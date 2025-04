„Nigdy nie widziałam drugiej takiej kobiety, jak ja. Byłam tak zawstydzona, że nie chciałam nawet o tym rozmawiać” – wspomina Leah. Dlaczego jest tak owłosiona?

Leah Jorgensen od kilku lat cierpi na zespół policystycznych jajników (PCOS) – zaburzenie endokrynologiczne, który dotyka 4-6% kobiet w wieku rozrodczym. PCOS wywołują zaburzenia hormonalne, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie jajników. Jednym z jego skutków, który może się pojawić, jest hirsutyzm, czyli występowanie u kobiet nadmiernego owłosienia typu męskiego. Oznacza to, że włosy rosną na twarzy klatce piersiowej, a nawet na brzuchu i/lub plecach.

Leah boryka się właśnie z hirsutyzmem – ciemnie włosy porastają prawie każdą część jej ciała. Wyrosły, gdy zaczęła dojrzewać w wieku 14 lat. Od tego czasu Leah mylono z mężczyzną i niejednokrotnie musiała zmagać się ze złośliwymi komentarzami. Strach przed tym, jak zareagują na nią inni ludzie, sprawił, że przez wiele lat osłaniała swoje ciało: zakładała długie spodnie i rękawy, a także golfy – wszystko, by nie wzbudzać sensacji. Tak bardzo wstydziła się swojego wyglądu, że swój pierwszy pocałunek przeżyła w wieku 27 lat, a przez 12 lat unikała chodzenia do dentysty.

Nigdy nie widziałam drugiej takiej kobiety, jak ja. Byłam tak zawstydzona, że nie chciałam nawet o tym rozmawiać. Moim sposobem na to, by radzić sobie z upokorzeniem i wstydem, było ukrywanie się. Celem każdego dnia było dla mnie przetrwać tak, by nikt nie zauważył tego, jak bardzo jestem owłosiona. Włosów było jednak tak dużo, że naprawdę trudno było je zakryć. Nabawiłam się przez to lęków

– wspomina Leah.