

Pokłóciłyśmy się o spadek

Słowa córki uderzyły we mnie jak obuch. Zawsze wiedziałam, że jest interesowna, ale nigdy nie posunęła się do tak bezdusznego kalkulowania mojego życia i tego, co po nim zostanie. Piekł mnie żal, ale tym razem postanowiłam nie ustępować. Zbyt długo byłam uległa.

– Sylwio, czy ty w ogóle słyszysz, co do mnie mówisz? – zapytałam, starając się opanować drżenie głosu. – Traktujesz mnie jak inwentarz, który trzeba odpowiednio rozdysponować.

– Mamo, nie dramatyzuj! – fuknęła, przewracając oczami. – Jestem po prostu praktyczna. Świat idzie do przodu, trzeba myśleć o przyszłości. Przecież i tak to wszystko kiedyś będzie moje. Po co zwlekać?

– A co z moją przyszłością? – zapytałam cicho.

– Twoją? Mamo, błagam cię. Siedzisz całymi dniami przed telewizorem. Do czego ci te wszystkie pieniądze i nieruchomości? Ja mam plany, chcę rozkręcić własny biznes, potrzebuję kapitału. Powinnaś mi pomóc, to twój obowiązek!

Wstała od stołu i zaczęła nerwowo krążyć po kuchni, wyliczając, jak bardzo jest jej ciężko i jak bardzo ja, jako matka, zaniedbuję swoje obowiązki wobec niej. Słuchałam tego z dziwnym spokojem. Emocje, które przez lata dusiłam w sobie, nagle wyparowały, ustępując miejsca absolutnej jasności umysłu.

Mina córki była bezcenna

Powoli podniosłam się z krzesła. Podeszłam do kredensu, w którym trzymałam najważniejsze dokumenty. Otworzyłam szufladę i wyciągnęłam z niej elegancką, kremową kopertę ze złotymi tłoczeniami. Wróciłam do stołu i położyłam ją przed zdezorientowaną Sylwią.

– Co to jest? – zapytała podejrzliwie, marszcząc brwi.

– Otwórz.

Sylwia ostrożnie wzięła kopertę do rąk, otworzyła ją i wyjęła ozdobny kartonik. Czytała tekst w milczeniu, a jej oczy stawały się coraz większe. Kolor powoli odpływał z jej twarzy.

– Zaproszenie na ślub? – wykrztusiła w końcu. – Barbary i... Tomasza? Kto to jest Tomasz?! Mamo, czy ty oszalałaś? Jaki ślub?!

– Mój własny, drogie dziecko – odpowiedziałam z uśmiechem, który po raz pierwszy od dawna był całkowicie szczery i niewymuszony. – Tomasz to wspaniały mężczyzna, którego poznałam na uniwersytecie. Jesteśmy ze sobą od kilku miesięcy. Zdecydowaliśmy się spędzić resztę życia razem.

Sylwia opadła na krzesło, wpatrując się we mnie z otwartymi ustami. Wyglądała, jakby zobaczyła ducha.

– Ale... jak to? Ślub? W twoim wieku? A co z mieszkaniem? Co ze spadkiem?!

– Widzisz, Sylwio – zaczęłam spokojnie, siadając naprzeciwko niej. – Przez całe twoje życie dawałam ci wszystko, co miałam. Czas, miłość, energię i każdą wolną złotówkę. Liczyłam na to, że kiedyś to docenisz. Zamiast tego stałam się dla ciebie darmowym bankomatem i kustoszem majątku, na który z utęsknieniem czekasz. Ale to koniec.

Córka próbowała coś powiedzieć, ale uniosłam rękę, nakazując jej milczenie.

– Nie przepiszę na ciebie kawalerki. Zdecydowaliśmy z Tomaszem, że ją sprzedamy. Zresztą to mieszkanie, w którym teraz siedzimy, również. Chcemy kupić mały domek z ogródkiem za miastem, a resztę pieniędzy przeznaczyć na podróże. Zawsze chciałam zobaczyć Rzym i Paryż. Teraz wreszcie mam z kim tam pojechać i za co to zrealizować. Od teraz każdą swoją złotówkę przeznaczę na moją własną przyszłość i moje własne szczęście.

Mam nowe, wspaniałe życie

Sylwia wyszła z mojego mieszkania w szoku, trzaskając drzwiami tak głośno, że aż zadźwięczały szyby w oknach. Krzyczała coś o zdradzie, egoizmie i o tym, że już nigdy więcej jej nie zobaczę. Paradoksalnie, jej słowa w ogóle mnie nie zabolały. Czułam ogromną ulgę, jakbym zrzuciła z ramion ciężar, który nosiłam przez dekady.

Od tamtej pory minęło kilka miesięcy. Zgodnie z planem wzięliśmy z Tomaszem skromny, ale piękny ślub. Byli na nim nasi najbliżsi przyjaciele z uniwersytetu. Sylwia się nie pojawiła, mimo że wysłałam jej oficjalne zaproszenie. Nie mam do niej o to żalu. Zrozumiałam, że nie mogę zmuszać jej do miłości, tak jak ona nie może mnie zmuszać do ciągłego sponsorowania jej życia.

Sprzedaliśmy oba mieszkania i kupiliśmy uroczy domek na obrzeżach miasta. Codziennie rano piję kawę na tarasie, patrząc na nasze róże. Z Tomaszem planujemy właśnie naszą pierwszą wielką podróż do Włoch. Czuję się wolna, kochana i doceniana za to, kim jestem, a nie za to, co mogę komuś dać. Nareszcie zaczęłam żyć własnym życiem.

Barbara, 65 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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