Jeśli jesteś w ciąży, na twoim brzuchu prawdopodobnie pojawiła się ciemna linia biegnąca od góry przez pępek aż do spojenia łonowego. Pojawia się ona u wielu, ale nie wszystkich ciężarnych. Czemu służy?

Drogowskaz dla dziecka?



Niektórzy się nią martwią, inni – wstydzą się ją pokazywać. Tak naprawdę kreska pojawiająca się w okolicy pępka u ciężarnych to coś całkowicie naturalnego, czego nie powinnyśmy się obawiać.

Linia o brązowym zabarwieniu na środku brzucha kobiet w ciąży to kresa czarna (linea negra). Zastępuje ona kresę białą (linea alba) i pojawia się w wyniku odkładania się w tym miejscu zwiększonej ilości melaniny pod wpływem działania hormonów. Możemy ją zauważyć w różnych momentach trwania ciąży (zazwyczaj w II trymestrze) i nie u każdej kobiety, a znika – a w zasadzie blednie – po porodzie. Często nie dzieje się to jednak od razu i może trwać nawet do roku.

Jak już wspomnieliśmy, motorem sprawczym pojawienia się ciemnej linii jest barwnik – melanina. Im karnacja kobiety ciemniejsza, tym kreska ta będzie mieć mocniejszy kolor. Jeśli mamy bardzo jasną skórę, linia prawdopodobnie będzie dość delikatna.

Na koniec dodajmy, że popularne wierzenie, jakoby linea negra miała się pojawiać, by dziecko w trakcie porodu miało wiedzieć, którędy wyjść na świat, to nic innego, jak stare ludowe wierzenie nie mające pokrycia w rzeczywistości.

