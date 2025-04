Do tej pory w zestawach klocków Lego dostępne były postaci Harrego Pottera, Batmana i bohaterów Star Wars. Teraz ta duńska firma wprowadza nowość, która naprawdę nam się podoba: figurki przedstawiające astronautki, inżynierki i kobiety ze świata nauki!

Maria Skłodowska-Curie jakiej nie znacie!

W nowym zestawie Lego zatytułowanym „Women of NASA” („Kobiety NASA”), który ma być dostępny pod koniec tego roku lub na początku 2018 roku, znajdzie się aż pięć postaci kobiecych. Będą to:

Powodem chęci wprowadzenia nowych postaci Lego są napływające do tej duńskiej firmy głosy popierające taki właśnie pomysł – zebrano ich aż 10,000!

Thrilled to finally share: @LegoNASAWomen has passed the @LEGOIdeas Review and will soon be a real LEGO set! https://t.co/rcyjANsVD9 pic.twitter.com/b9OVx5UBaL

— Maia Weinstock (@20tauri) 28 lutego 2017