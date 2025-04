Zbliża się wiosna, a wraz z nią służby policyjne odnotowują większy odsetek napadów, rabunków i kradzieży. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo? 5 podstawowych zasad podsuwa Beata Sosulska-Baran, funkcjonariusz KMP w Jeleniej Górze.

Reklama

Po pierwsze, mimo że mówi się, że kobiety to "słaba płeć", to nie znaczy, że jesteśmy bezbronne. Możemy wyjść cało z opresji i uniknąć zagrożenia. Oto zasady, o których warto, by na pamięci miał szczególnie kobiety. Zdaniem funkcjonariusza policji, podstawową zasadą samoobrony jest unikanie zagrożenia. Brzmi banalnie, ale ile razy decydujemy się na powrót do domu nieoświetlonym skrótem? - Gdy jednak grozi nam niebezpieczeństwo zachowajmy zimną krew, a w razie możliwości uciekajmy. Zapamiętajmy wygląd napastnika i od razu zgłośmy się na policję. Jeżeli instynkt podpowiada nam, że musimy się bronić, zróbmy to – mówi st. sierż. Beata Sosulska-Baran, funkcjonariusz KMP w Jeleniej Górze. - Warto o tym pamiętać zwłaszcza teraz, gdy wraz z nadejściem wiosny będziemy więcej czasu spędzali na zewnątrz – dodaje.

Z tego względu 14 marca w Jeleniej Górze w galerii Nowy Rynek odbędą się bezpłatne warsztaty "Jak się bronić przed napastnikiem". Policjantka wyjaśni, jak sobie radzić w sytuacjach zagrożenia.

Wolne z powodu miesiączki? Nowy pomysł rządu

1. Wybieraj oświetlone i monitorowane ścieżki

Zwracajmy uwagę na ścieżki, którymi się poruszamy. Unikajmy ciemnych uliczek, parków, miejsc o złej reputacji. Wybierajmy ciągi komunikacyjne oświetlone i monitorowane.

2. Nie zbliżaj się do potencjalnie groźnych ludzi

Utrzymujemy bezpieczną odległość od ludzi, których zamiarów nie jesteśmy pewne. Dystans jest również cenny w przypadku bezpośredniego zagrożenia - aby go utrzymać użyjmy parasola lub gałęzi.

3. Nie bój się krzyczeć i wzywać pomoc

W sytuacji wzywania pomocy używajmy donośnego i stanowczego głosu. Miejmy zawsze przy sobie naładowany telefon, tak by w razie potrzeby bez trudu zadzwonić po pomoc.

4. Broń się! Torebką, parasolką butelką wody

Do ewentualnej obrony wykorzystajmy podstawowe elementy garderoby: torebkę, parasolkę, a nawet buty - nadeptując napastnikowi obcasem na stopę sprawimy, że będzie zdezorientowany i zaskoczony, przez co zyskamy czas na ucieczkę.

5. Nie daj się przewrócić

Za wszelką cenę zachowajmy równowagę i nie dajmy się przewrócić. Jeżeli znajdziemy się jednak na ziemi przybierzmy odpowiednią pozycję – skulmy się już na ziemi, osłońmy głowę rękami.

Reklama

Przeczytaj o (s)prawach kobiet na Polki.pl